Od květin zběhla k sirupům. Vyrábí je v Třeboni podle starých receptů

Za výlohou obchůdku Bylinky od Světa v třeboňské Husově ulici stojí sklenice s náplní svěže červené barvy. Nápoj označený cedulkou Jahodový sirup s mátou láká kolemjdoucí k návštěvě. Z přiloženého certifikátu se lidé dozvědí, že získal loni 1. místo v soutěži pro výrobce regionálních potravin Chutná hezky. Jihočesky.

A když do prodejny vejdou, aby si odnesli sirup, který porotcům tak zachutnal, jsou zaskočeni plnými regály sklenic rozmanitých barev. Je škoda vyzkoušet jen jednu, když je tady tolik chutí. A kolik vlastně?

„Děláme osmatřicet druhů sirupů. Myslím, že to dotáhneme do čtyřicítky. Ale už teď máme v republice skoro největší sortiment, ačkoli jsme jen malá dílna,“ říká 48letá Lada Čuříková, majitelka rodinné firmy Bylinky od Světa.

V malé provozovně připravuje voňavé bylinné a ovocné sirupy zároveň se svou kolegyní Marií Marešovou. Některé bylinky sklidí na své certifikované přírodní zahradě, další nasbírají v čisté přírodě Chráněné krajinné oblasti Třeboňska. Čerstvé ovoce pochází od pěstitelů z jižních Čech.

„První jarní sirup děláme z kopřivy, po ní přijde na řadu pampeliška, pak bezový květ, jahody, máta a meduňka. A tak se dostaneme až k podzimu, kdy zpracováváme šípek, aronii, rakytník, švestky,“ vypočítává.

Jediný odklon od lokálních surovin z Třeboňska, na kterých si propagátorka domácích přírodních sirupů bez konzervantů hodně zakládá, je v zimě, kdy pracuje s citrusy a zázvorem. „Ale i ty citrusy pochází z malých rodinných farem na Sicílii a v Kalábrii,“ upřesňuje.

A tak během zimních měsíců doplňuje paletu ovocných chutí jihočeských višní, malin či borůvek například pomerančový sirup se zázvorem, citronový s bergamotem nebo z červeného pomeranče s hřebíčkem.

„Oceněný jahodový s mátou nevydrží dlouho, ale nedá se říct, že by něco byl ležák a něco úplný hit. Vyberou si tu i maminky, které naše sirupy používají pro zdravý pitný režim dětí,“ popisuje Čuříková, která vychází při výrobě sirupů především ze starých rodinných receptů.

A zpracovává i úrodu, která byla dřív na větším výsluní. „Vyvinuli jsme třeba rebarborový sirup, k němuž mě inspiroval rebarborový koláč. Připadal mi hodně navinulý a příjemný,“ popisuje se zápalem zajímavost ze své ekologické potravinářské firmy.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy

Nové profesi se přitom věnuje teprve čtyři roky a „zběhla“ k ní z prosperující kariéry majitelky největšího květinářství v Třeboni. Rodačka ze Strakonic a absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se před 25 lety nastěhovala s manželem do Lomnice nad Lužnicí, kde si spolu otevřeli první květinářství.

„Obchod jsme vypiplali z nuly s manželem v rodinném domě 2+1 v jednom pokoji. Měla jsem k němu silný citový vztah, po dvou letech jsme otevřeli květinářství v Třeboni. Věnovala jsem se tomu sedmnáct let, ale nakonec jsem už dál nechtěla podporovat globální květinový byznys,“ líčí Čuříková dobu zlomu před čtyřmi lety, kdy s květinářstvím skončila.

A pro matku dvou synů, kteří měli tehdy 17 a pět let, to nebylo vůbec snadné období. V malém už dělala pro přátele své domácí sirupy a dostala se do fáze, kdy spala čtyři hodiny denně, aby stihla povinnosti v obchodě, výrobu sirupů i péči o rodinu. Oficiálně otevřela nový provoz Bylinky od Světa pojmenovaný podle známého třeboňského rybníka předloni v říjnu.

„V mém okolí je spousta žen, které jsou nespokojené v práci a přemýšlejí, jestli podnikat, nebo ne. Já bych je vyzvala, aby se nebály, že podnikání můžou nastartovat z mála, vyzkoušet si to. A když věří tomu, co umí a svému snu, tak to vždycky dobře dopadne,“ radí Lada Čuříková.