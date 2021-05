Odvolaný náměstek Lavička je v kontrolním výboru, opozice nesouhlasí

„Prosím vás, udělejte to znovu a vzdejte se své nominace,“ vyzývá opoziční zastupitel Jan Piskač (Piráti).

Jeho slova míří k Viktoru Lavičkovi (ANO). Ten sice definitivně opustil post náměstka primátora a radního, ale naopak se stal členem kontrolního výboru.

Právě to se části opozice nelíbilo. Například Michal Šebek (ODS) ocenil, že koalice nenominovala do rady města znovu Lavičku, jak se podle něj v uplynulých dnech spekulovalo.

„Byl jsem mile překvapený, že jste našli sebekontrolu a nenavrhli jste ho. Ale mrzí mě, že pan Lavička má ambici být znovu v nějaké funkci a někde se ukazovat,“ vzkázal.

Na jeho slova vzápětí reagoval primátor Jiří Svoboda (ANO). „Já jsem nezaznamenal, že by se členové kontrolního výboru někde ukazovali,“ kontroval.

Viktor Lavička z uvolněné funkce odešel sám poté, co se veřejnost dozvěděla, že měl v době působení na radnici dohodu o provedení práce s dopravním podnikem, který měl v gesci.

„Tehdy jste to musel vyřešit vy sám a já vás za to oceňuji. Koalice vás teď ale proti logice nominuje na další post. Prosím, udělejte to, co předtím a vzdejte se toho,“ vyzval ho Piskač.

To Viktor Lavička odmítl. „Já jsem už před nástupem do funkce náměstka působil ve sportovní či školské komisi. Mám s tím bohaté zkušenosti a nejsem si vědom toho, že by někdo z komise či výboru byl nějak výrazně vidět, nebo že by zasahoval do fungování některých věcí. Bavíme se o poradních orgánech rady a zastupitelstva a osobně bych byl rád členem kontrolního výboru,“ oznámil.

V radě je nově Jaroslav Berka

Tak se také při následném hlasování stalo. Nahradil tam Petra Koláře, který na pozici skončil kvůli slabé docházce.

Kromě toho zastupitelé zvolili do rady města nového člena. Lavičku nahradil Jaroslav Berka (ANO).

„Jsem zastupitel druhým volebním obdobím. Pracuji v Budějovickém Budvaru, mám vystudovanou dopravní průmyslovku, takže doufám, že zajistím i přínos pro dopravu. Zároveň jsem předsedou sportovní komise. Vím, že při těchto hlasováních se ho opoziční zastupitelé zdržují. S většinou se ale znám a požádám je o důvěru,“ řekl krátce před svým zvolením do neuvolněné funkce.

„Myslím si, že to je slušný člověk. My jsme jako opozice tohle nezavinili, takže hlasovat nebudeme, ale pravděpodobně mu vyslovíme tichou morální důvěru,“ odpověděl Šebek.

Bezproblémové bylo i hlasování o rozdělení kompetencí, které zbyly po odcházejícím náměstkovi Lavičkovi.

Dopravní podnik města České Budějovice dostal na starosti primátor Jiří Svoboda a jeho kolega z hnutí ANO Petr Holický přebral koncepci dopravy, územní rozvoj a architekturu a urbanismus. Od Holického pak míří k náměstkovi primátora Viktoru Vojtkovi (STAN) informační technologie.