Linecká čtvrť se mění, už bourají „Čevak“. Místo vysokého paneláku postaví Lidl

Dlouhé rameno demoličního bagru trhá další kus panelu ze šestého patra, pak také z pátého. Části odpadávají rovnou na zem, z dalších zdí trčí železné výztuže. Od pondělí mizí jeden z nejvýraznějších objektů v širším centru Českých Budějovic.

Za pár dnů se stane bývalá budova Čevaku minulostí, stroje ji srovnají se zemí. Naplno tím naopak začíná proměna velké části Lineckého předměstí. Do pěti let to tam bude vypadat úplně jinak.

Tam, kde se nyní bourá, se má přestěhovat Lidl, který stojí hned naproti. Jeho zástupci ale zatím o budoucnosti příliš mluvit nechtějí. „Projekt výstavby nové prodejny je zatím ve fázi příprav. Zahájené jsou demolice stávajících objektů. Termín zahájení stavby samotné prodejny zatím není stanovený,“ reagovala stručně mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

Podle dřívějších informací by měl market současné místo opustit a nové otevřít někdy v roce 2027. Podle dokumentace měl mít třeba střechu porostlou netřesky, místo venkovních asfaltových ploch propustnou dlažbu, retenční nádrže na dešťovou vodu a fotovoltaickou elektrárnu i tepelná čerpadla. U ulice B. Němcové má růst javorová alej.

Bude to mít částečný dopad i na dopravní situaci. „Zásah do vytížené křižovatky ulic Mánesova a B. Němcové bude minimální. Při jednáních s investorem jsme odmítli možnost, že by auta od supermarketu vyjížděla rovnou do Mánesovy. Bude se tak vyjíždět do ulice B. Němcové. Samozřejmostí budou například úpravy chodníků,“ upozornil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Pozemky, které zůstanou po přestěhování Lidlu volné, patří známému podnikateli a majiteli skupiny Koh-i-noor holding Vlastislavu Břízovi. Ten před několika lety sdělil, že chce na místě stavět. „Je pravda, že tam, kde je dnes Billa a Lidl, vlastníme pozemky, na kterých bychom v budoucnu rádi vybudovali novou čtvrť,“ řekl v roce 2020 Bříza.

Od té doby už se ale o projektu a nějakých konkrétních novinkách prakticky nemluví. K lokalitě má ale Bříza velmi blízko. Naproti přes ulici má továrnu a sídlo společnosti Koh-i-noor Hardtmuth.

V nemocnici začnou v létě

Zatímco je tedy harmonogram této soukromé akce neznámý, opodál se letos ve velkém rozmáchne Jihočeský kraj. V rozpočtu má na svůj projekt nové Linecké čtvrti připravených 250 milionů korun a do roku 2027 počítá, že tam bude investovat 1,7 miliardy.

Úplně se tak časem promění dolní areál Nemocnice České Budějovice, která prostory kompletně vyklidí letos na podzim. Je to lokalita, jež má délku 300 a šířku 100 metrů.

„Předpokládám, že už někdy v červnu či červenci začneme ve spodní části s bouráním objektu směrem do ulice Generála Svobody a zároveň rekonstruovat budovu, která stojí u ulice B. Němcové,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Na druhou etapu, která se bude týkat části areálu blíže ke kostelu svatého Jana Nepomuckého, se má dostat přibližně v letech 2027 až 2030.

Nemocnici postupně nahradí bytový dům se sociálními službami, domov pro seniory a lidi s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou nebo azyl pro ohrožené děti.

„V části, kde bude bytový dům pro seniory se sociálními službami, si klient pronajme byt ve chvíli, kdy je ještě plně soběstačný a pouze potřebuje zajištění některých služeb. Pokud se bude jeho stav zhoršovat, pouze se přesune do druhé části areálu. Ta bude koncipovaná jako domov pro seniory, tamní pracovníci navíc zajistí zvláštní péči klientům s demencí, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou,“ přiblížil už dříve Kuba.

První z budov nabídne celkem 72 bytů se 108 lůžky, zařízení se zvláštním režimem dále počítá s ubytováním až 99 klientů ve dvou budovách. „Unikátnost spočívá v tom, že klademe velký důraz na adaptaci seniorů. Když už člověk nebude soběstačný, zůstane ve stejném areálu, na který si zvykl,“ navázala náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlová. V části u kostela mají při druhé etapě vznikat domy s desítkami bytů.