Místo Budějovic rekreanti přistáli v Praze a Vídni. Letiště kvůli armádě odklonilo lety

Autor: ,
  17:36
Českobudějovické letiště ve středu odklonilo dva lety z rekreačních destinací. Letadlo z Burgasu v Bulharsku přistálo v Praze, letadlo z turecké Antalye ve Vídni. Důvodem je podle ředitele letiště Ivana Trhlíka aktivita české armády ve vzdušném prostoru, který sousedí se vzdušným prostorem jihočeského letiště.
Letiště v Českých Budějovicích

Letiště v Českých Budějovicích | foto: Petr Lundák, MF DNES

Letiště v Českých Budějovicích
Letiště v Českých Budějovicích
Letiště v Českých Budějovicích
Letiště v Českých Budějovicích
9 fotografií

Proto tam nemůžou v tuto chvíli přistávat letadla, řekl kolem 16. hodiny ředitel jihočeského letiště Ivan Trhlík. ČTK požádalo o vyjádření zástupce Armády ČR.

Aktuální informace na sociální síti Facebook je, že letiště předpokládá obnovení plného provozu mezi 17:00 a 18:00. Letiště dodalo, že o uzavření vzdušného prostoru ho dopředu nikdo neinformoval.

Letiště načalo třetí sezonu, o zimní odlety k moři do Egypta byl malý zájem

„Toto není žádný technický problém našeho letiště, ani letadel, my jsme to nezavinili, cestujícím jsme se omluvili. Cestující (kteří mají dnes odletět do zahraničí) jsou odbaveni, připraveni k odletu. Jakmile armáda otevře vzdušný prostor, letadla sem přiletí,“ řekl Trhlík. Je to naprosto výjimečná záležitost, zdůraznil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

Místo Budějovic rekreanti přistáli v Praze a Vídni. Letiště kvůli armádě odklonilo lety

Českobudějovické letiště ve středu odklonilo dva lety z rekreačních destinací. Letadlo z Burgasu v Bulharsku přistálo v Praze, letadlo z turecké Antalye ve Vídni. Důvodem je podle ředitele letiště...

27. srpna 2025  17:36

Do centra Budějovic zamíří tisíce lidí. Blíží se festival Město lidem, lidé městu

Ještě více deštníků nad hlavami v Krajinské ulici, spousta dobrého jídla a pití, setkávání s přáteli, pouliční umělci, zábava pro děti, koncerty a divadla. To je oblíbený festival Město lidem, lidé...

27. srpna 2025  15:54

Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Českobudějovický krajský soud schválil ukončení provozu závodu Kovosvit Mas Machine Tools v Sezimově Ústí. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Firma,...

27. srpna 2025  14:19

Oprava průtahu Táborem směrem na dálnici potrvá do listopadu, řidiče čekají omezení

Řidiči se musí připravit na to, že začala rekonstrukce dvouapůlkilometrového úseku na hlavním silničním průtahu Táborem, který odvádí dopravu k dálnici D3. Práce potrvají 80 dní, čtyřproudovou...

27. srpna 2025  11:56

Úzkokolejka ožívá i díky dobrovolníkům. Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

První vlak s turisty má vyjet na úzkokolejku mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou v září. Jindřichohradecká radnice nabízí firmě Gepard Express půjčku 20 milionů korun. Dnes o tom budou...

27. srpna 2025  8:34

Nevíte jak pečovat o nemohoucího? Charita nabízí zácvik ve speciálním pokoji

Potřebujete se postarat o někoho blízkého a nejste si jistí jak? Charita České Budějovice nabízí bezplatné zaškolení. Ve svém výukovém pokoji předvede, jak se postarat o pacienta, který už není plně...

26. srpna 2025  16:39

Automat na brambory vyjde na milion korun. Farmář ho sleduje přes aplikaci

Návštěvníci agrosalonu Země živitelka si mohli vyzkoušet nákup čerstvých brambor z automatu. Vyvinula ho společnost Agrodot z Orlickoústecka. V Česku provozuje zatím dva a prodává v nich vlastní...

26. srpna 2025  13:56

Po rozšíření by do písecké Sladovny mohlo chodit přes 100 tisíc lidí ročně

Píseckou Sladovnu, interaktivní kulturní prostor v centu města, čeká nejúspěšnější rok z pohledu návštěvnosti. A nyní zastupitelé schválili její rozvoj na dalších deset let. Po rozšíření by mohla...

26. srpna 2025  13:24

Muž spadl do úzké studny, těžce se zranil. Hasiči k němu museli slézt bez žebříku

Náročný zásah ve stísněných podmínkách mají za sebou hasiči a záchranáři v Třeboni, kde starší muž spadl do zřejmě špatně zajištěné studny. Utrpěl těžké zranění, se kterým ho vrtulník transportoval...

26. srpna 2025  9:13

Otřesy země u Orlíku. Mohlo je vyvolat doznívání důlní činnosti, naznačil odborník

Zemětřesení o síle 2,3 magnitudo zaznamenali dnes po poledni vědci nedaleko Orlické přehrady na hranicích Středočeského a Jihočeského kraje. Lidé slyšeli dunění a zaznamenali mírné otřesy, žádné...

25. srpna 2025  16:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

25. srpna 2025  13:38

Na Luzný přes přechod Modrý sloup? Možná letos, rozhodnuto ale ještě není

Pravděpodobnost otevření cesty Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý sloup se letos hodně zvýšila. Zatím ještě není jasné, zda se záměru nepostaví do cesty ochránci přírody, případně pak...

25. srpna 2025  10:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.