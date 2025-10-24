V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA

12:52
  12:52
V citroënu, který ve středu vytáhli policejní potápěči ze dna lipenské přehrady, byli dva muži. Provedená pitva nalezených ostatků zároveň prokázala, že nezemřeli násilnou smrtí. Podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz jde s největší pravděpodobností o dva Rakušany pohřešované od roku 2015, odpovídají tomu nalezené detailní stopy. Zatím vše nasvědčuje tomu, že s autem vjeli do nádrže bez cizího zavinění.

Podle policie byly k potvrzení totožnosti obou mužů odebrány vzorky DNA, které budou podrobeny znaleckému zkoumání. Výsledky budou známé v následujících týdnech.

Českokrumlovští kriminalisté se budou případem i nadále zabývat. To, jak muži zemřeli, bude předmětem dalšího vyšetřování. „Jakmile se v této věci objeví nové okolnosti, budeme veřejnost informovat,“ sdělili policisté. Výsledky vzorků DNA budou známé v následujících týdnech.

Jihočeská a rakouská policie hledala dva muže od září roku 2015. Tehdy zmizeli z rakouské obce Zwettl nedaleko českých hranic.

Osmadvacetiletí Rakušané Maximilian Baumgartner a Andreas Leitner byli dobří přátelé, oba žili v Bad Leonfeldenu.
Potápěči vytáhli ve středu z Lipna auto, které patřilo jednomu z pohřešovaných Rakušanů.
Potápěči tahají z Lipna potopené auto. (22. října 2025)
Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky pátrají u Lipna. Prověřují na dně vodní nádrže nález vozidla s možnými lidskými ostatky. (22. října 2025)
„Maxmilian Baumgartner a Andreas Leitner byli 26letí Rakušané, kteří bydleli blízko hranic s Českou republikou, přibližně 20 kilometrů od Vyššího Brodu. V noci z 11. na 12. září 2015 spolu odjeli směrem do České republiky Citroënem BX, registrační značky UU-883DP a od té doby je nikdo neviděl,“ popsali tehdy kriminalisté.

Citroën, který patřil jednomu z mladých mužů, naposledy zaznamenala radarová kamera před třetí ráno v Bad Leonfeldenu a auto podle všeho mířilo směrem k českým hranicím. Od té doby ho nikdo neviděl. Tedy po půl roce se ještě ozval svědek, že právě v inkriminovaný den spatřil vozidlo a dva muže ve Vyšším Brodě.

Rozsáhlá pátrací akce v Česku ani v Rakousku neskončily v následujících letech úspěchem.

