Trvalá připomínka minulých hrůz. Romský památník v Letech se otevře příští rok

Muzeum by památník, který bude v místě, kde byl za druhé světové války romský pracovní tábor, chtělo otevřít v roce 2024.

„Památník musí také vzdělávat a informovat o tom, co je součástí českých dějin 20. století. O tom, co a jak se zde Romům a Sintům přihodilo, jaké to mělo kořeny a souvislosti, co se dělo dál. A také je třeba podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití,“ uvedla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.

Na stavbu návštěvnického centra a rekultivaci provizorního pohřebiště dostalo muzeum tři nabídky, nabídková cena byla 73,5 milionu korun bez daně. Na stavbu, jež potrvá 345 dní, přispějí i norské fondy.

Vepřín se začal bourat loni v červenci, demolice skončila v prosinci. Zbytky jedné haly vepřína pak budou součástí expozice. Venkovní expozice má poukázat na historii místa po válce, jejíž součástí byl právě vepřín.

V místě byl za druhé světové války pracovní tábor pro Romy. V 70. letech minulého století tam vznikl vepřín. Stát ho v roce 2018 odkoupil za 450 milionů od firmy Agpi, která tam měla ve 13 halách 13 tisíc prasat.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1 308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes 500 skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi. Archeologové před několika lety zjistili, že největší část romského tábora v Letech se nacházela právě v areálu bývalého vepřína.

Areál zabírá přes 100 tisíc metrů čtverečních. Poblíž letského nouzového hřbitova, který je asi 300 metrů od místa tábora, vznikl v roce 1995 památník a místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou.