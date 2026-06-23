Neohroženě kráčí k silnici, ještě se zobákem trošku ožene po pomaličku projíždějícím autě, ale pak už vkročí na asfalt. Za ní poslušně v řadě pokračuje sedm šedivě opeřených mláďat.
V půlce silnice se najednou zastaví, sedne si a mláďata hned napodobují svou matku. Taky si sedají na cestu. Nikdo však netroubí, trpělivě se čeká. Ptačí drobotina pak se svou matkou v čele silnici přejde. Nakonec ještě pár aut zastaví labutí samec, který se také vydává za svou rodinou na druhou stranu cesty.
„Mně to nevadí, je to krásný pohled,“ směje se šofér menší stavební dodávky a vytahuje telefon, aby si ptačí zástup natočil.
Není sám. Protože takový pohled se nyní naskýtá mnoha řidičům, kteří projíždí Litvínovicemi u Českých Budějovic. U jednoho z rybníčků tu zahnízdila labutí rodinka, která vyvádí svých sedm mláďat přes silnici, aby se všichni občerstvili trávou.
„My se na ně chodíme koukat se školou a počítáme mláďátka,“ chlubil se jeden z litvínovických školáčků, který šel zrovna okolo rybníka se svou babičkou.
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Značka „pozor labutě“ vykouzlí úsměv, tři přikázané směry nad sebou jen naštvou
V minulosti se už stalo, že některá labutí mláďata uhynula. Nejen proto k silnici vedoucí na Mokré či Lipí obec umisťuje speciální dopravní značku – Pozor labutě. I to má řidiče přimět v místě zpomalit a dávat na pochodující opeřence pozor. A to se opravdu děje.
„Máme je tu každé léto, zahnízdily u nás před třemi, možná čtyřmi roky. Jako atrakci labutě úplně nevnímáme, spíš jako krásu a pestrost přírody. I když je asi pravda, že řada lidí sem k nám jezdí za labutěmi, fotí a natáčí si je,“ uznává starosta obce Martin Král.
O velké popularitě zdejších labutí svědčí i to, že článek o ptačí rodince na obecním Facebooku má už přes 45 tisíc shlédnutí a tisíce lajků.
„Jsme rádi, že se zatím nic nestalo. Každý rok labutí pár vyvede okolo sedmi mladých, občas bohužel některé z nich nepřežije. Doufáme, že už řidiči o místu i díky našim unikátním značkám ví, dávají pozor a uvědomují si, že přes silnici chodí ptáci,“ doplňuje Král.