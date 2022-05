Do přístavby lázní se pustili o rok dřív, aby plány radnice nezhatily volby

Dvě nová ubytovací křídla navážou na budovu B a ve čtyřech patrech rozšíří ubytovací kapacitu. Všechny pokoje budou i nadále dodržovat nastavený čtyřhvězdičkový standard. Za poslední tři roky jde již o čtvrtou velkou investici.

Vedení lázní mohlo poklepat na základní kámen díky tomu, že se mu podařilo dokončit projektovou dokumentaci a vysoutěžit zhotovitele dříve, než očekávali. Stavbě tak už nic nebrání.

„Na termíny jsme skutečně tlačili, ale výběrová řízení mají svá pravidla a museli jsme je respektovat. Stihlo se to rychleji, než jsme předpokládali. Když budeme příští rok v červnu lůžka obsazovat, bude to velký úspěch,“ plánuje jednatel Slatinných lázní Třeboň Vilém Kahoun.

Z pokoje na proceduru v županu

Hosté přibývají, ale ubytovací kapacita už nestačí. V zimě navíc musí klienti po operacích přecházet z penzionů, kde řada z nich bydlí, do lázní, což pro ně není pohodlné. Příští rok dojdou z pokoje na procedury i v županu. „Přístavbou bychom tento problém chtěli vyřešit. Jde o jeden z finálních projektů rozvoje Slatinných lázní Třeboň,“ objasňuje Kahoun.

Druhým důvodem je podle něj potřeba lázně stále rozvíjet. I přesto, že museli kvůli koronavirové pandemii omezit provoz a na čas dokonce zavřít Bertiny lázně, celou akci za přibližně 170 milionů korun budou hradit ze svých ušetřených prostředků.

„Díky tomu, že jsme na několik měsíců uzavřeli druhý lázeňský dům, se ztráty tolik nenavyšovaly. Pomohly nám také covidové programy. Díky nim jsme nemuseli propouštět,“ hodnotí předchozí sezonu Kahoun.

Letošní rok vypadá podle propočtů příznivě, obsazenost by se měla vrátit do doby před pandemií. „Víme dobře, že inflace je vysoká a peníze ztrácí hodnotu. Je tedy podle nás nejlepší je investovat do něčeho trvalého. Letos jsou navíc volby a nikdo neví, jaká přijde na radnici reprezentace a jaké bude mít plány. Je tedy dobré začít co nejdříve,“ uvažuje starosta města Jan Váňa (ODS).

Rozšíření kapacity bylo v plánu už před dvěma lety. Ale přípravy pozastavil covid. „Žili jsme v nejistotě. Pořád se to odkládalo a hrnulo před sebou,“ vzpomíná Váňa. Původně se uvažovalo o dostavbě dalších pater na pavilon B. To by ale vyžadovalo změnu územního plánu. Proto se vedení lázní rozhodlo pro jednodušší variantu. Přistaví dvě nová křídla bez omezení provozu budovy.

Hosté se ale budou muset v následujících měsících připravit na zvýšený hluk v jinak klidné lokalitě. „Až se začne naplno stavět, zvýší se i ruch. Chceme tedy poskytovat lidem slevové programy,“ sděluje Kahoun.

V sobotu otevřeli venkovní bazény

Nyní se navíc na druhém konci areálu pracuje na stavbě saunového světa. „Vše jde zatím podle plánu. Nenabrali jsme žádný skluz. V listopadu chceme novinku otevřít, aby si ji lidé mohli užívat celou zimní sezonu, kdy je o tyto služby největší zájem. Věříme, že nám také přiláká nové klienty,“ uvažuje Kahoun.

Návštěvníkům poslouží pět saunových kabin s kapacitou 54 míst. Součástí objektu budou také ochlazovací bazény a odpočinkové místnosti s výhledem na venkovní bazény a na nedaleký rybník Svět.

Dále zde vznikne prostor s hydromasážemi, Kneippovou procedurou a šest speciálních wellness maséren. Stavba bude navazovat na venkovní plovárnu, která se pro veřejnost poprvé otevřela uplynulou sobotu. Areál stál 140 milionů korun a najednou pojme až tisíc lidí. Kromě relaxačního bazénu s podvodními tryskami, bublinkovou lázní, vodní stěnou nebo skluzavkou nabídne i kondiční bazén a atrakce pro děti.