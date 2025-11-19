Smrt na Lipně. Cizinec sjel v autě do přehrady, neštěstí vyšetřuje policie

Auto sjelo do vody před 19:00. „Po vytažení z vody se muže nepodařilo oživit. V autě byl sám,“ napsala policie na síti X.
Okolnosti neštěstí policie prověřuje. „Mohlo jít o sebevraždu, mohlo jít o technickou závadu, to teprve budeme zjišťovat,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Koncem října policisté z lipenské přehrady nedaleko přívozu u Dolní Vltavice poblíž Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku vyprostili auto rakouského majitele, které se hledalo deset let.
