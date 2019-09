Vědci odkryli v Letech hrob vězeňkyně lágru, další těla nechají pod zemí

15:09 , aktualizováno 15:09

Archeologové našli hroby v Letech na Písecku, kde byl za války romský koncentrační tábor. Odkryli jeden s pozůstatky vězeňkyně mladší 40 let a nalezli dalších sedm jam s ostatky. Podle písemných pramenů by v místě mělo být pohřbeno 120 vězňů, z toho přes 70 dětí. Hřbitov by měl mít rozlohu 400 metrů čtverečních.