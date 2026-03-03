Výzkum, vývoj a inovace jsou v České republice dlouhodobě podfinancované a zlepšení nepřinesla ani nová vláda. Naopak. Do vědy půjde ještě méně peněz než dříve, což jen prohloubí její problémy. Tvrdí to osmašedesátiletý ředitel Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer a říká, že současná soutěž o granty už připomíná loterii. Kvalita projektů a žádostí o financování se však může rovnat s vědecky vyspělými zeměmi.
„Peněz je zoufale málo a úspěšnost žádostí například v prestižní Grantové agentuře České republiky, která je pro nás důležitá, je velmi nízká. Činí průměrně zhruba 15 procent. Tvrdost té soutěže začíná být až nesnesitelná,“ přibližuje současné vědecké prostředí.
Vědátory, jak on sám vědce v nadsázce nazývá, považuje za srdcaře, kteří se velmi neradi vzdávají. Proto podle něj nepřipadá v úvahu, že by upadli do letargie.
Peněz má jít na vědu ještě méně než dříve. Jaké budou dopady?
Nepochybně to znamená ohrožení postavení naší vědy, které se v posledních letech zlepšovalo. Vedení naší země by se nad tím mělo zamyslet, protože jde o hazard s intelektuálním potenciálem. Jestliže si naše vlády neuvědomí naléhavou potřebu ho podporovat, tak promarníme obrovskou příležitost. Za 36 let fungování od nabytí svobody se podařilo vytvořit ve vědě a výzkumu silné a konkurenceschopné intelektuální prostředí, ale stát jej využívá naprosto nedostatečně.
Očkování tehdy nikoho ani nenapadlo zpochybňovat. A víte proč? Paradoxně proto, že jsme žili v totalitě.