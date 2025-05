Malina a slaná pistácie je hit, říká cukrářka. Zmrzlinu dělá bez směsí

V jednom hrnci bublá karamel. Pomalu šplhá k požadované teplotě. Jeho vůně se line kuchyní. Vedle jsou nachystané další ingredience. Vše se zamíchá, když karamel získá svoji známou hnědou barvu. Přes sítko se hmota přelije do několika nádob, chvíli se nechá odstát a šup s tím do stroje.

Na dalším stole je nachystaných pět kilo černého rybízu na druhou příchuť. U ní je postup rychlejší. Je to vlastně sorbet, který je z více než poloviny dělán přímo z ovoce a mohou ho i vegani.

I ten záhy míří do stroje. V něm se hodnoty nastaví podle toho, co který druh potřebuje. Několik desítek minut vše chladne a záhy se může točit.

Tak v krátkosti vypadá vaření řemeslné zmrzliny, která je novinkou v českobudějovické La cukrárně v Plachého ulici. Zmrzlina z mléka, smetany a čerstvého ovoce je unikátní lákadlo, které cukráři vyrábějí jen na pár místech v republice. „Věřím, že to bude nový hit,“ tvrdí majitelka a cukrářka Vladimíra Novotná.

Plná a intenzivní chuť

Novinka je připravená od první poloviny dubna a zájem by mohl být veliký, podobně jako tomu bylo při otevření kavárny téměř přesně před rokem.

„Máme dezerty, výběrovou kávu, domácí limonády a drinky, ale k cukrárně zkrátka patří kvalitní zmrzlina. V centru Českých Budějovic už se dá sehnat chutná kopečková, ale točená je z většiny jen z prášku nebo s vanilinem. My jdeme jiným směrem,“ zdůrazňuje Novotná.

Rozdíl její zmrzliny oproti těm ostatním je právě v tom, že prášek ani směs při její výrobě použité nejsou. „Celou si ji vyrábíme sami. Je taková, jak se dělat má, tedy ze smetany, mléka a čerstvého ovoce,“ hlásí.

Postup výroby není nikterak náročný, ale o to složitější jsou výpočty, jinak byste nikdy nedosáhli požadovaného výsledku. Cukrářka a majitelka v jedné osobě se svým týmem navíc při tradiční výrobě zmrzliny zvolila variantu točené, tedy té složitější. Při využití čerstvých surovin je zároveň její trvanlivost velmi krátká. Máte tak jistotu, že dostanete vždy čerstvou.

„V ovocné zmrzlině najdete opravdu například jahody, ve smetanové pravou smetanu a vanilkové lusky a třeba v karamelové námi předem uvařený karamel. Chuť tak je díky všem kvalitním ingrediencím velmi intenzivní a plná,“ naznačuje.

Točí jen jednu velikost

Příchutí zmrzliny se střídá hned několik. „Určitě budou ovocné jako malina nebo jahoda, ty mají všichni rádi. K tomu vanilka. Klasika je základ. Vždy děláme dvě příchutě, které si je možné dát zvlášť nebo dohromady. Ke klasice bude vždy něco méně tradičního, třeba slaný karamel nebo slaná pistácie. Pak půjde o vzájemné kombinace. Pro lidi je nepřekonatelná malina se slanou pistácií,“ myslí si Novotná.

Točí pouze jednu velikost, která odpovídá střední nebo větší střední. Cena za ní je 65 korun včetně vaflového kornoutu. Za příplatek je ten bezlepkový. „Porce je tak akorát, aby z ní každý měl zážitek a neměl pocit přeplněnosti,“ přibližuje cukrářka Novotná, která se svému koníčku a povolání věnuje už sedm let.

Některé menší stánky či cukrárny bez zázemí kvůli hygienickým normám nemohou vyrábět vlastní zmrzlinu bez schválených prostor pro výrobu. La cukrárna má díky už zavedené provozovně toto splněné. Z původní pobočky na Lidické třídě v Budějovicích se do Plachého přesunula loni na jaře.

„Hledala jsem takový prostor delší dobu. Tato možnost mě okamžitě zaujala. Na Lidickou si zákazníci jezdili pro objednávky, ale nemohli posedět a my jim chtěli nabídnout kompletní službu. V Plachého jsme našli krásný prostor s velkou kuchyní a udělali jsme z toho cukrárnu s osobním přístupem,“ raduje se.

Na lidský a osobní přístup si potrpí i u personálu. „Lidé se k nám vracejí, rádi si popovídají. Když zákazníci přijdou a my si pamatujeme, co mají rádi, tak je to příjemný pocit pro obě strany,“ potvrzuje.