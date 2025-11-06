Zájem o létání z Budějovic roste, přibudou linky do Albánie i na slavnou pláž v Egyptě

Lukáš Marek
  9:26
Příští rok začnou lidé z Českých Budějovic létat také do Albánie nebo na slavnou egyptskou pláž. O areál projevují zájem cargo firmy. Ve spojení s blížícím se dokončení dálnice D3 až k rakouským hranicím hodlá letiště a kraj víc cílit i na rakouské turisty, kteří by z Budějovic mohli létat do světa.
Letiště České Budějovice

Letiště České Budějovice | foto: Letiště České Budějovice

Letiště České Budějovice
Letiště České Budějovice
Letiště České Budějovice
Letiště České Budějovice
16 fotografií

Do pro mnohé neobjevené Tirany v Albánii a odtud k jižnímu okraji Jaderského moře či na oblíbený ostrov Mallorca, okolo kterého je průzračná voda. Nebo snad na pláže Marsa Matrouh v Egyptě.

I tam se bude příští rok létat z Letiště České Budějovice. To ukončilo svou druhou plnohodnotnou sezonu a odbavilo téměř 67 tisíc cestujících. To je meziročně o 22 procent více.

Budějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli střelbě armády v nedalekém újezdu

„Letní sezona 2025 tak pro nás byla opět rekordní,“ připomněl šéf letiště Ivan Trhlík. Dodal, že v areálu odbavili více než 200 velkých obchodních letadel. „Pro příští rok očekáváme další významný nárůst,“ pokračoval ředitel.

Z Budějovic se prozatím létalo do pěti zemí (Turecko, Řecko, Bulharsko, Tunisko, Egypt) a šesti destinací (Antalya, Rhodos, Heraklion, Burgas, Monastir, Hurghada). Nově k tomu přibude zmíněná Tirana či Marsa Matrouh.

Právě do těchto místo to bude možné díky pokračující spolupráci s cestovní kanceláří Čedok, která ve středu přímo na letišti představila svou novou službu. Od příštího léta nabídne přímé charterové lety s dopravcem Electra Airways pod značkou AIR 001 a se strojem Airbus A320 s kapacitou 180 míst.

Airbus A320 přilétl ve středu z Ostravy.
Airbus A320 přilétl ve středu z Ostravy.
V sobotu vpodvečer odstartovalo letadlo z Plané u Budějovic do turecké Antalye a začala tak třetí sezona po miliardové modernizaci rozlehlého areálu.
V sobotu vpodvečer odstartovalo letadlo z Plané u Budějovic do turecké Antalye a začala tak třetí sezona po miliardové modernizaci rozlehlého areálu.
16 fotografií

„Před třemi lety jsme byli u zahájení novodobého provozu, a proto jsme si s představením nového projektu vybrali Budějovice i nyní. Objevíme se tu s tímto letadlem na třech linkách,“ upozornil generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Zdůraznil, že toto je nový koncept létání, kdy si Čedok plánuje lety sám a vybírá dny i přesný čas. „Nemusíme tak čekat, kdy nám ho přidělí letecká společnost,“ vysvětlil. Electra Airways zajistí provozní spolehlivost a bezpečnost.

Zajímají se i cargo společnosti

Čedok spadá pod velkou skupinu Itaka Holdings z Polska, která už podobnou službu poskytuje na svém území. „Sami rozhodujeme, které destinace chceme provozovat, aniž bychom museli vyjednávat ceny letenek s jinými dodavateli,“ vysvětlil viceprezident Itaky Piotr Henicz.

„Jsem přesvědčený, že zvolený model, lety pod vlastní obchodní značnou AIR 001, je cesta správným směrem a cestující ji ocení,“ navázal ředitel letiště Ivan Trhlík.

Kromě Čedoku na budějovickém letišti působí také cestovní kanceláře Exim tours a CK Fischer. Všichni už nabízejí zájezdy na sezonu 2026.

Brzy může být na letišti ještě více živo. Kanceláře dobře vnímají, že bude brzy hotová dálnice D3 až k hranicím v Rakousku, a tak chtějí už příští rok cílit i na rakouské turisty, kteří by mohli odlétat na dovolenou právě z Budějovic, kam to mají z těch bližších míst jen 50 až 70 kilometrů.

Letiště načalo třetí sezonu, o zimní odlety k moři do Egypta byl malý zájem

Navíc jihočeský hejtman Martin Kuba potvrdil, že už se o areál, který patří kraji, zajímají i cargo společnosti. „Někteří si začínají uvědomovat, že jsme pro mnohé cílové destinace podstatně blíž než třeba Ostrava,“ řekl. Když by taková spolupráce měla vzniknout, bude ale nutné v areálu vybudovat i skladovací prostory a zajistit potřebnou infrastrukturu, což může ještě pár let trvat.

I proto by mělo dostat letiště na své fungování pro rok 2026 přibližně stejnou provozní dotaci jako na ten letošní. Činí 75 milionů korun, dalších 19 milionů bylo na investice.

Areál se nyní znovu začíná měnit, a to především dopravně. V dolní části u výpadovky na Krumlov začaly práce na komfortnějším a bezpečnějším vjezdu a výjezdu. Letiště také chystá přesun parkoviště blíž k terminálu, díky tomu se jeho kapacita zvýší o 250 míst.

