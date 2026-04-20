Na dovolenou odletí z Budějovic víc lidí i díky nové cestovce, dotace je dál vysoká

Lukáš Marek
  12:12
Letiště České Budějovice získalo jako partnera cestovní kancelář Tui. Pro letošní sezonu tak počítá nejméně s 215 lety. Novou destinací bude Tirana v Albánii. Jihočeský kraj jako vlastník areálu i společnosti Jihočeské letiště České Budějovice musí dál významně dotovat provoz. Letos to bude částkou 90 milionů.
V sobotu vpodvečer odstartovalo letadlo z Plané u Budějovic do turecké Antalye a začala tak třetí sezona po miliardové modernizaci rozlehlého areálu.

Před dvěma lety 55 tisíc, loni 67 tisíc a letos to má být hodně přes 70 tisíc pasažérů, kteří za sezonu projdou Letištěm České Budějovice. Areál v Plané je připravený na další sezonu. Do ní vstoupí s výraznou novinkou.

Nově odtud nabízí odlety na dovolenou také cestovní kancelář Tui. První let odstartuje 10. června a zamíří do Turecka, v nabídce bude mít ještě Bulharsko. „Chceme být dostupnější i pro klienty z regionů. Jižní Čechy jsou pro nás důležité. Význam turismu zde roste,“ uvedla Silvie Szymiková, obchodní ředitelka Tui CZ.

Třetí plnohodnotná sezona vypukne naplno už za necelý měsíc 16. května a potrvá do 5. října, jak potvrdil ředitel letiště Ivan Trhlík. „Očekávám, že odbavíme více cestujících. Věřím, že se nás nedotkne bezpečnostní situace, která panuje ve světě,“ podotkl.

Zatím je podle něj naplánovaných 215 až 220 letů do a z dovolenkových destinací, číslo ještě roste podle zájmu cestujících. Loni to byly dvě stovky. Zajímavostí je odlet finské reprezentace 3. května, která bude v Budějovicích na hokejových hrách před mistrovstvím světa.

Jinak se z Plané létá třeba do turecké Antalye, na Krétu a Rhodos, do Burgasu, do Monastiru v Tunisku a egyptské Hurghady, na Mallorcu a přibude také Tirana v Albánii. Mimo sezonu je provoz nižší, létalo se jen do Hurghady. „Tady se snažím hodně tlačit i na naše nové partnery, aby byl provoz i v zimním období silnější. Vnímáme velký zájem například o Kanárské ostrovy či o Maroko,“ zmínil Trhlík.

Cestovní kancelář Tui ale pro letošní sezonu začne se dvěma zmíněnými destinacemi, a pak teprve uvidí, zda a jak se bude v Budějovicích její nabídka rozšiřovat. Podle vyjádření společnosti to totiž není jen o zájmu, ale také o volných slotech a letadlech.

Zájem o létání z Budějovic roste, přibudou linky do Albánie i na slavnou pláž v Egyptě

Řada Jihočechů volá po tom, aby se začalo do vybraných destinací pravidelně létat i bez cestovních kanceláří. Takové spoje jsou ale zatím v nedohlednu. „Zatím to ve hře není. Ty vztahy se budují velmi dlouho. Letecké společnosti to mají dobře spočítané,“ konstatoval ředitel.

Nejen proto také platí, že Jihočeský kraj jako vlastník areálu i společnosti Jihočeské letiště České Budějovice musí dál významně dotovat provoz. Pro letošní rok je to dalších 75 milionů korun plus 15 milionů na investiční výdaje.

Někteří to kritizují s tím, že pak na dovolenou tisíců cestujících přispívají z rozpočtu všichni Jihočeši. Šéf letiště i hejtman Martin Kuba (Naše Česko) už dříve avizovali, že chtějí, aby se dotace postupně snižovala, ideálně až na nulu. Zatím se ale suma nijak významně nemění.

Budějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli střelbě armády v nedalekém újezdu

Pomoci by k tomu mohlo cargo. „Na tom intenzivně pracujeme. Rozvojové plány zahrnují i rekonstrukci pojezdových ploch. Příští rok chceme připravit infrastrukturu tak, abychom mohli cargo lety přijímat,“ přiblížil Ivan Trhlík. A potvrdil, že pro ekonomiku areálu je zásadní, aby tam právě letecký i neletecký obchod fungoval.

Dalšímu oživení areálu má pomoci i to, že se tam chystá přestěhovat společnost Viscofan, která nyní sídlí v širším centru Budějovic. „Bavíme se o konceptu dlouhodobosti, což zde z našeho pohledu je 30 až 50 let,“ uvedl loni na podzim ředitel budějovického Viscofanu Miloslav Kamiš.

26. května 2025

Společnost chce na novém místě zvýšit obrat na osm miliard korun, loni byl 6,3 miliardy. Viscofan by tam měl působit od poloviny roku 2028. A přibývat mohou postupně další firmy.

Na okraji areálu se také nyní hodně pracuje, u silnice první třídy vzniká nové napojení, takže by měl být příští rok mnohem snazší výjezd z letiště. A letos začnou stavět také nové parkoviště, které bude v docházkové vzdálenosti k terminálu. Nahradí současnou plochu, která je dál u výpadovky na Krumlov.

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Chtěl vystřílet třídu. Matka podala ústavní stížnost, ráda by syna dostala na svobodu

Premium
Policisté žáka zadrželi, ale před základní školou v Rudolfově zůstává zhruba...

Třináctiletý chlapec, který přišel do školy v Rudolfově u Českých Budějovic s pistolí, nožem a sekerou a mířil zbraní na učitelku i zmáčkl spoušť, skončil v ústavu. Jeho matka ho však hájí a obrátila...

