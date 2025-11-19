Smrt na Lipně. Cizinec sjel v autě do přehrady, neštěstí vyšetřuje policie

Autor: ,
  8:17
V Horní Plané na Českokrumlovsku v úterý večer zemřel starší cizinec, který u přívozu sjel s osobním automobilem do lipenské přehrady. Událostí se nyní zabývá policie.
Fotogalerie2

Do lipenslé přehrady sjel osobní automobil, řidič z ciziny neštěstí nepřežil. (18. listopadu 2025) | foto: policie ČR

Auto sjelo do vody před 19:00. „Po vytažení z vody se muže nepodařilo oživit. V autě byl sám,“ napsala policie na síti X.

Do lipenslé přehrady sjel osobní automobil, řidič z ciziny neštěstí nepřežil. (18. listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Okolnosti neštěstí policie prověřuje. „Mohlo jít o sebevraždu, mohlo jít o technickou závadu, to teprve budeme zjišťovat,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Koncem října policisté z lipenské přehrady nedaleko přívozu u Dolní Vltavice poblíž Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku vyprostili auto rakouského majitele, které se hledalo deset let.

V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA

Lidské ostatky ve voze patřily podle analýzy DNA dvěma pohřešovaným rakouským občanům. Příčiny jejich úmrtí policie vyšetřuje.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

V Boršově nad Vltavou odvolali starostu Zemana, skončil po patnácti letech

Jan Zeman. Kromě starostování ho lidé znají i díky tomu, že umí vyrábět...

Po dlouhých 15 letech skončil v pondělí ve funkci starosty Boršova nad Vltavou nedaleko Českých Budějovic Jan Zeman. Odvolali ho jeho kolegové ze zastupitelstva, a to údajně proto, že nerespektoval...

Za kobrami do haďárny k Budějovicím. Mají tu největší evropskou sbírku

Kobra quinejská je unikátní druh, popsaný teprve v roce 2018. Dvorská zoo je...

Představte si, že na jednom místě v Česku můžete vidět dvacítku druhů kober, včetně kobry královské. A legendární mambu černou jako bonus k tomu. Stačí zajet do Dvorce v jižních Čechách, jen 15...

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

Smrt na Lipně. Cizinec sjel v autě do přehrady, neštěstí vyšetřuje policie

Do lipenslé přehrady sjel osobní automobil, řidič z ciziny neštěstí nepřežil....

V Horní Plané na Českokrumlovsku v úterý večer zemřel starší cizinec, který u přívozu sjel s osobním automobilem do lipenské přehrady. Událostí se nyní zabývá policie.

19. listopadu 2025  8:17

Zóna 30 i úpravy parkování. Budějovickou čtvrť Mladé čekají velké dopravní změny

V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka.

Zóny s maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině, omezení nákladní dopravy nebo jednosměrky. Obyvatelé oblíbené českobudějovické čtvrti Mladé už znají návrh na zklidnění dopravy. Většině se líbí a...

18. listopadu 2025  15:26

Muž napsal dopis na rozloučenou a chtěl vypít žíravinu, našel ho myslivec

Myslivecká puška

Myslivci pomohli k záchraně muže, který si chtěl vzít život. V dopise se loučil s blízkými, nechal bývalé manželce na hlídání psa a odjel neznámo kam. Odpoledne jí volal, že má v autě žíravinu a chce...

18. listopadu 2025  12:49

Vážná nehoda zastavila D4 na Písecku. Dálnice ráno klouzala, už je průjezdná

Vážná nehoda na D4 na Písecku. (18. listopadu 2025)

Vážná nehoda v úterý ráno zastavila provoz na dálnici D4 na Písecku mezi exity Mirotice a Lety ve směru na Prahu. Havárie se stala kolem půl šesté, když řidička nabourala do svodidel. Následně do ní...

18. listopadu 2025  7:01,  aktualizováno  9:51

Podle gusta influencerky. Budějčanda vydala knihu s procházkami městem

Budějčanda na křtu své nové knihy v IGY centru

Na Instagramu ji sleduje více než 32 tisíc lidí. A přesto její tvář neznají. Tu si pečlivě chrání. Říká si Budějčanda, a když budete mít štěstí, potkáte ji v ulicích třeba s kloboukem a mobilem v...

17. listopadu 2025  10:08

Produkujeme textil s přidanou estetickou hodnotou, říká tkadlec ze Strmilova

Filip Kubák je vystudovaný textilní výtvarník. Baví ho i stroje, zkouší, jaké...

Filip Kubák je představitelem páté generace tkalců ve Strmilově na Jindřichohradecku. Firma vznikla už v roce 1870. „Spolupracujeme s uměleckou sférou a čerpáme z našich historických vzorů,“ říká...

16. listopadu 2025  11:58

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

15. listopadu 2025  11:03

Folklorní soubor Písečan oslavil 50 let. Udržuje kroje a tradice z Prácheňska

Členové souboru Písečan procházejí po Kamenném mostě v Písku. Průvod souborů je...

Děvčata se ráda zdobí, kluky zase baví společné akce a parta. To je recept folklorního souboru Písečan z Písku na to, jak si udržet děti a mládež. Letos oslavil padesát let své existence a rozhodně...

15. listopadu 2025  10:20

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Fotbalový klub ustoupil. Přijal podmínku kraje, ten uvolní tři miliony dětem

Fotbalová akademie Dynama má zázemí v tréninkovém areálu Složiště.

Vedení českobudějovického Dynama přistoupilo na jedinou podmínku Jihočeského kraje, aby uvolnil pozastavenou třímilionovou dotaci na činnost mládežnické akademie. Hejtmanství bude mít nově svého...

14. listopadu 2025  17:11

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Na Šumavě padaly letité teplotní rekordy. V Kašperských Horách bylo 21 stupňů

Inverzní počasí na Šumavě. Na snímku je Churáňov. (7. listopadu 2025)

Inverze způsobila, že teploty na Šumavě v uplynulých dvou dnech vystoupaly i nad 20 stupňům Celsia. Nejtepleji bylo v pátek v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 21 stupňů. Znamenalo to...

14. listopadu 2025  15:54

Bezpečně i do školy. V Hluboké otevřeli společnou stezku pro pěší a cyklisty

Nová stezka v Hluboké nad Vltavou (14. listopadu 2025)

Od hlavního tahu kolem Hluboké nad Vltavou do čtvrti známé jako Sudárna vede nová smíšená stezka pro chodce a cyklisty. V pátek ji tam slavnostně otevřeli. Díky ní mohou teď od zastávky autobusu...

14. listopadu 2025  15:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.