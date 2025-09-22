Cyklisté překonají Vltavu v Hluboké po nové lávce, končí proplétání mezi auty

V Hluboké nad Vltavou otevřeli novou lávku přes řeku. Stála 80 milionů korun. Její těleso stavbaři smontovali vedle na parkovišti a jeřáb konstrukci usadil na začátku srpna. Využijí ji pěší i cyklisté, kteří už nebudou muset jezdit přes most mezi auty.

Nad hlavami stovek přihlížejících se v letadle proháněl známý akrobat Martin Šonka, na hladině Vltavy předvedli své umění členové souboru Cirkus Bude a na závěr vše vyvrcholilo ohňostrojem.

V sobotu u sportovního areálu v Hluboké nad Vltavou otevřeli lávku přes řeku – a byla to velká sláva. Teď už nová stavba naplno slouží veřejnosti.

Lávka propojila levobřežní a pravobřežní část města a rovněž dvě tamní cyklostezky. Náklady činily 80 milionů korun, většinu pokryla dotace.

„Když někdo chtěl přejet z jedné strany Vltavy na druhou, tak musel po mostu a tam se plést s auty. Takže to nyní znamená i zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy,“ zdůraznil starosta Hluboké Tomáš Jirsa.

Obyvatelé ze Zámostí se při cestě do sportovního areálu a jeho okolí díky lávce také vyhnou hlavnímu průtahu městem. A při velkých akcích v areálu budou lidé parkovat na pravém břehu a pohodlně a rychle se dostanou na místo.

Vltavu na Hluboké překlene stometrová lávka. Připluje, nebo ji usadí obří jeřáb

Lávka je dlouhá 84 metrů, široká čtyři, vysoká šest metrů a váží přes 100 tun. Její těleso stavbaři smontovali vedle na parkovišti a jeřáb jej usadil na začátku srpna.

Autorem návrhu přemostění je Vladimír Janata, který se specializuje na statiku a dynamiku mostů a inženýrských konstrukcí. Pro její stavbu zvolil systém vyvinutý v posledních letech. Konstrukci doplňuje zábradlí s nerezovou sítí. Pod lávkou budou moct proplouvat lodě, nad hladinou je ve výšce 5,5 metru.

Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

„Vymysleli jsme ji celkově velice nízkou a doufám, že nenaruší zdejší úžasnou přírodu,“ věří Janata. Místní si ji pochvalují. „Byl to super nápad. Krasné propojení cyklostezek po obou březích Vltavy. Už se těšíme, až ji budeme s rodinou na našich cyklovýletech využívat,“ shodují se manželé Boháčovi z Hluboké.

