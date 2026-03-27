V těchto dnech jsou to přesně dva roky, kdy se tradiční jindřichohradecká likérka Fruko-Schulz dostala do rukou nového majitele Radka Bukovského a jeho holdingu. Firmu přebíral v těžkých časech, kdy její výrobky včetně nejslavnějšího produktu Tuzemák opustily regály řetězců v Česku.
Souviselo to s dřívějšími ruskými majiteli. Bukovský si brzy vybral nového krizového ředitele, kterým se stal Tomáš Panenka. Dostal jasný úkol, vrátit značku zpátky na trh. „To stále platí a daří se nám to,“ pochvaluje si Panenka, který stíhá ještě starostovat v obci Hamr na Třeboňsku.
Předtím jste působil v oblasti logistiky a dopravy, což s výrobou alkoholu moc nesouvisí. Proč likérka?
Před likérkou jsem naskočil do jednoho polského startupu. Začínali jsme s obratem 20 milionů, když jsem je po pěti letech opouštěl, bylo to 1,3 miliardy. Měl jsem štěstí na lidi i byznys. Po pěti letech jsem si ale říkal, že bych chtěl něco blíže Hamru, nechtělo se mi stále jezdit do Prahy. No a přišel za mnou kamarád a říká: Ve Fruku hledají obchodního ředitele.