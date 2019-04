VIDEO: Firmy nemusejí svolávat manažery, stačí brýle na virtuální poradu

Stojíte za okny mrakodrapu, na který se snáší kapky deště, a pozorujete vysoké okolní budovy. Jste tak vysoko, že ani nevidíte ulice pod sebou.

Zničehonic však město zmizí, nahradí ho les a déšť vystřídá noční obloha s hvězdami. Za zády vám hoří krb. Ale teplo se v místnosti nešíří. Je virtuální. Stejně jako všechno okolo vás.

Právě tak by mohla v budoucnu vypadat setkání lidí, kterým se třeba kvůli vzdálenosti nevyplatí cestovat. Právě pro ně vznikla v Českých Budějovicích aplikace Let’s meet VR společnosti Holistic management.

Zájemce z různých koutů republiky či světa dokáže přesunout během chvíle do jedné místnosti, kde se mohou bavit, sledovat prezentace nebo malovat v prostoru.

„Je to virtuální zasedačka, kde se sejdou dva lidé, ale může jich být až dvacet. Nemusíte se přitom nikam přemisťovat. Zároveň to umí vše, co potřebujete při normální schůzce. Navíc zde můžete tvořit ve 3D prostoru. Zkrátka chceme, aby aplikace věrohodně nahradila normální schůzku,“ popisuje manažer projektu Andrej Braguca.

Aby byl pocit ze setkání ještě reálnější, dokáže aplikace naskenovat dotyčnému jeho vlastní obličej. Pak už mohou lidé po místnosti chodit, sednout si ke stolu, sledovat prezentaci na tabuli, zvětšovat či zmenšovat fotky nebo jen tak koukat z okna na město.

K dispozici je také videohovor do světa mimo virtuální realitu. Lidé v místnosti mají možnost si všechno okolo sebe přizpůsobit podle své nálady.

„Vyberete si barvu, vybavení, pozadí za okny nebo počasí. Je dokázané, že jen prostředí zvýší vaši kreativitu až o 15 procent,“ vysvětluje Leoš Kubíček, jednatel společnosti, která aplikaci představila minulý týden.

Nápad vznikl zhruba před rokem, samotná práce trvala půl roku.

„V tuto chvíli existují na celosvětovém trhu dvě aplikace, které jsou podobné a funkční. Zbytek těch, které vypadají, že mají něco podobného, zatím nefungují. V tomto rozsahu jsme tedy třetí na světě, kteří mají takovou aplikaci vyvinutou. To není špatné,“ usmívá se Kubíček.

Projekt cílí především na firmy. A co přesně budou zákazníci potřebovat? Stačí internet, notebook, brýle a aplikace. Samotná instalace je otázkou pár minut. Vybavení jihočeská firma zajistí přes dodavatele, takže se zájemci nemusejí o nic víc starat.

Pro velké společnosti je důležité zabezpečení. „Firmy se na to pochopitelně ptaly. Dali jsme si v tomto ohledu záležet, aby byla aplikace maximálně bezpečná,“ ujišťuje Kubíček.

Zhruba týden po spuštění má společnost tři uchazeče, další bude nabírat.

Jedna z verzí vychází například na 100 eur měsíčně. Pokud by chtěl zákazník něco ve své virtuální zasedací místnosti upravit či přidat, zaplatí za další služby víc.

„My jsme si už dělali kalkulaci, v jakém případě to šetří náklady. Ve chvíli, kdy máte tým vzdálený 130 kilometrů dojezdovou vzdáleností, potřebujete člověka ze středního managementu vidět jednou týdně, má Škodu Octavia, tak stačí jedno virtuální setkání, aby se vám to vrátilo, pokud do toho započítáte veškeré náklady,“ poznamenal jednatel Kubíček.