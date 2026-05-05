Trable pro stovky cestujících. Čedok zrušil lety z Českých Budějovic na Krétu

Lukáš Marek
  11:28
Ještě před začátkem hlavní turistické sezony přišla z Letiště České Budějovice velmi nepříjemná zpráva pro část cestujících. Čedok zrušil všech 18 letů do Heraklionu na Krétě. Důvodem je podle vyjádření cestovní kanceláře nedostatek slotů na řeckém letišti. Firma nabídla odlety z Prahy, klienti i tak přístup kritizují. Ruší se navíc i spojení z Pardubic.
Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic.

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic. Na snímku je vidět i zázemí...
Letadlo vzlétlo z letiště u Českých Budějovic a míří do Turecka.
Bouřka zastavila provoz na letišti v Českých Budějovicích. (10. července 2024)
Letadlo startuje z letiště u Českých Budějovic, v pozadí je Kleť.
Charterové lety s Čedokem na trase České Budějovice – Heraklion jsou zrušené. „Důvodem jsou dlouhodobé problémy s přidělováním slotů na letišti v Heraklionu, zejména v exponovaných dnech pátek, sobota a neděle,“ informovala iDNES.cz Klára Divíšková, mluvčí cestovní kanceláře.

Řecké řízení letového provozu podle jejích slov finálně odmítlo požadované časy potvrdit. Zrušení se týká jednoho letu z Budějovic týdně. „Klientům jsme nabídli možnost odletět ve stejném termínu z Prahy a zároveň dostávají kompenzaci 500 korun na osobu,“ uvedla dále Divíšková.

Kompenzace 500 korun je malá, reagují cestující

Cestující z Budějovic ale vyjádření a nabídka nijak výrazně neuspokojila. Upozorňují například na to, že za zájezd z Budějovic platí více korun než za ten, kolik stojí z hlavního města. Navíc, pokud pojedou do Prahy, utratí další peníze za cestu a následně i za parkování. „Že tato cesta do Prahy a parkoviště stojí mnohem víc než 500 korun, nikoho nezajímá,“ napsal jeden z mnoha diskutujících na Facebooku.

Na dovolenou odletí z Budějovic víc lidí i díky nové cestovce, dotace je dál vysoká

Navíc podobný problém jako klienty z Budějovic potkal i ty z Pardubic, jak potvrdil Čedok. „Ostatní charterové lety zůstávají zachované, naopak dochází k navýšení kapacit například u letů do Marsa Matruh z Brna nebo na Mallorcu z Ostravy. Alternativy pro klienty zůstávají široké. Lety do Heraklionu jsou dostupné z Prahy ve středu a v neděli, z Ostravy ve středu a v neděli, z Brna ve středu a v neděli a z Bratislavy v neděli.

Cestujícím se omluvilo i vedení Letiště České Budějovice, které o zrušených letech informovalo. „Informaci pouze zprostředkováváme, rozhodnutí cestovní kanceláře nemůže letiště České Budějovice nijak ovlivnit. Všem cestujícím, kteří tuto cestu plánovali se velmi omlouváme za vzniklé komplikace s jejich dovolenou,“ napsalo.

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic.
Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic. Na snímku je vidět i zázemí letecké záchranné služby.
Letadlo vzlétlo z letiště u Českých Budějovic a míří do Turecka.
Bouřka zastavila provoz na letišti v Českých Budějovicích. (10. července 2024)
Redakce iDNES.cz oslovila i další cestovní kanceláře, které létají z Českých Budějovic. Například CK Fischer ihned reagovala. „Žádné lety nerušíme. Na Krétu poletíme z Budějovic každý pátek,“ ujistil mluvčí společnosti Jan Bezděk.

Kraj provoz nadále dotuje desítkami milionů

Celkově mělo jihočeské letiště pro letošní sezonu naplánovaných nejméně 215 letů. Novou destinací bude Tirana v Albánii. Jihočeský kraj jako vlastník areálu i společnosti Jihočeské letiště České Budějovice musí dál významně dotovat provoz. Letos to bude částkou 90 milionů korun. Loni prošlo terminálem 67 tisíc cestujících.

Nově odtud nabízí odlety na dovolenou také cestovní kancelář Tui. První let odstartuje 10. června a zamíří do Turecka, v nabídce bude mít ještě Bulharsko. „Chceme být dostupnější i pro klienty z regionů. Jižní Čechy jsou pro nás důležité. Význam turismu zde roste,“ uvedla Silvie Szymiková, obchodní ředitelka Tui CZ.

Třetí plnohodnotná sezona vypukne naplno už 16. května a potrvá do 5. října, jak potvrdil ředitel letiště Ivan Trhlík. „Věřím, že se nás nedotkne bezpečnostní situace, která panuje ve světě,“ podotkl před několika dny.

Expert varuje: V Česku je 90 % glampingu nelegálních, je to časovaná bomba

Tomáš Vítek je expertem na stavební právo (30. dubna 2026).

Stavět legálně s náklady navíc až k milionu korun, nebo to zkusit načerno? Dilema, které stojí před řadou provozovatelů kempingů a glampingů v Česku. Tomáš Vítek je expertem na stavební právo a...

Muž odevzdal policii minomet z pevnosti na Maginotově linii. Nevejde se jí do skladu

Muž odevzdal při zbraňové amnestii pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm.

Další unikátní kousek se dostal k policistům v Českých Budějovicích v rámci zbraňové amnestie. Muž přivezl pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm, který byl součástí vybavení pevností na Maginotově linii...

Rok vězení za podříznutí májky? Nešikovi to úplně nevyšlo, hledá ho policie

V Dolanech někdo podřízl májku tak nešťastně, že spadla na dráty elektrického...

Tradiční zvyk podřezávání májky může skončit až ročním vězením. Na Prachaticku ji neznámý pachatel podťal tak nešťastně, že poničila dráty elektrického vedení. Policisté událost řeší jako podezření z...

Okénkem přiletěl igelit a zakryl mi obličej, popsala řidička okamžik před nehodou

Řidička vyjela ze silnice a narazila do stromu.

Kuriózní příčinu měla nehoda mladé řidičky na Strakonicku. Ta popsala, že narazila do stromu proto, že jí obličej zakryl igelitový pytel, který přiletěl otevřeným oknem. Zraněnou ženu převezli...

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou"

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....

VIDEO: Lidé natočili další malé „tornádo". Pro rarášky je teď ideální období

U Budějovic natočili malé tornádo

Vzdušný vír se roztočil na začátku května v Rudolfově u Českých Budějovic. Natočil jej Jan Klobušník a stejně jako další komentovali na sociálních sítích jev jako malé tornádo. Podle meteorologů však...

Posezení u vody, plovoucí mola. Budějovice postaví náplavku za 146 milionů

Z místa bude nová náplavka s přístupem k vodě. (5. května 2026)

Park Dukelská má proměnu za sebou, kolem KD Slavie je také nově upravený prostor u řeky Malše a mnohem blíž k vodě budou mít obyvatelé Českých Budějovic či turisté i dál směrem po proudu řeky. V...

5. května 2026  9:58

Nymburk zdolal Ostravu už podvacáté v řadě. Krok od semifinále jsou i Pardubice

Adam Číž z Ostravy útočí na nymburský koš, hlídá ho J. T. Shumate.

I třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play off basketbalisté Nymburka a Pardubic zvládli, v úterý tak mohou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93:71. Roli...

4. května 2026  20:55,  aktualizováno  21:08

Rok vězení za podříznutí májky? Nešikovi to úplně nevyšlo, hledá ho policie

V Dolanech někdo podřízl májku tak nešťastně, že spadla na dráty elektrického...

Tradiční zvyk podřezávání májky může skončit až ročním vězením. Na Prachaticku ji neznámý pachatel podťal tak nešťastně, že poničila dráty elektrického vedení. Policisté událost řeší jako podezření z...

4. května 2026  13:49,  aktualizováno  15:50

Při incidentu mezi žáky ve škole se zranila dívka, vrtulník ji přepravil do nemocnice

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ilustrační snímek)

Při incidentu mezi žáky na základní škole v Milevsku na Písecku se v pondělí zranila dívka. Byla při vědomí a vrtulník ji přepravil do nemocnice. „Vzhledem k věku nebudeme sdělovat žádné další...

4. května 2026  14:43

Vraky dál hyzdí ulice měst. Na sídlišti Máj v Budějovicích jich překáží šedesát

Zarostlý vrak v ulici Pod Lysinami v Praze 4.

Unikající provozní kapaliny, vypuštěné pneumatiky či rozbitá okna. To jsou podle náměstka českobudějovické primátorky pro dopravu Lubomíra Bureše některé ze znaků autovraků, které v ulicích řeší....

4. května 2026  9:37

Expert varuje: V Česku je 90 % glampingu nelegálních, je to časovaná bomba

Tomáš Vítek je expertem na stavební právo (30. dubna 2026).

Stavět legálně s náklady navíc až k milionu korun, nebo to zkusit načerno? Dilema, které stojí před řadou provozovatelů kempingů a glampingů v Česku. Tomáš Vítek je expertem na stavební právo a...

3. května 2026  8:22

Na Strakonicku nouzově přistál kluzák. Skončil v zahrádkářské kolonii

Na Strakonicku nouzově přistál kluzák mimo letiště v zahrádkářské kolonii. (2....

Na Strakonicku přistál v sobotu nouzově kluzák mimo letiště v zahrádkářské kolonii. Letoun je poškozený, dvoučlenná posádka však utrpěla pouze lehčí poranění.

2. května 2026  14:05

Pobyt u včel má vliv na zdraví těla i psychiku, říká včelař, který chystá apidomek

Návrh apidomku, kde se budou lidé léčit s pomocí vzduchu z včelích úlů, který...

Michal Hojda připravuje v Českých Budějovicích apidomek, v němž budou lidé inhalovat vzduch z včelích úlů. „Poté, co manželka podstoupila úspěšnou onkologickou léčbu a navrátila se do normálního...

2. května 2026  11:21

Nymburk pokořil stovku i ve druhém čtvrtfinále, Děčín nad Brnem znovu vede

Vojtěch Hruban z Nymburka útočí v zápase s Ostravou, brání Dominik Heinzl (7) a...

Nymburští basketbalisté vyhráli suverénně i druhé utkání čtvrtfinále play off s Ostravou. Stejně jako ve čtvrtek nadělili úřadující šampioni soupeři stovku, tentokrát zvítězili 101:67. Roli favorita...

1. května 2026  17:50,  aktualizováno  22:03

Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram doma přehrála Budějovice

Fanoušci Artisu Brno na derby se Zbrojovkou

Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas...

1. května 2026  19:14

