Lázně na jihu Čech by mohly sloužit pacientům z nemocnic

V polovině října jich tam bylo 320, minulý týden mají Lázně Bechyně zhruba 280 klientů. Jejich počet každým dnem klesá. Důvodem je koronavirová situace a nařízení vlády. „Samozřejmě to má sestupnou tendenci. Jsme ale rádi, že se o naše hosty můžeme starat, což na jaře nešlo,“ hodnotí ředitel Milan Kožnar.



Podle něj hostů ubývá z více důvodů. Řada z nich ruší kvůli současné situaci své rezervace, další odjíždí během pobytů.

„Stává se, že se u někoho projeví příznaky několik dní po příjezdu. V takovém případě ho izolujeme a posíláme domů. Pokud má koronavirus, pochopitelně se trasují kontakty,“ vysvětluje ředitel.

V lázních se maximálně snaží zabránit tomu, aby do areálu přišel někdo nakažený. Proto čeká každého návštěvníka při příjezdu vstupní prohlídka u lékaře. Lidé se zvýšenou teplotou mají smůlu.

Kvůli novému koronaviru se proměnil i běžný provoz v areálu.

„Na společných místech jsme oddělili stoly a židle kvůli rozestupům. Z tohoto důvodu se změnil i postup procedur. V čekárně v přízemí máme jednoho zaměstnance, který tudy prochází a upozorňuje návštěvníky, když nedodržují platná opatření, jako je nošení roušek. Musím ale pacienty pochválit, chovají se stále víc zodpovědně, dřív jim tenhle režim vadil více, teď to chápou. Za to jim patří dík. Je mi jasné, že je to pro ně nepříjemné,“ líčí Kožnar.

I přes zákaz poskytování wellness služeb se lázně starají o samoplátce i pojištěnce. To platí i po posledních nařízeních, která tento týden oznámila vláda. Po nových informacích se ale lázeňská zařízení připravují na scénář, kdy budou jejich kapacity potřeba pro pacienty z nemocnic.

„Umíme si představit, že bychom mohli převzít část pacientů z nemocnic na doléčení a pomoci je tak vyprázdnit pro léčbu covidových pacientů,“ řekl pro ČTK Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní.

Jeho slova Kožnar potvrzuje. „Ptali se nás, jestli jsme schopni být něco jako rezervní nemocnicí, protože fungujeme jako nestátní zdravotnické zařízení. Původně jsme si mysleli, že bychom se měli starat o covidové pacienty, ale tak to není. Šlo by o doléčení a péči o nemocné z jiných oddělení. Už jsme to probírali po organizační stránce, průběžně se na to připravujeme a sledujeme situaci. Pokud to bude nutné, mohli bychom se zapojit,“ dodal ředitel areálu s celkem 200 pokoji.

Váňa: Věřím, že si pomohou jinak

Bezmála jednou tolik jich mají Slatinné lázně Třeboň ve svých dvou areálech – Aurora a Berta. I tam se v těchto dnech dál starají o hosty. Kvůli zákazu wellness služeb ale nefungují sauny či bazén. I proto je v Třeboni teď asi 750 klientů, což je meziročně o necelou stovku méně než obvykle. Samoplátcům nabízí obchodní oddělení náhradní termíny, pokud své pobyty ruší.

Podle starosty města Jana Váni, který je zároveň jedním z jednatelů lázní, by lůžka mohla poskytnout jiná zařízení v kraji.

„Té případné potřebě samozřejmě rozumím. Věřím ale tomu, že si Jihočeský kraj pomůže jinou formou, protože máme v regionu řadu sociálních zařízení, která jsou nyní opuštěná,“ domnívá se.

Zároveň dodává, že v případě potřeby je možné lůžkovou kapacitu v Třeboni zajistit.

„Kdyby to bylo nařízené, pacienty bychom přijali, s tím nic nenaděláme. Určitě dokážeme vyčlenit volné místo. Už jsme se o tom bavili, ale asi největší problém je zajištění personálu. Nyní se potýkáme s nedostatkem toho odborného. Důvodem jsou mimo jiné zavřené školy,“ popisuje Váňa s tím, že někteří pracovníci jsou v karanténě, ale provoz to zatím neohrožuje.

Právě kvůli karanténám mají problém s personálem také v Bechyni. Obě zařízení nicméně zatím péči o pacienty dál zajišťují.

Ztráty nebudou jako na jaře

I v Třeboni musí každý nový host na prohlídku k lékaři, podepisuje také dokument, že nebyl v kontaktu s nakaženým. Vedení se navíc rozhodlo zakoupit 500 testů pro své zaměstnance. Výsledky by měly být do 10 minut.

„Měly přijít tento týden, ale to se nestalo, prý se termín dodání posouvá, bohužel nevíme, kdy přesně to bude, a čekáme. Chceme tím uklidnit zaměstnance i hosty,“ uvádí Váňa.

Zaměstnanci nosí při procedurách roušky, pokojské a servírky mají respirátory. Nadále pokračuje i dezinfekce areálu. „Kromě toho jsme zkrátili čas na oběd ze 45 na 30 minut,“ přidává Váňa.

Druhá vlna způsobí ekonomické ztráty, které by ale nemusely být tak výrazné jako na jaře, kdy bylo nutné lázeňské areály zavřít kompletně.

„Teď se to těžko počítá, ale nějaké ztráty tam určitě jsou. Bylo by nepříjemné, kdyby se opakovalo jaro, kdy se škody vyšplhaly až k 60 milionům korun,“ dodává Váňa. Zároveň vítá, že by mělo dojít k prodloužení termínu na využívání voucherů z vládního programu až do června příštího roku.