Symbol sporu o D3 šel k zemi, ŘSD zbouralo motocentrum Bratránkových u Tábora

Těžká technika dokončuje demolici motocentra u dálnice D3 na okraji Tábora....

Symbol dlouholetého sporu, který omezoval provoz na dálnici D3. Tak označil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl motocentrum sourozenců Bratránkových u Tábora. Stavební...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie

Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici...

Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí...

Na dovolenou odletí z Budějovic víc lidí i díky nové cestovce, dotace je dál vysoká

V sobotu vpodvečer odstartovalo letadlo z Plané u Budějovic do turecké Antalye...

Letiště České Budějovice získalo jako partnera cestovní kancelář Tui. Pro letošní sezonu tak počítá nejméně s 215 lety. Novou destinací bude Tirana v Albánii. Jihočeský kraj jako vlastník areálu i...

20. dubna 2026  12:12

Zemědělské družstvo terčem zloděje. Zabil a odvezl tři prasata, ukradl i techniku

Zloděj kradl ve volně přístupném zemědělském družstvu v Hněvkovicích na levém...

Policisté žádají o spolupráci při objasnění případu krádeže v zemědělském družstvu v Hněvkovicích na Českobudějovicku. Zloděj ukradl techniku a zabil a odvezl tři prasata. Způsobil škodu za 800 tisíc...

20. dubna 2026  9:29

Chtěl vystřílet třídu. Matka podala ústavní stížnost, ráda by syna dostala na svobodu

Premium
Policisté žáka zadrželi, ale před základní školou v Rudolfově zůstává zhruba...

Třináctiletý chlapec, který přišel do školy v Rudolfově u Českých Budějovic s pistolí, nožem a sekerou a mířil zbraní na učitelku i zmáčkl spoušť, skončil v ústavu. Jeho matka ho však hájí a obrátila...

20. dubna 2026

Na letišti ve Strakonicích havarovala paraglidistka. Přistála moc rychle

Žena se zranila při přistávání s motorovým paraglidem na letišti ve...

Čtyřiadvacetiletá žena se v sobotu večer zranila při přistávání s motorovým paraglidem na letišti ve Strakonicích. Utrpěla středně těžké zranění hlavy a ruky a byla převezena na ošetření do...

19. dubna 2026  13:34

Osamělost je pandemií současnosti, říká jediná česká profesionální „dohazovačka“

Kristýna Mertlová

Majitelka seznamovací agentury a zakladatelka seznamovací platformy pro lidi se specifickými potřebami Kristýna Mertlová přednášela o rizicích při seznamování studentům Jihočeské univerzity, kteří...

19. dubna 2026  10:22

Na Českokrumlovsku se srazilo auto se sanitkou. Dvě ženy jsou zraněné

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

V Přísečné na Českokrumlovsku se v sobotu srazil osobní automobil se sanitkou. Při nehodě utrpěla zranění jedna záchranářka a řidička osobního vozu. Přepravovaná pacientka při kolizi zraněna nebyla.

18. dubna 2026  20:38

Kvůli názvu jim hází klacky pod nohy. Přesto budějovičtí Satisfvcktion slaví 35 let

Českobudějovická kapela Satisfvcktion. Zleva: kytarista Pavel Těšínský, zpěvák...

Budějovická kapela Satisfvcktion oslavila 35 let. Ale ještě nekončíme, ujišťuje čtveřice muzikantů. V minulosti například předskakovali takovým jménům jako jsou Kiss, Faith No More či Mr. Big. Dnes...

18. dubna 2026  11:49

Nikotin nahraďte pohybem nebo sexem. Alkohol i sladké vynechte, radí psychiatrička

Premium
Marie Kuklová pracuje přes 20 let v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr a nyní...

V Českém Krumlově otevřeli novou poradnu pro odvykání kouření. Vede ji zkušená psychiatrička Marie Kuklová. „Pro někoho je cigareta odměna po práci, pro jiného způsob, jak se nastartovat, když se...

17. dubna 2026

Legendy Dynama vyzývají majitelku: Prodejte klub. Jste problém, ne partner

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Bývalí hráči, trenéři a funkcionáři, ale i fanoušci a legendy klubu jsou podepsaní pod otevřeným dopisem adresovaným současné majitelce českobudějovického Dynama. Vyzývají ji, aby klub prodala....

17. dubna 2026  12:10

Jeden plaval, druhý lezl po skále. Strážníci pomáhali vyčerpané ženě na ferratě

Jeden strážník skočil do vody, druhý nasadil ferratový úvazek a vydali se na...

Záchrannou akci na jedné z ferrat u Hluboké nad Vltavou absolvovali ve čtvrtek v podvečer místní strážníci, hasiči a českobudějovičtí záchranáři. Pomáhali vyčerpané ženě, která nedokázala dojít na...

17. dubna 2026  9:37

Nelamte nad námi hůl, přeje si kouč Jihostroje. Lvi však v Budějovicích umí

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice během třetího utkání semifinálové...

K účasti ve finále české volejbalové extraligy má zatím blíž jejich soupeř – pražští Lvi. Českobudějovický Jihostroj je v těžké situaci. Úterní porážka v Praze 0:3 (19:25, 16:25, 19:25) znamená, že...

17. dubna 2026  8:29

Bude v Teplé Vltavě dost vody? Splouvání také letos ohrožuje nízká hladina

Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park.

Bude letošní rok lepší než ten uplynulý? Tuto otázku si kladou v národním parku Šumava v souvislosti se splouváním Teplé Vltavy. Na tu loni kvůli suchu vyplulo jen 251 lodí, což bylo přibližně o tři...

16. dubna 2026  16:29

