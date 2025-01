Insolvenční správce neumí počítat, tvrdil aktivista Vrabel v soudní síni

Ladislav Vrabel u soudu tvrdil, že peníze, které jsou uložené na dvou účtech jeho manželky, jsou příspěvky podporovatelů na pořádání demonstrací, nikoli její osobní majetek. Navíc že vymáhaná suma vůbec neodpovídá skutečnému zůstatku.

Podstatné podle soudu je, že insolvenční správce vyzval Bojanu Vurdelju k podání vylučovací žaloby. Tou by se oddělil osobní majetek od prostředků cizích osob, které jen spravuje na účtech. Tedy peníze určené čistě na pořádání demonstrací. Pokud by peníze na jejích účtech nešlo označit jako příjem nebo dar, současně je nelze použít k likvidaci dluhů jejího manžela. A to žalovaná neudělala.

Pár se nyní ještě může dovolat k nejvyššímu soudu, podle správce insolvence Martina Koubka je to ale už nezvratitelné. „Jakmile obdržím pravomocný rozsudek, nařídím exekuci,“ vyjádřil se k výsledku jednání.

Před začátkem přelíčení panovala na chodbě před jednací síní uvolněná atmosféra. Příchozí se přátelsky vítali, podávala se dokonce káva a cukroví. Někteří drželi v rukách v zatavených fóliích politická hesla a podporující výroky. Pro samotný vstup do jednaní síně pak byla potřeba vstupenka. „Ty ji potřebuješ víc než já,“ předávaly se z osoby na osobu. Na koho nezbylo, čekal venku.

„Sbalte si ten transparent,“ vyzval pak předseda senátu Petr Fořt diváky v jednací síni v první řadě. Ti poslechli, stejně jako zmizely další nápisy. Předseda současně upozornil, že je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové záznamy.

Ladislav Vrabel jako zmocněnec své ženy vysvětlil, proč se domnívá, že je výzva insolvenčního správce neplatná, dokonce nelegální a protizákonná.

„Moje žena není Češka. I když se česky učí. Ale i mně dělalo problém pochopit, co je obsahem vyrozumění a ponaučení,“ prohlásil mimo jiné k tomu, proč Vurdelja nepodala vylučovací žalobu.

„Navrhuji předvolat svědky. Je jich 1 800"

Dále se snažil prokázat, že i vymáhaná suma neodpovídá skutečnosti, insolvenční správce podle něj udělal při součtech cifer majetku a zůstatků účtů počtářskou chybu. Žalobce vymáhá něco, co neexistuje, tudíž je to neplatné.

„Na účtu je jen sedmdesát tisíc, které patří mé ženě. A které jsou nevymahatelné, protože pochází z dávek úřadu práce,“ objasnil. „Navrhuji předvolat svědky, kteří by potvrdili, že jejich příspěvky byly na pořádání demonstrací, ne na mou odměnu. Je jich 1 800. Abychom zrychlili jednání, minimálně tři sedí zde a mohou okamžitě předstoupit,“ nabídl soudu.

„Ne každý ale chce být viděn, že přispěl,“ komentoval současně nejasné přesuny z transparentního účtu na netransparentní. Odvolával se také na další tři účty, které vlastní další členové hnutí a kde se také shromažďují společné prostředky, a které zabaveny nebyly. Později však své tvrzení poopravil v tom smyslu, že se na transparentním účtu nacházelo asi 26 tisíc korun, které Bojana Vurdelja převedla na Vrabelův účet právě jako osobní dar.

Vyjádření žalobce naproti tomu bylo velmi krátké. Právní zástupkyně insolvenčního správce pouze soudu předložila písemné vyjádření, které nijak dále nekomentovala.

„Vnímám to jako pokus o politickou likvidaci mého manžela,“ zdůraznila Bojana Vurdelja při své závěrečné řeči.

Po hodinovém jednání se senát odebral na poradu. Ladislav Vrabel využil půlhodinové pauzy a zopakoval na chodbě, co se dělo v soudní síni. A to právě těm, kteří se dovnitř nedostali. Snažil se uklidnit své podporovatele, že soud jistě na jeho argumenty vezme zřetel. Požádal, aby byli připraveni na zavolání vejít do síně a svědčit.

Nicméně soud nakonec žádného svědka nepředvolal a dal za pravdu žalobci. Bojana Vurdelja a její manžel jsou povinni zaplatit své dluhy insolvenčnímu správci spolu s náklady na soudní jednání.

Je to politický proces, zaznělo v síni

Jakmile si diváci přímo v soudní síni vyslechli rozsudek společně s odůvodněním, dali průchod svým emocím. „Jak se vám bude dnes spát?“ zazněla téměř okamžitě otázka na předsedu senátu. „To je politický proces!“ zazněl další názor.

Justiční stráž vyzvala ke klidu a k odchodu. Na chodbě čekali ostatní stoupenci hnutí na výsledek. Nespokojenost se pak nesla v mnohem hlasitějších projevech. Kromě skandování hesel nechyběly ani píšťalky.

„Jsme ve veřejném prostoru, nebudeme nikam chodit, platíme si vás z našich daní,“ bránili se někteří opětovné žádosti justiční stráže, aby v klidu opustili soudní budovu.

„Nechoďte domů jako z pohřbu, ještě je šance, ještě jsou cesty,“ požádal pak Vrabel na schodech před krajským soudem své fanoušky, a to už do předem připraveného mikrofonu. Poděkoval mimo jiné i za to, že příchozí toto jednání zaplatili právě ve svých příspěvcích hnutí. Pak už mnozí dali plný průchod nespokojenosti s výsledkem rozhodnutí soudu. Malou demonstraci, která se zde konala asi patnáct minut, zpovzdálí sledovala policie.