Bez vědy bychom se dokázali i zahubit. S ní ovšem také, říká šéf Biologického centra

Premium

Fotogalerie 2

Libor Grubhoffer je biochemik, parazitolog a molekulární biolog. V letech 2012-2016 byl rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Autor:
  17:00
Libor Grubhoffer je ředitelem Biologického centra v Českých Budějovicích. Vládní škrty si nepřipouštíme, prohlašuje. Zároveň přiznává, že to znamená ohrožení postavení naší vědy, které se v posledních letech zlepšovalo. Vedení naší země by se podle něj nad tím mělo zamyslet, protože jde o hazard s intelektuálním potenciálem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Výzkum, vývoj a inovace jsou v České republice dlouhodobě podfinancované a zlepšení nepřinesla ani nová vláda. Naopak. Do vědy půjde ještě méně peněz než dříve, což jen prohloubí její problémy. Tvrdí to osmašedesátiletý ředitel Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer a říká, že současná soutěž o granty už připomíná loterii. Kvalita projektů a žádostí o financování se však může rovnat s vědecky vyspělými zeměmi.

„Peněz je zoufale málo a úspěšnost žádostí například v prestižní Grantové agentuře České republiky, která je pro nás důležitá, je velmi nízká. Činí průměrně zhruba 15 procent. Tvrdost té soutěže začíná být až nesnesitelná,“ přibližuje současné vědecké prostředí.

Vědátory, jak on sám vědce v nadsázce nazývá, považuje za srdcaře, kteří se velmi neradi vzdávají. Proto podle něj nepřipadá v úvahu, že by upadli do letargie.

Peněz má jít na vědu ještě méně než dříve. Jaké budou dopady?
Nepochybně to znamená ohrožení postavení naší vědy, které se v posledních letech zlepšovalo. Vedení naší země by se nad tím mělo zamyslet, protože jde o hazard s intelektuálním potenciálem. Jestliže si naše vlády neuvědomí naléhavou potřebu ho podporovat, tak promarníme obrovskou příležitost. Za 36 let fungování od nabytí svobody se podařilo vytvořit ve vědě a výzkumu silné a konkurenceschopné intelektuální prostředí, ale stát jej využívá naprosto nedostatečně.

Očkování tehdy nikoho ani nenapadlo zpochybňovat. A víte proč? Paradoxně proto, že jsme žili v totalitě.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Zavřená ulice u nemocnice i dva zbourané mosty. Budějovice čeká dopravní šílenství

Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

Řidiči v Českých Budějovicích by si měli dobře zapamatovat termín 7. dubna. V ten den totiž přestane fungovat část městského okruhu v Mánesově ulici kvůli stavbě nového mostu přes Malši. Vytíženou...

Opilý řidič přejel chodce ležícího na silnici. Lidé ho nestihli zvednout

Opilý řidič přejel chodce ležícího na vozovce. Tragická nehoda se stala na...

Muž nepřežil nedělní nehodu na Jindřichohradecku. Nejdřív upadl na vozovku, ze které se ho snažili zvednout dva lidé. Náhle z kopce přijelo auto, které ležícího muže přejelo. Jeho řidič nadýchal 0,6...

Zastupiteli v Hluboké žhář zapálil auto. Může to mít politický důvod, míní

Premium
Oheň se rychle rozšířil a auto celé shořelo. (25. února 2026)

Neznámý pachatel v noci v Hluboké nad Vltavou zapálil osobní auto městského zastupitele Martina Vebera u jeho domu. Jedno vozidlo kompletně shořelo, druhé je částečně poškozené. Policie věc podle...

Bez vědy bychom se dokázali i zahubit. S ní ovšem také, říká šéf Biologického centra

Premium
Libor Grubhoffer je biochemik, parazitolog a molekulární biolog. V letech...

Libor Grubhoffer je ředitelem Biologického centra v Českých Budějovicích. Vládní škrty si nepřipouštíme, prohlašuje. Zároveň přiznává, že to znamená ohrožení postavení naší vědy, které se v...

3. března 2026

Kriminalisté dopadli zloděje historických motocyklů, Péráka či Kývačku dál hledají

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Kriminalisté už vědí, kdo před měsícem ukradl šest historických motocyklů z Olešníka na Českobudějovicku. Z krádeže obvinili dva muže, kteří už za sebou mají pestrou trestnou minulost. Zatím ale není...

3. března 2026  15:49

Jediná záchytka s pěti lůžky na celý kraj nestačí. Opilci končí v nemocnicích

Záchytná stanice je postavená tak, aby tam pacienti měli co nejmenší možnost si...

Celkem pět lůžek. Takovou kapacitu pro dospělé pacienty má protialkoholní záchytná stanice v Českých Budějovicích. V kraji je jediná, proto se do ní sváží opilci z celých jižních Čech. Lůžka nezřídka...

3. března 2026  12:08

Půl století starou knihovnu čeká oprava, dříve to bylo muzeum dělnického hnutí

Stará a nová. Větší budova vlevo sloužila původně jako muzeum a čeká ji...

Nejdříve to bylo Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, po sametové revoluci ale začalo sloužit jako největší sídlo Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Teď stavení čeká...

3. března 2026  8:58

Podezřelý z vražd skončil s traverzou v přehradě. Kniha líčí brzy promlčený případ

Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek...

Po bestselleru o jihočeských vraždách přicházejí autoři, bývalý kriminalista Václav Hýsek a publicista Pavel Pechoušek, s druhým dílem. Popisují v něm dva případy, u nichž byli pachatelé dopadeni....

2. března 2026  16:55

Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako...

2. března 2026  13:33

Opilý řidič přejel chodce ležícího na silnici. Lidé ho nestihli zvednout

Opilý řidič přejel chodce ležícího na vozovce. Tragická nehoda se stala na...

Muž nepřežil nedělní nehodu na Jindřichohradecku. Nejdřív upadl na vozovku, ze které se ho snažili zvednout dva lidé. Náhle z kopce přijelo auto, které ležícího muže přejelo. Jeho řidič nadýchal 0,6...

2. března 2026  9:09

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Novými jihočeskými památkami jsou cihlová škola i vodojem navržený Kotěrou

Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Tu v roce 1909...

Národní památkový ústav (NPÚ) představil pět jihočeských objektů, které se ve druhé polovině loňského roku dostaly na seznam kulturních nemovitých památek. Patří mezi ně budova základní školy v...

1. března 2026  10:59

Na Českokrumlovsku se zřítil malý vrtulník, rakouský pilot si poranil ruku

Havárie jednomístného vrtulníku u Kaplice na Českokrumlovsku (28. února 2026)

Jednomístný vrtulník se před sobotním polednem zřítil nedaleko osady Stradov u Kaplice na Českokrumlovsku. Stroj pilotoval třiasedmdesátiletý Rakušan, který z havárie vyvázl s poraněnou rukou. Nikdo...

28. února 2026  13:07,  aktualizováno  13:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z psychologa hoteliérem. Studnička opravuje lázničky, aby v nich pořádal kurzy

Milan Studnička upravuje Tereziiny lázničky na pobyty pro klienty projektu...

Milan Studnička upravuje Tereziiny lázničky na Českobudějovicku na pobyty pro klienty projektu Dovychovat. V první fázi se chce pustit jen do základních oprav. Do budoucna však plánuje i větší...

28. února 2026  12:48

Nejlepší univerzitní tým by v lize vládl. Volejbalista o unikátním angažmá na Havaji

Premium
Filip Humler si na Havaji užil univerzitní volejbal. (25. února 2026)

Mohl nadále pracovat jako manažer pro velký hotelový řetězec na Havaji, šestadvacetiletý Filip Humler z Českých Budějovic si však po čase zvolil jinou dráhu. Bývalý volejbalista se po sedmi letech se...

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.