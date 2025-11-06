Lidské ostatky vytažené z Lipna patřily pohřešovaným Rakušanům, potvrdila policie

Lukáš Marek
  10:45aktualizováno  11:01
Jihočeští policisté ve čtvrtek oznámili, že ostatky dvou těl nalezených letos v říjnu ve vozidle na dně Lipna skutečně patří dvěma občanům Rakouska, po nichž se pátralo od roku 2015. Potvrdily to testy DNA. Případem se i nadále zabývají českokrumlovští kriminalisté. Budou zjišťovat, jak se vozidlo dostalo do vody, a také okolnosti úmrtí obou mužů.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Auto s lidskými ostatky vytáhli potápěči 22. října odpoledne. Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu v místech, kde přiráží rampě přívoz jezdící mezi Dolní Vltavicí a Kyselovem.

Nález náhodně učinili vojenští potápěči při výcviku. Kapitán přívozu je požádal, jestli by prohlédli nájezdovou rampu před vytažením přívozu z vody. Ke kontrole rampy, k níž přívoz přijíždí, běžně nepřistupují. Při obvyklém stavu hladiny pro to podle Vláška není důvod. Ale nyní je hladina Lipna velmi nízká.

Potápěči vytáhli ve středu z Lipna auto, které patřilo jednomu z pohřešovaných Rakušanů.
Potápěči tahají z Lipna potopené auto. (22. října 2025)
Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky pátrají u Lipna. Prověřují na dně vodní nádrže nález vozidla s možnými lidskými ostatky. (22. října 2025)
Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky pátrají u Lipna. Prověřují na dně vodní nádrže nález vozidla s možnými lidskými ostatky. (22. října 2025)
6 fotografií

Krátce po objevení vozu policisté potvrdili, že patří jednomu ze dvou Rakušanů pohřešovaných od roku 2015. Jejich stopy vedly z Rakouska na Lipensko. Policie po nich v přehradě pátrala s čluny a potápěči o rok později.

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky, může jít o deset let pohřešované Rakušany

Na podzim 2017 vypsal spolkový kriminální úřad v Rakousku odměnu 10 tisíc eur za jakékoliv vodítko či informace, které by pomohly k nalezení pohřešovaných mužů.

Po objevení auta policie nechtěla upřesnit, zda v něm našla dvě těla. To upřesnila následně až po pitvě. Ale nepotvrdila, že šlo o dva pohřešované mladé muže. Prokázaly to až provedené testy DNA.

Auto s mrtvými v Lipně našli shodou náhod, napomohl jí i místní převozník

„Případem se i nadále zabývají českokrumlovští kriminalisté, kteří se budou snažit zjistit okolnosti, za jakých se vozidlo dostalo do vody, a také okolnosti úmrtí obou mužů,“ uzavřela jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Vlaky na úzkokolejce přilákaly stovky cestujících. Vyjely za lepší budoucností?

Na říjnové jízdy dorazila spousta cestujících. (říjen 2025)

Jindřichohradecká úzkokolejka na konci října ožila a čtyři dny vozila cestující. Zájem o jízdy byl enormní a vlaky plné. Redaktor iDNES.cz tam vyrazil na reportáž. Nový majitel Albert Fikáček byl...

OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta

Podzimní říjnová říjnová „náladovka“. (30. října 2025)

Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými...

Stavba mostu na půl roku přetne vytížený městský okruh v Českých Budějovicích

Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

Kraj hledá firmu, která postaví most Kosmonautů v Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Ten už je ve špatném technickém stavu. Architektonickou soutěž na novou podobu vyhrál příbramský Atelier...

Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic

Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých...

Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu....

Lidské ostatky vytažené z Lipna patřily pohřešovaným Rakušanům, potvrdila policie

Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky pátrají u Lipna. Prověřují na dně...

Jihočeští policisté ve čtvrtek oznámili, že ostatky dvou těl nalezených letos v říjnu ve vozidle na dně Lipna skutečně patří dvěma občanům Rakouska, po nichž se pátralo od roku 2015. Potvrdily to...

