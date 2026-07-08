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Mozek je nastavený hledat nebezpečí, dřív to bylo nutné. Dnes to škodí, říká lektorka

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  18:00
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Linda Štucbartová upozorňuje, že se mění chování klientů i na odborech, které dřív nebyly problémové. Jako příklad dala stavební odbor kvůli změnám legislativy a neúspěšné digitalizaci. | foto: archiv Lindy Štucbartové

Lektorka Linda Štucbartová učí pracovníky úřadů, jak se bránit slovním i fyzickým útokům. Říká, že i zaměstnanci někdy reagují neadekvátně. „Častá chyba je, že když klient přijde se stížností, je v silných emocích. Ale úředník mu začne vysvětlovat, co udělal špatně,“ popisuje.

Agresivita vůči úředníkům, zdravotníkům i učitelům roste a klientské násilí se v Česku stále podceňuje. Devětačtyřicetiletá lektorka Linda Štucbartová, jediná Češka s nejvyšší profesní akreditací od International Association of ESD Professionals, učí zaměstnance veřejné správy, jak se bránit verbálním útokům i fyzickému nátlaku.

Říká, že společnost hrubne a frustrace lidí míří na ty, kteří jim poskytují služby. Školila také pracovnice úřadů z Prachatic, Vimperka a Českého Krumlova.

Věnujete se oblasti, o které se u nás zatím příliš nemluví.
Mám za sebou víc než dvacet let práce ve vzdělávání dospělých. Učila jsem vyjednávání, mezikulturní komunikaci i leadership. Začínala jsem na Diplomatické akademii ministerstva zahraničních věcí v Praze, pak jsem působila v soukromé sféře a nakonec jsem založila vlastní firmu. Specializuji se na klientské násilí. Tedy na situace, kdy se klient dopouští násilí na člověku, který mu poskytuje službu. Jsem certifikovaná lektorka komplexního přístupu Empowerment Self Defense, který v Česku rozvíjím pod názvem Sebeobrana pro všechny. Na toto téma dělám aktuálně výzkum a problematiku přednáším i na Fakultě sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Když před problémem zavřeme oči, nezlepší se. Prevence existuje. A je na nás všech, abychom žili
ve společnosti, kde slušnost neznamená slabost.

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