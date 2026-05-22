Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mladší muž se strništěm. Podvedená popsala kurýra, kterému dala stovky tisíc korun

Autor:
  10:04
Jihočeští kriminalisté pracují na řadě kybernetických podvodů, ale tentokrát mají i podobiznu muže, jemuž poškozená předala bezmála 400 tisíc korun v hotovosti. Další své peníze poslala na účty podvodníků. Přišla celkem o více než 660 tisíc.

Identikit muže, jemuž podvedená žena předala téměř 400 tisíc korun. | foto: Policie ČR

Poškozenou nejprve počátkem května kontaktoval neznámý muž vydávající se za policistu s tradiční smyšlenou legendou, že si na ni chce někdo sjednat úvěr.

„Následně jí zavolal údajný pracovník banky, který ji přiměl provést několik platebních transakcí, aby své peníze ‚zachránila‘. Vyústěním celého procesu ‚záchrany peněz‘ pak bylo jejich předání domluvenému kurýrovi,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Poškozená této legendě uvěřila a peníze skutečně dotyčnému muži v Českých Budějovicích předala. Bylo to téměř 400 tisíc korun. Další peníze ze svého účtu poslala na účty podle návodu falešného bankéře. Přišla tak o více než 660 tisíc korun. Poté jí došlo, že se stala terčem podvodníků a případ oznámila.

„Kriminalisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění muže z identikitu, kterému poškozená předala své peníze. Je ve věku zhruba 25 let, 175 cm vysoký, hubený a má krátké vousy - strniště,“ upřesnila mluvčí a dodala, že v době předání peněz měl na sobě kostkovanou košili, pod kterou měl černou mikinu s kapucí. Pravděpodobně jde o cizince.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Co víte o jihočeských rybnících a rybářství?

kvíz rybníky

K jižním Čechám neodmyslitelně patří rybníky. Celý kraj je jimi posetý, utváří po staletí zdejší krajinu a prakticky všude je vidět odkaz velkých rybníkářů v čele s Jakubem Krčínem. V našem kvízu si...

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

Policista srazil vzdávajícího se muže pěstí k zemi a pak do něj i kopal, ukázalo video

ilustrační snímek

Na sociální síti se objevilo video, na kterém policista v Českých Budějovicích dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však...

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

Promluvil trenér, který vyhrožoval 17leté rozhodčí. Popsal, co následovalo

Premium
Dětský fotbal - ilustrační foto

Stopku na mnoho zápasů a k tomu pokutu od disciplinární komise dostal asistent trenéra píseckých mladších žáků Filip Šťastný, který o víkendu urážel sedmnáctiletou fotbalovou rozhodčí a vyhrožoval...

Projíždějí těsně před lokomotivami. Majitel úzkokolejky se zlobí na neukázněné řidiče

Premium
Albertu Fikáčkovi se podařilo obnovit pravidelný provoz na úzkokolejce. Vlaky...

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček se v rozhovoru ohlíží za více než měsícem víkendového provozu a zamýšlí se nad tím, co přinesou od posledního květnového týdne každodenní jízdy....

21. května 2026

Opilý muž s nožem obtěžoval v kempu trojici žen. Odzbrojily ho a zahnaly do lesa

Policejní pes Urko dopadl podezřelého muže. (21. května 2026)

Opilý muž v kempu na Lipensku vytáhl na tři ženy nůž a vyhrožoval jim zabitím i podpálením karavanu. Ženy ho ale odzbrojily a útočník utekl do lesa, kde ho vypátral policejní pes.

21. května 2026  13:44

Promluvil trenér, který vyhrožoval 17leté rozhodčí. Popsal, co následovalo

Premium
Dětský fotbal - ilustrační foto

Stopku na mnoho zápasů a k tomu pokutu od disciplinární komise dostal asistent trenéra píseckých mladších žáků Filip Šťastný, který o víkendu urážel sedmnáctiletou fotbalovou rozhodčí a vyhrožoval...

21. května 2026

V budějovické Setkávárně vás obslouží handicapovaní. Nabídnou kávu i zmrzlinu

Začala přestavba nevzhledného zákoutí na českobudějovickém sídlišti Vltava....

Část náměstíčka na českobudějovickém sídlišti Vltava obsadili stavaři. Pustili se do úprav objektu, který ještě nedávno tvořily jen prázdné přístřešky bez využití. Budují zde Setkávárnu, kde budou...

21. května 2026  9:22

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

20. května 2026  14:56,  aktualizováno  15:01

To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody

Mladá rysice Jane v areálu zvířecího výběhu Neuschönau. Brzy ji ochránci...

Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v České republice, kdy se podařilo zachránit rysí kotě...

20. května 2026  14:35

Sprosté urážky a výhrůžky. Trenér seřval sedmnáctiletou rozhodčí v lize fotbalových žáků

Premium
ilustrační snímek

Urážky a vyhrožování neváhal použít asistent píseckého trenéra Filip Šťastný při utkání druhé ligy mladších žáků proti Motorletu Praha. Nadával teprve sedmnáctileté hlavní rozhodčí, která ho následně...

20. května 2026  13:54

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17,  aktualizováno  20. 5. 11:24

Rallye Český Krumlov nabídne i noční výstaviště, čeká se duel Kopecký - Mareš

Dominik Stříteský během Rallye Český Krumlov

Polojasno, teploty přes 20 stupňů Celsia a minimální šance na déšť. Na konec května je to v České republice idylka. Pro Rallye Český Krumlov zároveň něco vzácného. Tradiční podnik domácího...

20. května 2026  10:44

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Noční řádění opilého muže na drogách. V ulicích ničil auta, motorku i dveře domu

Muž za sebou zanechal doslova spoušť. Rozbitá okna několika zaparkovaných...

Rozbitá okna několika vozidel, převrácený motocykl, poškozené dveře domu i další škody. Takovou spoušť za sebou zanechal v ulicích Strakonic sedmadvacetiletý muž, jehož řádění skončilo i díky...

20. května 2026  9:57

Nádraží čeká přestavba bez zateplení polystyrenem, změny budou i v okolí

Původní nádraží v Táboře doplní dva nové přízemní objekty. Historické části z...

Úpravy vlakového nádraží v Táboře za více než 164 milionů korun začnou v červnu, hotové budou za 19 měsíců. Táborská radnice řeší dopravu i bezdomovce v okolí přilehlého Husova parku.

20. května 2026  9:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.