26. května 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Vlaky na úzkokolejce přilákaly stovky cestujících. Vyjely za lepší budoucností?

Na říjnové jízdy dorazila spousta cestujících. (říjen 2025)

Jindřichohradecká úzkokolejka na konci října ožila a čtyři dny vozila cestující. Zájem o jízdy byl enormní a vlaky plné. Redaktor iDNES.cz tam vyrazil na reportáž. Nový majitel Albert Fikáček byl...

OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta

Podzimní říjnová říjnová „náladovka“. (30. října 2025)

Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými...

Stavba mostu na půl roku přetne vytížený městský okruh v Českých Budějovicích

Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

Kraj hledá firmu, která postaví most Kosmonautů v Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Ten už je ve špatném technickém stavu. Architektonickou soutěž na novou podobu vyhrál příbramský Atelier...

Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic

Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých...

Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu....

Zájem o létání z Budějovic roste, přibudou linky do Albánie i na slavnou pláž v Egyptě

Airbus A320 přilétl ve středu z Ostravy.

Příští rok začnou lidé z Českých Budějovic létat také do Albánie nebo na slavnou egyptskou pláž. O areál projevují zájem cargo firmy. Ve spojení s blížícím se dokončení dálnice D3 až k rakouským...

6. listopadu 2025  9:26

Děti z dětského domova tady nechceme. Lidé v Hluboké jsou proti stěhování

Dětský domov. ilustrační snímek

V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku někteří obyvatelé místní části nesouhlasí s přesunem 12 dětí z dětského domova v Boršově do objektu, který vlastní Jihočeský kraj. Jde o projekt, kdy by děti...

5. listopadu 2025  13:37

Víc než hokej. Vysokoškoláky z Budějovic čeká boj na ledě a velká párty

Jihočeská univerzita vyhrála na jaře 2025 bitvu o Budějovice.

Nebude to extraligové utkání, ale prestiže nemá tento zápas o nic méně. V Budvar aréně se ve středu od 18 hodin střetnou v „Bitvě o Budějce“ hokejové týmy dvou vysokých škol v krajském městě –...

5. listopadu 2025  12:17

Chátrající sýpku ve Volyni přestavěli na multifunkční prostor s expozicí o dřevě

Ve Volyni otevřeli opravenou Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)

Před několika lety byla budova sýpky ve Volyni na Strakonicku považovaná za nebezpečnou. Drolila se a padaly z ní tašky. Městu se ale podařilo přes sto let starou kulturní památku zachránit....

5. listopadu 2025  9:07

Konec kličkování mezi auty. Krumlov postavil cyklistům novou stezku podél Vltavy

Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova...

Cyklisté v Českém Krumlově se vyhnou vytížené ulici Pod Kamenem. Stavbu nové cyklostezky podél levého břehu Vltavy prodloužily problémy s podložím o tři až čtyři měsíce. Nový úsek je součástí...

4. listopadu 2025  15:57

Že ji našel už mrtvou? Žalobce rozcupoval obhajobu, 17 let za vraždu ženy platí

U Krajského soudu v Českých Budějovicích začal soud s mužem, který podle...

Muž z Písecka si odpyká 17 let vězení za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Muž matku dvou svých dospělých...

4. listopadu 2025  12:57

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Prošli jsme tunel Pohůrka na dálnici D3 i jeho dispečink.

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:44

Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

Jude Sunday z Českých Budějovic slaví trefu proti Baníku Ostrava ve třetím kole...

Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě....

3. listopadu 2025  19:55

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal dílnu u domu. Jeden muž je zraněný

Výbuch propanbutanové lahve zdemoloval přístřešek u domu v Lipolci.

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v obci na Jindřichohradecku, kde vybuchla propanbutanová láhev. Zraněného šestašedesátiletého muže transportoval vrtulník záchranářů do nemocnice.

3. listopadu 2025  15:52

Děti dnes hůř komunikují a jsou vyděšené. Na táborech máme i panické ataky, líčí pedagog

Premium
„V roce 1993 jsme nakoupili počítače, byla to velká novinka, učili jsme...

Čtyřiatřicet let vedl Josef Musil Dům dětí a mládeže v Táboře. I proto může porovnat, jak se za tu dobu změnily zájmy dětí i jejich přístup k životu. „Úplně základní věc je, že je jim stále nejlépe v...

3. listopadu 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Krumlovský bazén už bourají. Za požár kvůli sršnímu hnízdu dostal muž podmínku

Soudkyně Martina Erbová vynesla rozsudek nad mužem, který byl obžalovaný ze...

Soud uložil čtyřiapadesátiletému muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů použil oheň. Při předchozím líčení chtěl...

3. listopadu 2025  8:56,  aktualizováno  13:21

Stavba mostu na půl roku přetne vytížený městský okruh v Českých Budějovicích

Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

Kraj hledá firmu, která postaví most Kosmonautů v Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Ten už je ve špatném technickém stavu. Architektonickou soutěž na novou podobu vyhrál příbramský Atelier...

3. listopadu 2025  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.