Chcete k nám? Budějovické letiště láká firmy na obří volné plochy

Z obrovského areálu letiště v Plané u Českých Budějovic se na dovolenou létá od loňského léta. Stále se však v něm a jeho okolí skrývají desítky hektarů nevyužitých ploch.

Z velké části jsou to trávníky, patří však mezi ně například i objekt bývalých kasáren nebo připravovaná a nedokončená raketová základna. Vedení Jihočeského kraje, které areál vlastní, tam chce do deseti let přilákat i firmy, které by pomohly s jeho finanční udržitelností.

Přibýt by zde podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby mohlo například nákupní centrum či zázemí pro společnost Smartwings či cargo dopravu. „Nyní tu máme v provozu pouze přistávací a vzletovou dráhu, terminál a parkoviště. Pokud bychom chtěli ostatní pozemky nabídnout firmám, musíme mít i konkrétní představu včetně přípravy k zasíťování těchto pozemků,“ připomněl hejtman a dodal, že volných ploch je v areálu přes 150 hektarů.

Hlavní změnu by cestující uviděli už u hlavního vchodu do areálu od silnice I/3. Právě v těchto místech by mohla stát nová obchodní zóna. „Máme takovou představu, že by mohla stát namísto současného parkoviště a její součástí by byla i provozovna některého fastfoodu. V úvahu připadá i benzinová pumpa. Díky tomu by se tak příjem letiště mohl navýšit i o desítky milionů korun ročně a nemuseli bychom jeho provoz dotovat z krajského rozpočtu,“ dodal Kuba.

Současně s tím ale bude třeba vyřešit dopravní napojení celého areálu od výpadovky z Budějovic na Krumlov, kde jsou po spuštění provozu letiště problémy s dopravou. „Momentálně jsme ve fázi dokončení dokumentace ke stavebnímu povolení úprav komunikací v okolí letiště. Nová křižovatka v Plané by měla být hotová už příští rok,“ přiblížila další plány vedoucí krajského odboru dopravy Andrea Tetourová.

Jihočeský hejtman v této souvislosti zmínil rovněž obrovskou příležitost k přilákání mnoha firem. Tyto pozemky dávají možnost velkého rozvoje celého regionu. Podle Kuby představuje areál letiště pro investory velmi zajímavou lokalitu na jihu Čech.

„Naší ambicí je dostat sem odborníky z celého světa. Nerad bych se vydal cestou Plzeňska, kde na podobných plochách vytvořili spoustu skladovacích hal s nekvalifikovanými pracovníky, což se nakonec může projevit i v socioekonomických ukazatelích kraje. Raději bych zde viděl odborníky a inženýry,“ vysvětlil hejtman.

Letos začnou bourat nepotřebné stavby

Další pozemky navazující na terminál a přistávací plochu by měly sloužit potřebám samotného letiště. Přímo u terminálu by mohl vyrůst hangár a zázemí pro soukromé lety, jež by podle slov Kuby mohla spravovat společnost Smartwings. Ta na plochách kolem dráhy zvažuje také opravnu svých letadel. „Klíčová je pro ně cena, vhodnost pozemku, ale také dostupnost kvalifikovaných pracovníků,“ dodal Kuba.

Vedení kraje má rovněž plány s oblastí bývalých kasáren u letiště, kde by mohlo být například výzkumné centrum pro malé modulární reaktory. Podle Kuby už o této možnosti zahájili debatu s představiteli ČEZ. „Ta jedná i s britským Rolls Royce o spolupráci na tomto projektu. Zatím není nic jistého, ale chceme být maximálně připraveni,“ ujišťoval Kuba.

Už nyní má hejtmanství vyčleněné peníze na bourání nepotřebných staveb na letišti. Ještě letos by tak mělo být vše nachystané k jejich likvidaci. „Známe rozsah těchto prací a máme připravené zadání výběrového řízení, které chceme vypsat do konce tohoto měsíce. Následně se zaměříme na podklady pro budování komunikací a inženýrských sítí. S výstavbou chceme začít na konci roku 2025,“ uvedl vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje Petr Hornát.

Zajímavá možnost se rýsuje také na ploše nedostavěné raketové základny v katastru obce Homole, kde by kraj rád vybudoval výcvikové středisko pro záchranné složky. „Něco takového na území Česka chybí a rádi bychom postavili centrum unikátní i na evropské poměry. Hasiči třeba postrádají autodrom na výcvik řízení těžké techniky,“ přiblížil Kuba.