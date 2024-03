Fruko-Schulz patří Českému hospodářskému holdingu. Chystá i nové produkty

Pod novými majiteli chce likérka pokračovat především ve výrobě alkoholických nápojů, ale chystá i nové produkty.

Novým jednatelem jindřichohradecké společnosti se stal Radek Bukovský, který je majitelem Českého hospodářského holdingu. „Vlastní několik firem a zaměřuje se na strojírenství,“ naznačil Josef Nejedlý.

„Ve středu jsme transakci dokončili a nyní byla zanesena i do obchodního rejstříku. Posun je podle mě velmi radikální a pozitivní a mohl by otevřít prostor pro partnery, kteří o nás ztratili zájem kvůli tomu, že majitelé pocházeli z Ruska,“ uvedl Nejedlý.

Ředitel dodal, že ve firmě by se nic zásadního měnit nemělo. Týká se to i zhruba osmi desítek zaměstnanců, kteří v likérce pracují. „Svolal jsem si je a ujistil je, že vše pokračuje, a věřím, že nový majitel je pro nás pozitivní řešení,“ řekl.

Loňský rok byl zlomový, řekl Nejedlý

Ruští akcionáři ze skupiny Ladoga drželi 90 procent společnosti. Zbylých deset procent patřilo Nejedlému, který je také prodal.

Loňský rok označil Nejedlý za zlomový, hlavně kvůli válce na Ukrajině, jež firmě způsobila problémy. Dopadly na ni i protiruské sankce.

„Někteří partneři dali jasně najevo, že nadále nechtějí s naší firmou obchodovat. Vypověděli smlouvy a přestali od nás odebírat zboží,“ uvedl ředitel.

„Nové trhy řešíme neustále a ničemu se nebráníme. Exportujeme do 36 zemí a naše produkty se objevují i v Číně, na Tchaj-wanu, v zemích Evropské unie, ale také na Ukrajině. Vozíme i do Ruska, nevidím v tom žádný problém. Nejsem žádný Putinovec nebo podporovatel agrese, jak se o mně tvrdilo. Je to byznys, nemá to s válkou nic společného,“ řekl Nejedlý v rozhovoru pro MF DNES.

Stěžejním výrobkem jindřichohradecké firmy zůstává tuzemák, který tvoří polovinu domácí produkce. Je to výkladní skříň naší likérky, protože si nás všichni spojují hlavně s ním. Když pak ale obchodníkům říkáme, že vyrábíme dalších čtyřicet druhů likérů, tak se kolikrát hrozně diví,“ uvedl Nejedlý.