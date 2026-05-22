Poškozenou nejprve počátkem května kontaktoval neznámý muž vydávající se za policistu s tradiční smyšlenou legendou, že si na ni chce někdo sjednat úvěr.
„Následně jí zavolal údajný pracovník banky, který ji přiměl provést několik platebních transakcí, aby své peníze ‚zachránila‘. Vyústěním celého procesu ‚záchrany peněz‘ pak bylo jejich předání domluvenému kurýrovi,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Poškozená této legendě uvěřila a peníze skutečně dotyčnému muži v Českých Budějovicích předala. Bylo to téměř 400 tisíc korun. Další peníze ze svého účtu poslala na účty podle návodu falešného bankéře. Přišla tak o více než 660 tisíc korun. Poté jí došlo, že se stala terčem podvodníků a případ oznámila.
„Kriminalisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění muže z identikitu, kterému poškozená předala své peníze. Je ve věku zhruba 25 let, 175 cm vysoký, hubený a má krátké vousy - strniště,“ upřesnila mluvčí a dodala, že v době předání peněz měl na sobě kostkovanou košili, pod kterou měl černou mikinu s kapucí. Pravděpodobně jde o cizince.