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Populární labutí rodince zbyla jen tři mláďata. Jedno zachránila žena, další zmizela

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  15:07
Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči.

Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči. | foto: Obec Litvínovice

Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči.
Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči.
Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči.
Labutí rodinka se 7 mláďaty v Litvínovicích u Českých Budějovic. (23.6.2026)
10 fotografií
Už jen o tři mláďata se stará labutí pár na rybnících na okraji Litvínovic u Českých Budějovic. Jedno zraněné se zotavuje v záchranné stanici při hlubocké zoo, tři další se zřejmě stala kořistí predátora. Rodina je populární díky sociálním sítím. Obec ji chrání i tím, že na silnici u rybníků dává značky upozorňující na pohyb labutí přes vozovku.

Videa s podobným obsahem kolují po internetu. Provoz na silnici v Litvínovicích zablokovala labutí rodinka, která se vydala od rybníků přes vozovku. Někdy se na asfaltu rovnou usadila. Řidiči ale trpělivě čekají a na mobily si točí neobvyklou situaci.

Jenže ze sedmi mláďat už zbyla jen tři. V těchto dnech upozornila jedna z místních občanek na zraněné labutí mládě uprostřed rybníka.

Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči.
Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči.
Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči.
Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči.
10 fotografií

„Díky její všímavosti bylo mládě odchyceno a převezeno do záchranné stanice v Hluboké nad Vltavou, kde se mu nyní dostává odborné péče,“ stojí v příspěvku na facebooku obce.

Jenže kam zmizela další tři mláďata? Podle pracovníka odchytové služby se mohly stát kořistí predátora, například lišky.

Pozor labutě! Rodinka v obci zastavuje dopravu. Upozorňuje na ni značka

„Zároveň prosíme všechny návštěvníky našich rybníků o ohleduplnost, dostatečný odstup od zvířat a respektování jejich přirozeného prostředí. To nejlepší, co jim můžeme dát, je klid a bezpečí. Přejme zraněnému labuťátku, aby se po léčbě mohlo vrátit tam, kam patří – zpět na naše rybníky,“ končí facebookový příspěvek.

23. června 2026
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