Brigádníky berou na zámku i v pivovaru. Firma s dobrým jménem je najde vždycky

„Brigádníci se k nám vracejí. Většinou navíc seženou svoje kamarády, takže s náborem lidí nemáme problém a nemusíme vylepovat inzeráty. Pokud má firma dobré jméno, brigádnici si to mezi sebou řeknou a chtějí tam pracovat,“ prohlásil majitel půjčovny vodáckého vybavení Ká-servis Milan Litvan.

Najatí studenti se přes vodáckou sezonu starají o veškerý provoz půjčovny v Boršově nad Vltavou na Budějovicku.

„Řeší všechno, od komunikace se zákazníky a zpracování objednávek po přípravu vybavení. Když jsme začínali, fungovaly vodácké oddíly, odkud jsme snadno získávali pomocníky. Už znali prostředí a věděli, jak to na vodě chodí. Dnešním nováčkům toho musíme víc vysvětlovat. Za naši půjčovnu ale můžu říct, že brigádníci fungují skvěle a nemáme s nimi problém,“ ujistil Litvan.

Pozitivní zkušenosti se šikovnými posilami má i správa českokrumlovského hradu a zámku. Provázení turistů památkovými objekty se řadí mezi vyhledávanou letní brigádu hlavně mezi vysokoškolskými studenty.

„Poslední roky mám štěstí na studenty historie nebo jazyků, kteří se jako průvodci osvědčili. Někteří už mají předchozí zkušenosti, a protože zrovna studují na univerzitě v Budějovicích, přicházejí k nám,“ vysvětlila Jiřina Pelikánová, která má zámecké průvodce v Českém Krumlově na starost.

Se sháněním brigádníků na léto začíná už v lednu, kdy se ve školách a webových stránkách zámku objevují první inzeráty.

„Letos jsme moc nových lidí nepotřebovali, protože jich máme dostatek z loňska. Teď je to trochu horší, protože studenti mají zkoušky a státnice, ale kapacitu už máme v podstatě plnou. Mimo sezonu provádí pět průvodců, od července počítáme se třinácti lidmi na den,“ upřesnila Pelikánová s tím, že sezonní průvodci si na zámku vydělají až 155 korun za hodinu.

Změny omezily flexibilitu

Správa zámku, stejně jako další zaměstnavatelé, připouští, že chystání směn komplikuje novela pracovního zákoníku, která platí od letošního roku. Vedoucí například musí dopředu plánovat pevné pracovní rozpisy.

„Tyto změny omezily flexibilitu a zvýšily administrativní zátěž. V našem případě se jedná především o spolupráci s vysokoškoláky, kterých máme stále za celý rok v průměru kolem stovky. Doposud jsme se domlouvali flexibilně podle náročnosti pracovních úkolů studenta ve firmě nebo podle toho, zda je zkouškové období – zkrátka podle potřeb jak firmy, tak brigádníka,“ přiblížila personalistka českobudějovické firmy Bosch Barbora Schelová.

Pracovníci na dohodu mají rovněž nově nárok na dovolenou. „Museli jsme dohodářům upravit kolektivní smlouvu, aby pracovníci na hlavní poměr měli benefity vyšší než naši brigádníci. Řada firem ale možnost brigád škrtá, protože to nemá smysl. Naučit žáka střední školy, že má nárok na dovolenou, je sice hezká věc, ale pro zaměstnavatele to není nejpopulárnější věc. Tomu se to mimořádně prodražuje,“ říká personalistka vimperské firmy Rhode & Schwarz Kateřina Koubová.

Podobnou zkušenost mají další firmy. „Dovolená je pro nás největší náklad. Samozřejmě ji dokážeme brigádníkům proplatit, ale pokud by si ji nárokovali, je to z našeho pohledu nesmysl,“ myslí si Pavel Buryánek, personální ředitel Madety, která sídlí v Budějovicích.

Ani Budějovický Budvar nemá problém se sháněním brigádníků. Národní pivovar už má z 95 procent naplněnou kapacitu pro poptávané posily. V letních měsících tam vypomáhá 40 až 50 dohodářů.

„Zastávají u nás nejrůznější pozice, například v gastru, logistice i ve výrobě. Nepozorujeme, že by nová pravidla ohledně dohod ovlivňovala zájem o místa. Nabízíme odměnu 130 až 150 korun na hodinu, a to podle typu práce, jakou u nás brigádník vykonává,“ uvádí mluvčí Budvaru František Linduška.