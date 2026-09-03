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Pacientům po mrtvici pomůže aplikace odhalit svalové problémy

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  15:50

Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace Spastic Prevent. | foto: Nemocnice České Budějovice

Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace Spastic Prevent, která pomáhá především pacientům po mozkové mrtvici. Dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody.

Aplikaci si mohou zájemci stáhnout do mobilního telefonu. „Její užívání jsme spustili letos v březnu a do současnosti evidujeme přibližně 250 unikátních stažení a jejich počet neustále přibývá,“ uvedl primář neurologického oddělení českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý.

Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže při běžných činnostech. Pokud výsledek ukáže možné riziko svalových problémů, takzvané spasticity, nabídne uživateli kontakty na regionální centra a připraví výstup pro lékaře.

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Ostrý uvedl, že zatím nemá informace o tom, kdo přesně aplikaci využívá. Dodal, že se nemusí jednat pouze o pacienty českobudějovické nemocnice, ale i o lidi z jiných krajů.

„Hlavní cíl aplikace je upozornit na to, že spasticita je následek mozkové příhody, se kterým se dá pracovat. A čím dříve s ním začneme pracovat, tím snadněji a lépe můžeme míru následků snížit,“ řekl Ostrý.

Cévní mozková příhoda neboli mozková mrtvice postihuje v Česku až 40 tisíc lidí ročně. Je to třetí nejčastější příčina úmrtí a hlavní příčina trvalé invalidity. Projevem svalové spasticity může být kromě omezení pohybu také bolest. Spasticita se může u pacienta objevit až několik měsíců po prodělání mozkové příhody.

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