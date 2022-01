V šumavských jezerech jsou opět ryby, ale k očistě ještě daleko, říká vědec

„Poslední roky je ve vodě daleko více organických látek. Pokud by byla čirá, ukazovalo by to na pokračující znečišťování vlivem kyselých dešťů. Nyní vidíme, že se příroda postupně čistí od dopadů provozu neodsířených elektráren,“ říká hydrobiolog Petr Porcal z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. | foto: Petr Lundák, MF DNES