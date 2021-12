Kraj zatím ambulantní specialisty nepovolá, v nemocnicích pomohou ve volnu

Povinnou službu lékařů oznámil na konci listopadu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ambulantní specialisté by podle něj měli pomáhat v nemocnicích kvůli pandemické situaci. Personál nemocnic totiž pečuje o covidové pacienty, současně musí zajistit i očkování či testování. Kapacity lékařů jsou vytížené na maximum a je třeba, aby jim pomohli další zdravotníci.

Vojtěch ale vyjádřením naštval Sdružení ambulantních specialistů.

„Jsme připravení pomoci tam, kde to bude potřeba. Závažnost situace chápeme. Je ovšem nutné si uvědomit, že více než třetina našich lékařů je v důchodovém věku,“ zdůrazňuje předseda Sdružení ambulantních specialistů (SAS) Zorjan Jojko.

Dodává, že lékařům chybí i potřebné kvalifikace. „Máme znalosti a praxi pro vysoce specializovanou práci v ambulancích. Jen malá část z nás někdy pracovala na jednotkách intenzivní péče a ještě menší zná jejich současná pravidla a umí obsluhovat například ventilátory,“ uvádí Jojko.

Šéf jihočeského SAS a současně budějovický ambulantní internista Jan Šmejkal navíc upozorňuje, že výpomoc ambulantních specialistů v nemocnicích by s sebou nesla i další problémy.

„Pokud bychom odešli do nemocnic, doplatí na to naši pacienti. Objednáváme je dlouhodobě dopředu. Třeba já mám 60 lidí denně, což je na internistu obrovské množství a máme objednané minimálně tři měsíce dopředu běžné pacienty a rok předem na specializované vyšetření,“ tvrdí.

„Tito lidé by neměli kam jít a doplatily by na to nemocnice, protože kdybychom my zavřeli, mířili by tam a nemocnice by byly přehlcené,“ říká Šmejkal.

Očkovaných lidí přibylo

Současně ale dodává, že v jižních Čechách funguje spolupráce s krajem, potažmo hejtmanem i krajskou nemocnicí. „Chceme pomáhat, ale bude to dobrovolné. Máme připravený seznam lékařů, který předáme kraji, ale budeme to dělat ve volném čase nebo po pracovní době, jinak to nejde,“ říká Šmejkal.

On sám se zabývá i vysokým krevním tlakem a zároveň je revmatolog. „Lékařů je v současné době málo v podstatě ve všech odbornostech. Třeba právě revmatolog neordinuje v Krumlově, Prachaticích, ve Vimperku. Lidé nemají kam jít, jsme extrémně přetížení,“ hlásí.

Lékař vidí problém v tom, že vládní doporučení vychází od lidí, kteří nerozumí systému zdravotní péče.

„Apeloval bych, aby vláda vytvořila na ministerstvu zdravotnictví funkci náměstka nebo specialisty pro ambulantní péči. Ten ale musí vzejít z řad ambulantních specialistů, aby problematice rozuměl. Bylo by dobré, kdyby se ministerstvo zdravotnictví spojilo se SAS,“ uvažuje.

V jihočeských nemocnicích bylo za poslední týden hospitalizovaných kolem 450 lidí s covidem. V posledních dnech toto číslo kolísá.

„Je to zatím stabilní stav velmi vysoké zátěže a jen musíme doufat, že nebude trvat dlouho. V tuto chvíli ale situace není taková, že bychom potřebovali povolávat pracovním příkazem ambulantní specialisty do nemocnic. Potřebujeme spíš, aby se maximálně zapojili do léčby pacientů, případně pomohli v očkovacích centrech, což jsou někteří ochotní. Kdyby se situace zhoršila, je s nimi kraj připravený jednat,“ míní hejtman Martin Kuba.

Jihočeské nemocnice zvládají současnou vlnu, stejně jako předchozí, právě za extrémního nasazení zdravotníků.

„Málokdo si uvědomuje, jak vypadá provoz covidového oddělení, co tam musí sestřičky absolvovat a vedle toho musí očkovat, testovat. Zátěž na zdravotníky není daná jen počtem lidí ležících v nemocnicích. Péče o pacienty s covidem je navíc v jiném režimu než u běžných pacientů, často je velmi náročná,“ popisuje Kuba.

Zároveň doplňuje, že zdravotníkům pomáhá i to, že se v posledním týdnu zvýšil počet očkovaných u praktických lékařů. „Za to patří praktikům velký dík. V očkování zabrali, poslední týden je to hodně znát. Jen mě trochu trápí, že skoro polovina se do očkování nezapojuje. Velkému množství lidí by ulehčilo, kdyby se dostali k dávce u svého praktika,“ hodnotí Kuba.