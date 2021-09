Na jihu Čech hledají lékaře. Když vydrží pět let, mohou dostat 1,5 milionu

Mnohdy slouží desítky let a nemají za sebe žádnou náhradu. Obvodní lékaře nebo pediatry malá města a vesnice zoufale potřebují, ti se ale na venkov nijak nehrnou. Raději zůstávají ve větších městech, nebo jdou rovnou do zahraničí.

Hrozící problém vnímá i vedení kraje, které chce ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) a dotčenými obcemi motivovat lékaře, aby přišli na jih Čech.

Pomoci má nový dotační program, který by měl specialisty nejen přilákat, ale také je udržet.

„Chceme vytvořit podmínky pro usazení lékařů u nás v kraji. Není to tedy jen o tom, nabídnout jim práci, ale musejí mít i vhodné podmínky pro život. Pomoci tomu mají i finanční příspěvky, které nově příchozím můžeme poskytnout,“ vysvětlil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Zájemci, kteří splní všechny podmínky a zároveň odslouží na místě pět let, budou mít možnost získat od kraje podporu 1,5 milionu korun rozdělenou do dvou oblastí.

První z nich je motivační bonus ve výši 600 tisíc korun, dále pak budou dostávat po dobu pěti let každý měsíc 15 tisíc jako příspěvek na bydlení.

„Motivační příspěvek by vypadal tak, že by se první rok vyplatilo 400 tisíc a další dva roky po sto tisících. Pokud by však dotyčný lékař neodsloužil celou dobu, musel by nějakou část vracet. Roli bude hrát i to, zda doktor plnil smlouvu uzavřenou s obcí,“ dodal hejtman.

Zatímco starostové by se měli hlásit s žádostí o přidělení lékaře, pro VZP bude hlavním úkolem vytipovat obory zdravotní péče a místa, kde je specialistů i přes žádosti obcí skutečně třeba. Kraji by také měla oznámit minimální rozsah úvazku lékařů a jejich ordinační dobu.

„My jsme zodpovědní za to, abychom zajistili dostupnou zdravotní péči. Máme na to spoustu nástrojů; většinou pracujeme se svazy lékařů a dalšími odbornými společnostmi. Iniciativu kraje naprosto vítáme, protože tuto možnost motivace nemáme,“ přiznal ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Největší potíž, zubaři

Dotační pomoc míří do všech oborů, které poskytují prvotní péči. Největší problém ale bude nejspíš se sháněním zubařů, jichž je velký nedostatek. Nejhorší je situace na Strakonicku, kde v současné době ordinuje jen 29 dentistů.

„K poslednímu červenci skončila jedna zubní lékařka, k poslednímu srpnu další kolega a dvě chtějí končit v prvním čtvrtletí příštího roku,“ popsala mluvčí České stomatologické komory za Jihočeský kraj Milada Hálková s tím, že ví o případu, kdy jeden ze zubařů má zaregistrované čtyři tisíce pacientů.

Podle hejtmana Kuby je také důležité, aby obce připravily podmínky pro příchod doktorů, když už o ně žádají. „Potřebujeme, aby přišly s tím, že mají ordinaci, nebo ji zařídí, nebo přijdou s nápadem na vybudování zázemí. Chceme preferovat ty, které tomu jdou naproti,“ doplnil.

Podobně situaci vnímá také Hálková, podle níž by se měli představitelé Strakonic zaměřit hlavně na studenty a nabídnout jim výhody výměnou za slib, že ve městě nějakou chvíli zůstanou.

„V úvahu připadá určitá forma stipendia, která je k tomu zaváže. Město by mohlo mladým lékařům poskytnout byt, bezúročnou půjčku nebo volné ordinace,“ naznačila Hálková.

Do nesnází se dostávají také lidé v Jindřichově Hradci, kde je momentálně nedostatek praktiků. „A nejsou ohrožené jen venkovské oblasti, máme problém i v okresním městě. Při uzavření jedné ordinace se nedaří sehnat náhradu a pacienty není kam umístit,“ potvrdil Jan Kremlička, předseda okresního Sdružení praktických lékařů ČR.

Vedení kraje v tuto chvíli počítá s tím, že se v první vlně do programu přihlásí maximálně pár desítek obcí.

„My bychom pak jejich počet korigovali a řešili, kde budou nejvíce potřeba. Podle toho bychom poté vypsali dotační tituly. Počítáme zatím s jednotkami milionů korun. Nesmíme zapomenou, že nám pak začnou naskakovat náklady na jejich bydlení,“ vysvětluje Kuba.