Parkoviště na budějovickém letišti přesunou blíže k terminálu, zůstane zdarma

Je to další krok v postupné proměně celého rozlehlého areálu, kam se má v blízké budoucnosti stěhovat z širšího centra Budějovic společnost Viscofan. Následovat by je mohly časem i další firmy. V dolní části má vzniknout obchodní centrum.
„V roce 2026 začnou práce na projektu přesunu a rozšíření parkoviště pro cestující ze spodní části areálu Letiště České Budějovice přímo před budovu terminálu. Cestující tak budou mít od roku 2027 k dispozici tisíc parkovacích míst,“ uvedla mluvčí letiště Šárka Glaserová.
Pro příští rok se podle ní nic nemění, turisté budou nadále využívat současné parkoviště s kapacitou 750 míst. „Stávající i nově budovaná parkoviště nebudou nijak zpoplatněná,“ ujistila Glaserová.
„Přesun parkoviště poskytne cestujícím ještě větší komfort. Tím, že se dostanou blíž k terminálu, budou mít od auta k letadlu jen pár kroků,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba.
Chystají se i další úpravy
Jihočeský kraj je jediným akcionářem letiště, odkud létají turisté na dovolenou na jih k moři – do turecké Antalye, na Krétu, Rhodos, do Burgasu, nově do Monastiru v Tunisku a egyptské Hurghady. V zimě je turistický provoz nižší, létá jen pravidelná linka do Hurghady.
Letiště slouží také pro obchodní leteckou dopravu a pro takzvané všeobecné letectví, což jsou lety malých letadel, kluzáků nebo motorových padáků. Vzdušný prostor nad letištěm také využívaly různé zahraniční společnosti pro výcvikové lety.
Přesun parkoviště souvisí s přestavbou některých částí areálu letiště. U silnice I/3 z Českých Budějovic do Českého Krumlova, kde v současnosti auta parkují, vznikne obchodní centrum.
Bývalé vojenské letiště zabírá 320 hektarů, stojí tam asi 150 budov. Nemovitosti vlastní Jihočeský kraj a v minulosti areál částečně patřil i Českým Budějovicím. V roce 2020 koupil kraj od města jeho padesátiprocentní akciový podíl za 6,5 milionu korun. Plnohodnotný provoz letiště zahájilo 2. srpna 2023. V loňské letní sezoně odbavilo 170 letů a na příletu i odletu ho využilo 55 tisíc cestujících.