Lávka pro cyklostezku se vznášela nad řekou, pro obří jeřáb to byla hračka

Autor:
  14:31
Novou lávku na chystanou cyklostezku ze Strakonic do Pracejovic ve čtvrtek dopoledne usazoval nad řeku Otavu jeden z největších jeřábů v Česku. Unese desítky tun. Tmavě červenou lávku, kterou už dělníci postavili na břehu, nad řeku posadil během dvaceti minut. Nová stezka začne sloužit lidem v létě.

Čtyři mohutné popruhy jsou od háku jeřábu napojené ke čtyřem rohům konstrukce. Ještě se ale nepropínají. Dělníci v zářících vestách a helmách zatím kontrolují místo, kde bude lávka stát. Ta bude od léta sloužit pěším a hlavně cyklistům na nové stezce.

„Hele tati, už to letí,“ ukazuje ručičkou malá holčička na louce svému otci na místo, kde stojí obří žlutý jeřáb s vysunutým ramenem. A ten se okolo čtvrteční půl desáté hodině dopolední dává do pohybu.

Obří jeřáb instaluje novou lávku nad řeku Otavu ve Strakonicích. Tudy povede nová cyklostezka směrem do Katovic. (12. února 2026)
Obří jeřáb instaluje novou lávku nad řeku Otavu ve Strakonicích. Tudy povede nová cyklostezka směrem do Katovic. (12. února 2026)
Obří jeřáb instaluje novou lávku nad řeku Otavu ve Strakonicích. Tudy povede nová cyklostezka směrem do Katovic. (12. února 2026)
Obří jeřáb instaluje novou lávku nad řeku Otavu ve Strakonicích. Tudy povede nová cyklostezka směrem do Katovic. (12. února 2026)
9 fotografií

Popruhy se tak už napínají na maximum a do červena zbarvená mostovka lávky s oblouky, která dohromady váží zhruba 45 tun, se centimetr po centimetru zvedá k šedé obloze.

Stavebníci mají k lávce přivázaná lana, kterými konstrukcí lehce otáčejí tak, aby ji pak jeřábník mohl pomalu přesouvat nad řeku Otavu a usadit na připravené základové patky na obou březích řeky. A to se chvíli před desátou hodinou povedlo.

Podél řeky tak bude daleko jednoduší se dostat z Katovic do Strakonic, což je občany i turisty velice využívaná trasa.

Jaroslav Horejšmístostarosta Strakonic

„Lávku jsme montovali přímo na břehu, a tím jsme předešli rizikům, která by se nám jinak na stavbě mohla vyskytnout. Vše se muselo dopředu naplánovat – hmotnost jeřábu, jeho nosnost, kde se bude lávka montovat, aby byl dosah stroje v pořádku a podobně. Akce je složitá především z hlediska příprav včetně geodetického měření,“ zdůrazňoval před samotným zdvihnutím stavbyvedoucí Jakub Jeništa.

Stavaři museli počítat i s vhodným počasím. Pokud by příliš foukal vítr, jeřábník by musel 42 metrů dlouhou celoocelovou lávku zase usadit na místo a počkat, až by se počasí ustálilo.

Náročnou práci stavařů a techniků na louce u Nového Dražejova na okraji Strakonic sledovaly dopoledne desítky lidí. Ti už se tak nebudou muset přes Otavu brodit či přecházet po nedalekém jezu, pokud se budou chtít dostat na pravý břeh řeky. Ani dřív tu nikdy žádný mostek nestál.

Strakonice a Katovice spojí nová cyklostezka, povede přírodou podél Otavy

Novou lávku tu ve čtvrtek dopoledne instalovali jedním z největších kolových jeřábů v republice. Unese až 500 tun a díky svému zdvihu mezi 140 až 150 metry se používá právě pro instalaci mostů, lávek či velkých průmyslových celků.

Dražejovská lávka se stane součástí budované nové cyklostezky, která má kolaře bezpečně dopravit ze Strakonic až do Katovic. Doteď museli cyklisté využívat různých polních či lesních cest, mnohdy i stezek vedoucích po soukromých pozemcích. Anebo ti odvážnější pak hlavní silnici, kterou využívají tisíce aut denně.

Technické údaje

  • délka cyklostezky: 616 metrů
  • šířka cyklostezky: 3 metry
  • povrch: asfaltový s nezpevněnými krajnicemi
  • rozpětí lávky: 41,65 metru
  • hmotnost lávky: 46 tun
  • cena cyklostezky: 23,5 mil. korun

„Podél řeky tak bude daleko jednoduší se dostat z Katovic do Strakonic, což je občany i turisty velice využívaná trasa. Stavbou stezky jsme zejména chtěli tuto cestu udělat pro lidi bezpečnější,“ zmínil místostarosta Strakonic Jaroslav Horejš.

Cyklostezka začíná v Novém Dražejově u takzvané Myslivny, odtud ji nová lávka převede přes Otavu a pak bude zpevněná cesta dál pokračovat prozatím až k jímacím nádržím strakonické úpravny vody u Pracejovic. Tam končí i katastr města a z druhé strany pak budou se stavbou pokračovat Katovice.

