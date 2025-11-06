Auto s lidskými ostatky vytáhli potápěči 22. října odpoledne. Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu v místech, kde přiráží rampě přívoz jezdící mezi Dolní Vltavicí a Kyselovem.
Nález náhodně učinili vojenští potápěči při výcviku. Kapitán přívozu je požádal, jestli by prohlédli nájezdovou rampu před vytažením přívozu z vody. Ke kontrole rampy, k níž přívoz přijíždí, běžně nepřistupují. Při obvyklém stavu hladiny pro to podle Vláška není důvod. Ale nyní je hladina Lipna velmi nízká.
Krátce po objevení vozu policisté potvrdili, že patří jednomu ze dvou Rakušanů pohřešovaných od roku 2015. Jejich stopy vedly z Rakouska na Lipensko. Policie po nich v přehradě pátrala s čluny a potápěči o rok později.
|
Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky, může jít o deset let pohřešované Rakušany
Na podzim 2017 vypsal spolkový kriminální úřad v Rakousku odměnu 10 tisíc eur za jakékoliv vodítko či informace, které by pomohly k nalezení pohřešovaných mužů.
Po objevení auta policie nechtěla upřesnit, zda v něm našla dvě těla. To upřesnila následně až po pitvě. Ale nepotvrdila, že šlo o dva pohřešované mladé muže. Prokázaly to až provedené testy DNA.
|
Auto s mrtvými v Lipně našli shodou náhod, napomohl jí i místní převozník
„Případem se i nadále zabývají českokrumlovští kriminalisté, kteří se budou snažit zjistit okolnosti, za jakých se vozidlo dostalo do vody, a také okolnosti úmrtí obou mužů,“ uzavřela jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.