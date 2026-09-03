Aplikaci si mohou zájemci stáhnout do mobilního telefonu. „Její užívání jsme spustili letos v březnu a do současnosti evidujeme přibližně 250 unikátních stažení a jejich počet neustále přibývá,“ uvedl primář neurologického oddělení českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý.
Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže při běžných činnostech. Pokud výsledek ukáže možné riziko svalových problémů, takzvané spasticity, nabídne uživateli kontakty na regionální centra a připraví výstup pro lékaře.
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Ostrý uvedl, že zatím nemá informace o tom, kdo přesně aplikaci využívá. Dodal, že se nemusí jednat pouze o pacienty českobudějovické nemocnice, ale i o lidi z jiných krajů.
„Hlavní cíl aplikace je upozornit na to, že spasticita je následek mozkové příhody, se kterým se dá pracovat. A čím dříve s ním začneme pracovat, tím snadněji a lépe můžeme míru následků snížit,“ řekl Ostrý.
Cévní mozková příhoda neboli mozková mrtvice postihuje v Česku až 40 tisíc lidí ročně. Je to třetí nejčastější příčina úmrtí a hlavní příčina trvalé invalidity. Projevem svalové spasticity může být kromě omezení pohybu také bolest. Spasticita se může u pacienta objevit až několik měsíců po prodělání mozkové příhody.