„Celou stavbu stezky včetně nové lávky jsme vysoutěžili za 23,5 milionu korun a kompletně ji zaplatíme z rozpočtu města. Počítáme s tím, že lávku otevřeme začátkem června, takže určitě ještě chceme stihnout letošní cyklistickou sezonu. To samé platí i pro lávku na Podskalí,“ doplnil místostarosta Strakonic.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu haly se zopakuje, slíbil Kuba občanům Budějovic

Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště.

Velká bouře kritiky se strhla po čtvrtečním slavnostním oznámení názvu budoucí sportovní haly, která má stát před výstavištěm v Českých Budějovicích. Lidé okamžitě zpochybnili anketu, kterou 28....

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

Zelený led na Lipně byl vidět i z vesmíru, zachytila ho družice Copernicus

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

O neobvyklém jevu ve vodní nádrži Lipno informovali na začátku ledna vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Zamrzlá hladina přehrady se zbarvila do zelena, důvodem byla...

Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci

Ladislav Pacovský a jeho syn John dostali u soudu 25 a 11 let. Otec původně...

Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy...

Lávka pro cyklostezku se vznášela nad řekou, pro obří jeřáb to byla hračka

Obří jeřáb instaluje novou lávku nad řeku Otavu ve Strakonicích. Tudy povede...

Novou lávku na chystanou cyklostezku ze Strakonic do Pracejovic ve čtvrtek dopoledne usazoval nad řeku Otavu jeden z největších jeřábů v Česku. Unese desítky tun. Tmavě červenou lávku, kterou už...

12. února 2026  14:31

Hokej na Hluboké nekončí. Postaví tam krytý stadion za 330 milionů

Krytý stadion vyroste na místě dosavadní arény. Z jedné strany se více přiblíží...

Hluboká nad Vltavou zahájila čekání na nový zimní stadion. Dosavadní arénu, která byla velmi náročná na provoz, začali stavaři v pondělí bourat. Její nástupce vyroste na témže místě do konce roku...

12. února 2026  11:34

Reprezentační brankář míří z Budějovic do Zbrojovky. Zazářil před rokem se Spartou

Brankář Budějovic Colin Andrew sklízí pochvaly od spoluhráčů v utkání proti...

Dlouho se o této změně mluvilo a jednalo. Krátce před koncem přestupního období na ni došlo. Talentovaný brankář a člen reprezentačního výběru do 21 let Colin Andrew se přesouvá z Českých Budějovic...

12. února 2026  9:10,  aktualizováno  11:01

Před lety ukradli Piláta z pašijové cesty v Římově, teď se socha vrací domů

Od 90. let 20. století se z křížové cesty ztratilo 19 soch, sedm už jich...

Před sedmnácti lety zloději ukradli z pašijové cesty v Římově na Českobudějovicku barokní sochu Piláta Pontského. Policisté ji vypátrali až ve Španělsku. A nyní se vrací zpět. Římovská farnost ji už...

11. února 2026  16:51

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

11. února 2026  8:27,  aktualizováno  15:30

Já a celebrita? Jsem extrovert, to nebude problém, věří si šampionka Maděrová

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Špalír dobrovolníků natěšeně juchá a hvízdá. Prochází jím žena, na kterou všichni čekají. S úsměvem od ucha k uchu si s každým nadšeně plácá a míří k pódiu. Hned druhý den po svém nedělním zlatém...

11. února 2026  15:05

Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci

Ladislav Pacovský a jeho syn John dostali u soudu 25 a 11 let. Otec původně...

Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy...

11. února 2026  10:21

Nad severní spojkou v Budějovicích musí přeložit koleje, stavbu silnice to zdrží

Stavba severní spojky pokračuje. Nyní se stavaři připravují na přeložení...

Už více než rok pracují stavaři na severní spojce, díky které se má v Českých Budějovicích výrazně zlepšit dopravní situace především na přetížené Strakonické. Celou akci ale pořádně zkomplikovala...

10. února 2026  15:17

Strýcová: Sport bolí, když ti na něm záleží. Ale dal mi sílu, která překonává těžkosti

Barbora Strýcová přebírá Cenu Věry Čáslavské během Olympijského festivalu v...

Na kurtech bavila diváky technickou hrou, nekonečnou bojovností i emocemi. Kariéra české tenistky Barbory Strýcové je ověnčená řadou úspěchů a ocenění. Na pokračujícím Olympijském festivalu na...

10. února 2026  11:26

Cyklista přecenil síly na mokré lesní cestě, po nárazu do stromu zemřel

Cyklista na Budějovicku zemřel po nárazu do stromu.

Devětašedesátiletý cyklista zemřel v pondělí odpoledne u obce Mříč na Českobudějovicku. Na mokré lesní cestě jel zřejmě příliš rychle a narazil do stromu. I přes nasazenou helmu zraněním na místě...

10. února 2026  11:10

Nalétali 519 hodin. Záchranáři oslavili 20 let nárůstem počtu výjezdů

Popáleného muže do nemocnice transportoval vrtulník.

Jihočeská záchranka minulý rok oslavila 20 let. Počet výjezdů jí meziročně stoupl téměř o tři procenta. Záchranáři při své práci najezdili přes tři miliony kilometrů, letecká záchranka nalétala více...

10. února 2026  9:22

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

9. února 2026  21:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.