6. listopadu 2025  10:45,  aktualizováno  11:01

Zájem o létání z Budějovic roste, přibudou linky do Albánie i na slavnou pláž v Egyptě

Airbus A320 přilétl ve středu z Ostravy.

Příští rok začnou lidé z Českých Budějovic létat také do Albánie nebo na slavnou egyptskou pláž. O areál projevují zájem cargo firmy. Ve spojení s blížícím se dokončení dálnice D3 až k rakouským...

6. listopadu 2025  9:26

Děti z dětského domova tady nechceme. Lidé v Hluboké jsou proti stěhování

Dětský domov. ilustrační snímek

V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku někteří obyvatelé místní části nesouhlasí s přesunem 12 dětí z dětského domova v Boršově do objektu, který vlastní Jihočeský kraj. Jde o projekt, kdy by děti...

5. listopadu 2025  13:37

Víc než hokej. Vysokoškoláky z Budějovic čeká boj na ledě a velká párty

Jihočeská univerzita vyhrála na jaře 2025 bitvu o Budějovice.

Nebude to extraligové utkání, ale prestiže nemá tento zápas o nic méně. V Budvar aréně se ve středu od 18 hodin střetnou v „Bitvě o Budějce“ hokejové týmy dvou vysokých škol v krajském městě –...

5. listopadu 2025  12:17

Chátrající sýpku ve Volyni přestavěli na multifunkční prostor s expozicí o dřevě

Ve Volyni otevřeli opravenou Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)

Před několika lety byla budova sýpky ve Volyni na Strakonicku považovaná za nebezpečnou. Drolila se a padaly z ní tašky. Městu se ale podařilo přes sto let starou kulturní památku zachránit....

5. listopadu 2025  9:07

Konec kličkování mezi auty. Krumlov postavil cyklistům novou stezku podél Vltavy

Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova...

Cyklisté v Českém Krumlově se vyhnou vytížené ulici Pod Kamenem. Stavbu nové cyklostezky podél levého břehu Vltavy prodloužily problémy s podložím o tři až čtyři měsíce. Nový úsek je součástí...

4. listopadu 2025  15:57

Že ji našel už mrtvou? Žalobce rozcupoval obhajobu, 17 let za vraždu ženy platí

U Krajského soudu v Českých Budějovicích začal soud s mužem, který podle...

Muž z Písecka si odpyká 17 let vězení za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Muž matku dvou svých dospělých...

4. listopadu 2025  12:57

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Prošli jsme tunel Pohůrka na dálnici D3 i jeho dispečink.

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:44

Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

Jude Sunday z Českých Budějovic slaví trefu proti Baníku Ostrava ve třetím kole...

Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě....

3. listopadu 2025  19:55

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal dílnu u domu. Jeden muž je zraněný

Výbuch propanbutanové lahve zdemoloval přístřešek u domu v Lipolci.

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v obci na Jindřichohradecku, kde vybuchla propanbutanová láhev. Zraněného šestašedesátiletého muže transportoval vrtulník záchranářů do nemocnice.

3. listopadu 2025  15:52

Advantage Consulting, s.r.o.
HLEDÁME PRACOVNÍKY S NV 194/2022 Sb. - RŮZNÁ ZAŘAZENÍ!

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 38 000 - 75 000 Kč

Dalších 31 485 volných pozic

Děti dnes hůř komunikují a jsou vyděšené. Na táborech máme i panické ataky, líčí pedagog

Premium
„V roce 1993 jsme nakoupili počítače, byla to velká novinka, učili jsme...

Čtyřiatřicet let vedl Josef Musil Dům dětí a mládeže v Táboře. I proto může porovnat, jak se za tu dobu změnily zájmy dětí i jejich přístup k životu. „Úplně základní věc je, že je jim stále nejlépe v...

3. listopadu 2025

Krumlovský bazén už bourají. Za požár kvůli sršnímu hnízdu dostal muž podmínku

Soudkyně Martina Erbová vynesla rozsudek nad mužem, který byl obžalovaný ze...

Soud uložil čtyřiapadesátiletému muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů použil oheň. Při předchozím líčení chtěl...

3. listopadu 2025  8:56,  aktualizováno  13:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.