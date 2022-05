Do zdí chátrající Bellarie už voda nezatéká, opravy dokončí až v roce 2025

Skupinky stavebních dělníků kličkují mezi bagry. Jejich pohyb značně komplikují dodávky Jihočeského divadla, které neustále navážejí kulisy pro chystaná představení.

Opodál postává několik stavbyvedoucích, památkářů a zástupců divadla, kteří čekají na příchod kastelána a zahájení kontrolního dne. Na terasách letohrádku Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě to žije.

Tento týden skončila první etapa opravy. Letohrádek už je předaný k dočasnému užívání Jihočeskému divadlu. To jej využívá jako své zázemí pro inscenace před otáčivým hledištěm. Drobné stavební úpravy však budou pokračovat napříč celou divadelní sezonou. Harmonogram představení by to ale prozatím nemělo nikterak narušit.

Zástupci Jihočeského divadla i zámku Český Krumlov se museli shodnout na kompromisech, bez kterých by rekonstrukce nebyla možná. Zájem na tom však měli všichni.

„Jistá omezení tu z obou stran samozřejmě jsou. Všechny práce jsme se snažili směřovat do zimních a jarních měsíců. Muselo se tak spěchat a pracovat i v nepříznivém počasí. Divadlo zase nemůže rozvinout své zázemí tak, jak bývalo zvyklé,“ uvedl kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko.

Obstrukce při opravě budovy komentuje také scénograf Jihočeského divadla Jaromír Vlček. „Abychom usnadnili rekonstrukci a zároveň mohli dále provozovat otáčivé hlediště, přesunuli jsme část našeho zázemí do dvou přistavěných stanů,“ doplnil. Zároveň přidal, že na provozu divadla se bude podílet přibližně 70 lidí, a proto je nutné na stavbě učinit mnohá bezpečnostní opatření.

Prostory pro divadlo zabere stálá expozice

Zaměstnanci divadla v těchto dnech navážejí do letohrádku své vybavení a vše připravují na úvod sezony. Na první zkoušku herci dorazili již v pátek, zahajovací představení pak odehrají začátkem června. Na letošní sezonu si připravili sedm inscenací, z nichž dvě budou mít na otáčivém hledišti premiéru.

„Tento rok nejsou omezení prostoru tak drastická, ale v dalších dvou sezonách bude muset Jihočeské divadlo sáhnout i do repertoáru a snížit počet divadelních inscenací,“ upozornil kastelán Slavko.

Rekonstrukce znamená pro divadelní soubor komplikace i do dalších let. Krumlovský zámek má prostory, které zatím slouží divadlu, po dokončení oprav je využije jako výstavní prostor pro stálou expozici botanické zahrady.

„Začali jsme komunikovat s ministerstvem kultury, ale vše je teprve v úvodu. Zatím nedokážeme říct, kam se z dosavadních prostor divadelní zázemí po ukončení rekonstrukce přesune,“ přidal Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla.

Letohrádku nejvíce uškodilo více než dvacetileté zatékání přes konstrukce schodiště a horní terasy. Kvůli tomu celý objekt dlouho výrazně chátral.

Perlorodky vyrobí pomocí 3D tisku

„Největší hrozby jsme už odstranili, instalovali jsme izolace podlahy a teras. Hotové je také celé přízemí včetně všech rozvodů. V příštích dvou etapách nás čeká pokládka dlažby, restaurování nástěnných maleb, oprava fasády nebo renovace krovu a střechy, která bude mít zelenou barvu,“ vyjmenoval Josef Masaryk, vedoucí odboru správy a reprezentace kulturního majetku.

„Bellarie se tak vrátí v barevnosti do původního vzhledu, který dokumentují plány a popisy zhruba do poloviny 19. století,“ doplnil Slavko.

Pokud se bude vše dařit podle plánu, měla by oprava objektu skončit na jaře 2025 a její cena by neměla přesáhnout částku 45 milionů. Kastelán však upozorňuje na nevyzpytatelnou současnou dobu, která může práce znatelně zpomalit a prodražit.

Největšími skvosty letohrádku Bellarie jsou kouzelný stůl, který bylo možné pomocí výtahové konstrukce přemisťovat z jednoho patra do druhého, a umělá jeskyně neboli grotta. Ta byla vykládaná perlorodkami říčními, které spolu s tlumeným osvětlením svícnů vytvářely jedinečnou světelnou show. Obě tyto rarity by se měly po rekonstrukci vrátit do původního stavu.

„V umělé jeskyni je přes osm set lůžek na osazení perlorodek. Ty jsou však v celé Evropě přísně chráněné a je zakázané sbírat i jejich mrtvé schránky. Problém řešíme pomocí moderních technologií. Perlorodky se snažíme vyrobit pomocí 3D tisku a spolupracujeme také s odborníky na umělou perleť,“ objasnil Slavko. Grotta by se tak měla představit veřejnosti ve své plné kráse po více než padesáti letech.