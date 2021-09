Nové lezecké centrum nabízí první elektronicky naklápěnou stěnu v kraji

V sousedství vlakového nádraží v Písku stojí nenápadný dům s cedulí Horn. Otevřeným oknem je z ulice vidět, že útrobám dominuje stěna s barevnými chyty. Právě tam v sobotu oddíl sportovního lezení Horn climbing Písek ve spolupráci s Lezeckou asociací nezávislých odborníků slavnostně otevřel nové tréninkové centrum s boulderingovou stěnou.

Ta vytváří v jižních Čechách unikátní tréninkové zázemí. Mimo jiné je k dispozici elektronicky ovládaný naklápěcí lezecký profil, elektronicky ovládaná deska pro izolované tréninkové prostředky i profily a chyty speciálně určené pro nácvik náběhů, skoků a dalších prvků moderního boulderingu.

„V Jihočeském kraji je to jediná naklápěcí stěna se všemi doplňky, které tu jsou na jednom místě,“ říká Jakub Dvořák, předseda oddílu Horn climbing Písek.

Novou boulderingovou stěnu ale mohou využívat jen členové oddílu. Hlavním důvodem je velikost centra. „Kdybychom otevřeli pro veřejnost, muselo by to být po předchozí rezervaci, protože kapacita nám neumožňuje pojmout tolik lidí,“ vysvětluje Dvořák s tím, že fanoušci lezení mají šanci stát se členy oddílu. „Ideálně se k nám mohou přihlásit přes www.hornpisek.cz, kde jsou uvedené kontakty,“ radí Dvořák.

Nová boulderingová stěna tak rozšiřuje v Písku možnosti pro nadšence tohoto adrenalinového sportu. Kromě ní ve městě funguje Lezetop – jedno z největších lezeckých center v České republice. Nabízí stěny vysoké až 15 metrů a celkem 1 300 metrů lezecké plochy.

„I my tam s oddílem chodíme, protože potřebujeme také trénovat na laně. Mají tam i bouldrovku, ale ne v takovém rozsahu jako my,“ říká Dvořák s tím, že nový prostor u nádraží je primárně zaměřený na trénink, k čemuž slouží lezecké a specifické věci na campusu – převislé desce s lištami nad sebou.

Bouldering Lezení bez lana na malých skalních blocích, nízkých skalách nebo speciálních umělých stěnách několik metrů nad zemí. Název pochází z anglického slova boulder – balvan.

„Na té se trénuje dynamika a pak je to tu udělané tak, aby se tu dala dělat většina koordinačních věcí, které jsou dnes nezbytnou součástí boulderingu. Musí k nim být určité typy chytů a dřevěných struktur. Potřebujete to mít hodně variabilní a v průběhu tréninku si ideálně věci upravovat. Proto jsme začali tvořit tento prostor,“ naznačuje.

Oddíl sportovního lezení Horn climbing Písek čítá nyní 40 členů, z poloviny se jedná o děti, na něž oddíl cílí. A zájem o tento sport rok od roku roste. „Nově jsme začali přijímat děti od čtyř let. Ty trénují formou her a pohybových činností v zadní části na dvoře,“ vysvětluje Dvořák.

Právě nejlepší čeští mládežničtí závodníci při slavnostním otevření předvedli ukázku svých dovedností. Současně si mohli lidé sami centrum vyzkoušet. Přijel i bývalý biatlonista Ondřej Moravec. „Není to jednoduché. Dříve jsem rekreačně lezl. Teď do kroužku lezení chodí moje dcera. Zejména pro děti to považuji za výborný sport,“ říká.