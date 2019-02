Hejtmanství již poněkolikáté hledá partnera pro letiště v Budějovicích

Jak kraj hledá partnera 17. 1. 2012, Ladislav Ondřich, ředitel letiště: „Upřednostňujeme, aby náš partner byl letiště, nebo letecká společnost a aby nám otevřel cestu k jeho provozování.“

Jiří Zimola (ČSSD), hejtman kraje: „Navrhl jsem aktivně vstoupit do jednání s potenciálními strategickými partnery, s nimiž jsme v minulosti absolvovali nezávazná jednání.“ 8. 2. 2012, Václav Král (ODS), krajský radní: „Ve vedení kraje zvažujeme, že budeme hledat poradce, který nám pomůže vybrat partnera.“ 5. 10. 2013, Zimola: „Osobně jednám se zájemci a myslím, že jsme na dobré cestě.“ 12. 12. 2014, Ondřich: „O strategickém partnerovi jsem s vedením kraje dvakrát jednal v Rusku.“ 17. 12. 2015, Zimola: „Nově se rýsuje partnerství s letištěm v Lutychu.“ 4. 7. 2016, Zimola: „Mnozí by chtěli slyšet, kdo to je a jak jsou jednání daleko, ale to zatím nemohu říct.“