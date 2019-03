Červánková, pampelišková nebo šedá myší? Dílna láká na malování keramiky

„Když vám náhodou dojde glazura, s níž pracujete, snáz si zapamatujete, že se máte vrátit třeba pro šípkovou Růženku, nebo pro čtyřlístkovou. A pokud se stane, že si zvolíte nějakou složitější techniku, nebo větší kus keramiky a nestihnete svůj výrobek dodělat v jeden den, příště víte, kterou barvu si vzít. Je to osobnější než jen číslo,“ vysvětluje třiatřicetiletá Marie Matějková, která LaDílnu otevřela s kamarádkami Lenkou Holubovou a Dominikou Kovaříkovou.

Novou dílnu se rozhodly v centru krajského města rozjet proto, že jim to připadá jako zajímavá tvůrčí činnost, která je vhodná pro všechny generace od dětí až po seniory.

„Můžete sem přijít z ulice a nemusíte se zapisovat do žádného dlouhodobého kurzu,“ popisuje Matějková, která je na rodičovské dovolené.

Kreativní dílnu v uvolněných městských prostorách po čajovně připravovalo dámské trio od podzimu. Příchozím nabízí pestrý výběr výrobků od rozmanitých hrnečků přes talířky, misky, dózy až třeba po kachle či misky pro psy.

„Vstupné se neplatí. U výrobků je cena, která zahrnuje polotovar, barvy i dokončení díla. Pomalovaná díla ještě namočíme do transparentní glazury, která zabrání protékání, a po zaschnutí výtvor vypálíme v keramické peci,“ líčí Matějková.

Do LaDílny se vejde až 40 příchozích a je otevřena od pondělí do středy od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek a v pátek do 15 hodin.

O víkendu jsou připraveny její provozovatelky hostit větší objednané skupiny. Uvažují také o otevření keramického kroužku pro děti, malování na smalt a pořádání workshopů s vyučováním náročnějších technik.

Do nové dílny mohou bez obav zavítat i ti, kteří jsou nezkušení nebo se nepovažují za výtvarně zdatné.

„Mohou si malování na keramiku za pomoci všech dostupných technik vyzkoušet a výsledek bude vždycky stát za to. Nemusím být výtvarník, abych si tu udělala něco hezkého. Tím, jak jsou ty tvary hotové a zároveň barvy krásné, se s tím moc hezky pracuje,“ popisuje osmatřicetiletá manažerka zubní kliniky Dominika Kovaříková.

Neobstojí ani námitka, že nemůžu nic namalovat, protože jsem naprosto bez inspirace. I na tyto příchozí jsou tu připraveni a nabídnou jim přes stovku kartiček s různými motivy. A také škrabátka, razítka a polštářky.