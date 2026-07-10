Populární labutí rodince zbyla jen tři mláďata. Jedno zachránila žena, další zmizela

Videa s podobným obsahem kolují po internetu. Provoz na silnici v Litvínovicích zablokovala labutí rodinka, která se vydala od rybníků přes vozovku. Někdy se na asfaltu rovnou usadila. Řidiči ale trpělivě čekají a na mobily si točí neobvyklou situaci.
Jenže ze sedmi mláďat už zbyla jen tři. V těchto dnech upozornila jedna z místních občanek na zraněné labutí mládě uprostřed rybníka.
„Díky její všímavosti bylo mládě odchyceno a převezeno do záchranné stanice v Hluboké nad Vltavou, kde se mu nyní dostává odborné péče,“ stojí v příspěvku na facebooku obce.
Jenže kam zmizela další tři mláďata? Podle pracovníka odchytové služby se mohly stát kořistí predátora, například lišky.
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Pozor labutě! Rodinka v obci zastavuje dopravu. Upozorňuje na ni značka
„Zároveň prosíme všechny návštěvníky našich rybníků o ohleduplnost, dostatečný odstup od zvířat a respektování jejich přirozeného prostředí. To nejlepší, co jim můžeme dát, je klid a bezpečí. Přejme zraněnému labuťátku, aby se po léčbě mohlo vrátit tam, kam patří – zpět na naše rybníky,“ končí facebookový příspěvek.
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23. června 2026