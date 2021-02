Prázdné letiště u Budějovic polyká desítky milionů, kraj si s ním neví rady

18:00

Na webových stránkách svítí nápis: Vstupní brána do jižních Čech. Těch, kteří by navštívili region díky Jihočeskému letišti, je ale zatím pramálo. Areál nedaleko krajského města tak stále nenaplňuje vizi rušného vzdušného přístavu. MF DNES zjišťovala, co ho čeká v tomto roce.