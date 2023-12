Z budějovického letiště odvážejí tygří MiG, rozloučit se přišel i jeho pilot

Dělníci ve žlutých vestách obcházejí letoun s trupovým číslem 4644. Upevňují na něj jistící lana, utahují mohutné matice a kotoučovou bruskou jej odřezávají od podstavce. Posledních pár ran kladivem, rachocení zvedací techniky a letadlo se začne pomalu otáčet nad svým soklem, zavěšené pouze na jistících lanech.

Vojenský letoun MiG-23 ML začali dělníci na letišti v Plané připravovat na přesun kolem 12 hodin. Samotný odvoz je naplánovaný na noční hodiny. Svůj nový domov najde stíhačka v leteckém muzeu Kbely, kde bude sloužit jako exponát.

S letadlem se na letiště přišli rozloučit také lidé, kteří s ním sdílejí svou minulost. Nechyběli letečtí technici, kteří se o něj starali, nebo samotný pilot. „Vyvolává to ve mě řadu emocí, cítím stesk a nejspíše zamáčknu i slzu. Je to opravdu smutné, ve všech jiných zemích se o takovéto památky starají, jen my se jí chceme zbavit. Mělo by tu zůstat,“ myslí si bývalý pilot letounu Zdeněk Ouda.

Ten se také rozpomínal na příběh, jenž se váže k ilustraci tygří hlavy, která zdobí trup letadla a díky které se mu přezdívá Tygr. „Měli jsme to štěstí, že jsem se stali členy Asociace tygřích letek. Ta vznikla za druhé světové války a přežívá až dodnes. Jejím účelem je sbírat finance pro rodiny padlých a nezvěstných letců,“ vysvětlil s tím, že namalovaná hlava měla velký úspěch i v zahraničí.

Jeho rozhořčení sdíleli i dva letečtí technici, kteří letoun dříve připravovali k letu. „Samozřejmě nám to vadí. Na letišti jsme pracovali přes dvacet let a letadlo je symbol a připomínka jeho vojenské minulosti,“ vyjádřil Petr Mlčák.

Jeho kolega Albert Pouzar pak sdělil, že na letadle znají každý šroubek a přihodil i několik technických detailů. „Letadlo mělo maximální rychlost 2,3 machu a plně naložené vážilo 17 tun. Vystoupat mohlo až do výšky 17 kilometrů. Zajímavostí pak je, že letadlo mělo měnitelnou geometrii křídel. Při maximální rychlosti mělo letadlo křídla u trupu a při přistání a vzletu je roztahovalo,“ vyjmenoval.