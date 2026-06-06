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Filmy, koncerty, jóga i přespávačka. Začíná poslední sezona Háječku před proměnou

Lukáš Marek
  9:44
Zmrzlina s filmovou příchutí, burgery, drinky, hudba a potom Pulp Fiction: Historky z podsvětí. V sobotu v 19 hodin začne další sezona letního kina Háječek v Českých Budějovicích. Návštěvníci se nemusejí těšit jen na promítání, připravené jsou koncerty, cvičení jógy, program pro děti i tematické večery. Dorazí i kapely Lucie či Rybičky 48.
Letní kino Háječek stojí u soutoku Vltavy a Malše u historického centra Českých...

Letní kino Háječek stojí u soutoku Vltavy a Malše u historického centra Českých Budějovic. | foto: Letní kino Háječek

Letní kino Háječek stojí u soutoku Vltavy a Malše u historického centra Českých...
Letní kino Háječek stojí u soutoku Vltavy a Malše u historického centra Českých...
Letní kino Háječek stojí u soutoku Vltavy a Malše u historického centra Českých...
Letní kino Háječek stojí u soutoku Vltavy a Malše u historického centra Českých...
11 fotografií

Háječek provozuje už sedmým rokem Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, kteří mají na starosti rovněž Biograf Kotva. Ti připravují třeba večer inspirovaný kapelou ABBA, který se uskuteční 10. července. Součástí bude legendární hudba, výzdoba, letní koktejly a především komedie Mamma Mia!

„Budeme moc rádi, když se diváci rozhodnou přijít v kostýmu nebo kousku oblečení inspirovaném právě estetikou skupiny ABBA, na každého takového diváka čeká překvapení,“ zve na událost Kristýna Vacková, vedoucí letního kina.

Letní kino Háječek stojí u soutoku Vltavy a Malše u historického centra Českých Budějovic.
Letní kino Háječek stojí u soutoku Vltavy a Malše u historického centra Českých Budějovic.
Letní kino Háječek stojí u soutoku Vltavy a Malše u historického centra Českých Budějovic.
Letní kino Háječek stojí u soutoku Vltavy a Malše u historického centra Českých Budějovic.
11 fotografií

Zmínila, že do Háječku už se dávno nechodí jen do kina, ale také si posedět, dát si něco dobrého a strávit čas s blízkými. Takový může být třeba italský večer, který se promění v piknikové posezení s jídlem, vínem a komedií Bláznivě. A v srpnu se areál otevře dokonce i přes noc na letní „přespávačku“ s filmem Ať žijí duchové.

Jednou z novinek je rovněž kreativní ateliér Artum. Program se zaměřuje na krátká filmová pásma určená pro děti různých věkových kategorií. Cílem je vzbudit v dětech větší zájem o kinematografii, a to zábavnou a hravou formou. Vše se bude odehrávat v nově vybudovaném skrytém sálu Háječku. „Program bude vždy zaměřený na určité téma a věkovou kategorii, proto je nutné sledovat web, kde budou uvedené veškeré důležité informace,“ doplňuje autorka ateliéru Stanislava Novotná.

Program v červnu

  • 6. 6. Zahájení – Pulp Fiction
  • 7. 6. Ďábel nosí Pradu 2
  • 9. 6. Poberta
  • 10. 6. Jóga pod širým nebem
  • 11. 6. Barvy času
  • 12. 6. Michael
  • 14. 6. Opera Gala (Pavel Šporcl či Národní symfonický orchestr)
  • 16. 6. Týden koncertů: Lucie
  • 17. 6. Rybičky 48
  • 19. 6. Drum and Bass
  • 22. 6. Marie Rottrová
  • 23. 6. Slepice
  • 24. 6. Jóga pod širým nebem
  • 25. 6. Páni kluci
  • 26. 6. Doba ledová 3
  • 27. 6. Dream Team
  • 30. 6. Mimoni a monstra

Areál bude ožívat i mimo projekce. Také letos si zájemci mohou užít jógu pod širým nebem. Své místo si však musí dopředu zarezervovat. Jóga se odehrává přímo před plátnem, přes den v tichém areálu. „Přidáváme více termínů i možnost vybrat si ze dvou lektorek,“ říká Vacková.

Velkou událostí se stane rovněž červnový Týden koncertů, vystoupí Marie Rottrové či Pavel Šporcl. „Do letňáku si také můžete v létě zajít na divadla či stand-up comedy. Kapacita je až 1 200 diváků,“ doplnil Daniel Habrda, předseda spolku provozovatelů. Vstupenky a program jsou na www.kinohajecek.cz.

Po skončení této sezony měli areál obsadit stavaři a začít s velkou proměnou Háječku za odhadem 120 milionů korun. Vše pak mělo být hotové do zahájení sezony v roce 2027. Harmonogram rekonstrukce však bude nakonec jiný.

„Architekti ještě dopracovávají projekt, a vše se tak protahuje. S proměnou určitě počítáme, ale začne se později,“ potvrdil náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko). Teď vedení města cílí spíš na dokončení někdy v roce 2028.

V létě filmy, v zimě bruslení. Areál letního kina Háječek čeká celoroční provoz

„Cílem je, aby to tu pak mohlo žít celoročně. V zimě se tu třeba bude bruslit. Na koncerty budou moci až dva tisíce diváků. Hlediště bude mobilní, podle druhu představení,“ zmínila už dříve primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).

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Architekti se měli zaměřit například i na umístění promítacího plátna tak, aby byl zvuk směrem do města méně rušivý a podobně. Areál se nebude zvětšovat ani nijak propojovat s Budvar arénou, což byla jedna z dřívějších vizí, která se ale ukázala jako málo praktická. Vylepšit a rozšířit by se tak například mělo rovněž občerstvení, které by mohlo fungovat i mimo promítací dny a další akce.

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