Českobudějovické letiště už patří jen kraji. Zájem má o něj soukromá firma

Jihočeský kraj se stal po pátečním podpisu smlouvy jediným vlastníkem firmy, která areál spravuje a řídí.

Získá ho za 6,5 milionu korun, což je polovina účetní hodnoty. Někteří politici sice zmiňovali, že hodnota je nyní prakticky nulová, nakonec však většinově odsouhlasili, že městu dohodnutou sumu zaplatí.

Pro bylo ve čtvrtek 33 ze 47 přítomných zastupitelů. „Je to svým způsobem určitý kompromis, protože chápeme, že město nám to nedá zadarmo, což si myslím, že je skutečná hodnota,“ sdělil náměstek jihočeské hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD).

„Může se to zdát jako malá částka, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že tím do budoucna ušetříme desítky až stovky milionů,“ reagoval Jiří Svoboda (ANO), primátor Budějovic a krajský opoziční zastupitel. Znalecký posudek původně ocenil podíl Budějovic ve společnosti na 33 milionů. Na tuto sumu však nebyl kraj ochotný přistoupit.

„Jako padesátiprocentní akcionář společnosti máme nevýhodnou pozici, protože pozemky areálu letiště a také budovy patří výlučně kraji, město nemá nic. Nelze tedy očekávat žádný zisk například z využití nemovitostí a pozemků. Pro město je dlouhodobě neúnosné, aby se dotace na provoz z městského rozpočtu neustále zvyšovala za situace, kdy neexistuje jasná představa o budoucnosti letiště,“ doplnil primátor.



Při obsáhlé debatě se opět mluvilo o tom, kam vlastně letiště po dokončené modernizaci za stovky milionů směřuje, zda z něj nebude nákladní cargo areál a na dovolenou se z něj do zahraničí moc létat nebude.

Na letišti pokračuje certifikace. Po ní se má stát plnohodnotným veřejným mezinárodním „přístavem“. Naplno by měl fungovat nejpozději od příštího roku. Náměstek hejtmanky Josef Knot (Pro jižní Čechy) potvrdil, že se ovšem v týdnu uskutečnila avizovaná zásadní schůzka se zástupci společnosti Accolade. Ti zvažují, že by jako investoři do společnosti vstoupili. Accolade už má v nájmu brněnské letiště.

„I tady by byl vstup pravděpodobně formou dlouhodobého pronájmu, řekněme například na 50 let. Podmínkou by bylo, že by firma mohla aktivně využívat i pozemky, které jsou součástí rozsáhlého areálu. To by znamenalo například výstavbu skladovacích prostor,“ zmínil Knot.

Je podle něj zřejmé, že letiště bude muset sloužit i jako cargo, jinak si lze jen těžko představit, že bude ekonomicky fungovat a přinášet zisk.

Rozhodnutí o vstupu soukromé společnosti už bude na novém jihočeském zastupitelstvu po podzimních krajských volbách. V případě, že se k tomuto kroku politici rozhodnou, bude muset nejdříve následovat výběrové řízení.

Kraj a Budějovice měly společnost spravující letiště rozdělenou na polovinu od roku 2006. Areál má rozlohu přibližně 300 hektarů. Modernizace stála více než miliardu korun. Plný provoz by mohl začít po získání certifikace na přelomu roku.