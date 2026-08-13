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Bobr zamotaný v lodním šroubu zastavil přívoz na Lipně. Vyprostili ho hasiči

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  15:05
Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu...

Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu mrtvého bobra. (13.8.2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu...
Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu...
Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu...
Provozovatelé přívozu na Lipně, který jezdí mezi Horní Planou a Bližší Lhotou,...
9 fotografií
Kuriózní zásah mají za sebou potápěči jihočeských hasičů. Ve čtvrtek dopoledne je zavolali provozovatelé přívozu na Lipně, který jezdí mezi Frymburkem a Frýdavou. Zastavil se poté, co jeden z lodní šroubů zachytil bobra. Provozovatelé přívozů bojují i s nízkou hladinou přehrady.

Pokud chtěl někdo dopoledne využít přívoz přes Lipno ve Frymburku, měl smůlu. Problém byl podle provozovatelů jednoznačně na lodním šroubu.

„Náš přívoz má čtyři vrtule, ke kterým vedou tunely, jimiž se nasává voda k těm vrtulím. Tím se přívoz pohání. Když jsme ráno odjížděli ve Frymburku od břehu, tak jsme tím jedním tunelem cosi nasáli. Tím pádem se zasekla vrtule a přestala fungovat i elektromagnetická spojka,“ vysvětloval Antonín Labaj, který přívoz mezi Frymburkem a Frýdavou na lipenské nádrži provozuje.

Výpusti kazí vodu v lipenské přehradě, ukázaly odběry. Nejvíc u Frymburka

„Tak jsem se tam potopil a u vrtule jsem nahmatal zvíře. Ale protože jsem neměl dýchací přístroj, tak jsme zavolali profi hasiče a jejich hasiči mrtvého bobra vytáhli. Od 12 hodin jsme už ale v provozu,“ dodal Labaj. Podobnou nehodu nepamatuje. „Je to rarita.“

Podle něj bobří rodina žije v blízkosti frymburské zátoky, u které se najíždí na přívoz. „Oni se před lidmi schovávají, ale my je tu občas vídáme, když ráno přicházíme k lodi. Také těžko říci, jestli už byl mrtvý, nebo se tam třeba jen ukrýval,“ přiblížil Labaj.

Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu mrtvého bobra. (13.8.2026)
Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu mrtvého bobra. (13.8.2026)
Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu mrtvého bobra. (13.8.2026)
Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu mrtvého bobra. (13.8.2026)
9 fotografií

Lipenští provozovatelé přívozů nyní bojují i s úbytkem vody. Ve Frymburku sice pravidelně denně jezdí, ale díky klesající hladině motory nasávají hodně nečistot ze dna přehrady.

Pro přívoz v Horní Plané už platí omezení. Tam na palubu nesmí nákladní vozidla a traktory s přívěsem. Přívoz také snížil kapacitu pro přepravovaná osobní auta.

„Pokud se situace nijak nezmění a nezvýší se přítok do přehrady, tak do deseti dnů zastavíme provoz úplně. Nepamatuji si, že by přívoz někdy v historii přestal jezdit kvůli nízké hladině,“ uvedl Petr Tahotný z městského úřadu v Horní Plané.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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