Budějovickým letištěm letos prošlo 55 tisíc cestujících, létat se začne i v zimě

Na odlet čekají za plotem příbuzní pasažérů i zvědavci, kteří se chtějí podívat na to, jak se stroj odlepí od země.

Od konce prosince každou neděli až do května budou z Letiště České Budějovice startovat boeingy, které zamíří k Rudému moři do egyptské Hurghady. Tím prakticky začne další sezona. Tu druhou – ale první plnohodnotnou, která trvala od konce května do druhé poloviny října – mají v areálu v Plané za sebou a hodnotí ji jako úspěšnou.

Minimálně v počtu cestujících to byl znatelný skok. „V letní sezoně se uskutečnilo 170 letů takzvané velké obchodní letecké dopravy. Na příletu a odletu jsme odbavili 55 tisíc cestujících. To je pětiapůlnásobný růst oproti minulé sezoně,“ potvrdil Ivan Trhlík, ředitel Jihočeského letiště České Budějovice.

Původní odhady byly dokonce 70 tisíc lidí, jenže do dvou destinací spoje nakonec nestartovaly, když cestovní kanceláře upravily své zájezdy.

Ivan Trhlík nicméně očekává další nárůst i v příštím roce. „Provoz zůstává nepřerušený. Naši první zimní sezonu, čímž v podstatě spouštíme i celoroční provoz, zahajujeme 22. prosince,“ upozornil s tím, že pracují na dalších opatřeních, kterými chtějí dohnat konkurenci.

Odbaví dva lety najednou

V terminálu nyní pokračují plánované stavební úpravy tak, aby bylo možné odbavit dvě letadla najednou. „Rozšiřujeme počet odbavovacích přepážek, instalujeme nový dopravníkový systém a rentgen pro zapsaná zavazadla,“ vyjmenoval ředitel.

Zásadním limitujícím faktorem zůstává podle jeho slov nedostatek letadel. To významně ovlivňuje i plány v dalších obdobích. „Věříme ale, že se u nás nějaké novinky v sezoně 2025 objeví,“ dodal.

Třeba cestovní kancelář Čedok, která na letišti působila jako první, si uplynulý ročník pochvalovala. „Průměrná obsazenost na našich charterových letech dosáhla v Budějovicích na skvělých 96 procent, což potvrzuje prodej téměř do posledního sedadla,“ informovala v září Kateřina Pavlíková, nyní již bývalá mluvčí Čedoku. Právě tato kancelář přidala zimní odlety do Egypta.

Z Českých Budějovic bude pokračovat s odlety i do všech dalších čtyřech lokalit, tedy do Turecka, na řeckou Krétu nebo Rhodos i bulharského Burgasu. Letové řády se do zahájení další letní sezony budou ještě upřesňovat.

„Ale v tuto chvíli máme naplánovaný první odlet na Krétu na středu 28. května 2025, o tři dny později potom do Turecka,“ upřesnila Pavlíková.

Do Budějovic míří se svými stroji například společnosti Smartwings, Fly Lili nebo Corendon Airlines. Z větších projektů, o kterých vedení Jihočeského letiště České Budějovice dál jedná, je stále i vybudování opravárenského centra pro velké dopravní letouny.

Hejtmanství areál dál dotuje

Právě další zisky jsou pro společnost a areál, který stoprocentně vlastní Jihočeský kraj, zásadní. Vždyť třeba v roce 2023 dotovalo hejtmanství provoz částkou sto milionů korun. Suma se má postupně snižovat o desítky milionů ročně, ale trvat to má několik let.

„Vývoj je zatím podle předpokladů. Je samozřejmě v našem zájmu, aby areál fungoval s co nejmenšími náklady,“ potvrdil hejtman Martin Kuba. Jaká bude dotace na rok 2025, bude brzy jasné, až kraj zveřejní návrh rozpočtu na další období.

„Momentálně pracujeme především na navyšování počtu letů velké obchodní letecké dopravy, a tím i navyšování počtu odbavených cestujících. Pro hospodářský výsledek je naprosto zásadní výnos z letištní taxy za cestující a doprovodné služby,“ vysvětlil Ivan Trhlík.

Vedení bude chtít získávat peníze i z další komerční činnosti, například pronájmem ploch, budov a jiných objektů. Volná plocha má celkovou rozlohu 152 hektarů a může posloužit třeba pro výstavbu nákupního centra či průmyslových objektů. Areál tamních bývalých kasáren by zase podle dřívějšího vyjádření hejtmana mohlo nahradit výzkumné centrum se zaměřením na malé modulární reaktory.