Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

iDNES Lounge: Podvodníkům na internetu je jedno, jestli jste dělník, nebo lékař

Lukáš Marek
Podcast   18:58
Falešní bankéři, zástupci investičních společností, falešní policisté nebo třeba láska přes internet s fiktivním válečným veteránem. Lidé jim posílají statisíce, někdy dokonce miliony. Jak na podvodníky vyzrát, dají se vůbec chytit, jaké používají taktiky a jaká je nejlepší prevence? O všem si můžete poslechnout v dalším díle jihočeského podcastu na téma kyberkriminality.

Lounge – pořad iDNES.tv

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hosty podcastu byly tentokrát jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová a její kolega policejní komisař David Kavan. Druhý jmenovaný je specialistou na kyberkriminalitu působící, Lenka Krausová se v této oblasti soustředí na prevenci.

Mně osobně ještě nikdy žádný podvodník nezavolal. Mám veliké štěstí?
Lenka Krausová: To máte docela štěstí, protože z mého pracovního i soukromého okolí už s tím má hodně lidí zkušenost a podvodníci je zkoušeli připravit o peníze.

iDNES LOUNGE

Sledovat další díly na iDNES.tv

Takže se to děje den co den?
Lenka Krausová: Mám takový pocit, že ano.
David Kavan: Je to tak, je to den co den. Mají k tomu velké databáze s kontakty.

To znamená, že oni rovnou vědí, komu volají, kdo jsem?
David Kavan: Stačí, aby třeba podvodníci napadli méně chráněný e-shop a získají množství uživatelských dat.

Jak velká je jejich úspěšnost, řekněme třeba ze stovky hovorů, tak jim třeba 80 procent zavěsí, protože poznají, že to je podvod?
David Kavan: Na to je složité odpovědět. Hodně podvedených totiž policii vůbec nic nenahlásí.

Drtivá většina případů, kdy nastanou velké škody, jsou podvodné investice.

David Kavan, specialista na kyberkriminalitu

Stydí se?
David Kavan: Může to tak být. Nebo tomu nepřikládají takovou důležitost, když poznají, že to je podvodník, tak zavěsí a dál to neřeší.

A měli by to řešit, nebo ne, byť je nikdo neokrade?
Lenka Krausová: Máme často zpětnou vazbu z přednášek, kde nám pak účastníci říkají, jaké mají zkušenosti. Někdy je také třeba podvodníci připraví o menší částku, a tak to také nenahlásí. Pak je tu ta druhá skupina, která zavolá na linku 158 a oznámí, že se je někdo pokusil pod falešnou legendou připravit o peníze. Takových případů je hodně, to by byli kolegové úplně zahlcení.
David Kavan: Když za námi někdo přijde s poznatkem, tak ho určitě vyslechneme. Ale když to bylo jen ve stádiu pokusu, tak se nebavíme o trestném činu.

Kolik těch legend je, desítky, stovky? Nebo podvodníci sází třeba v poslední době na jeden osvědčený příběh, se kterým jim to vychází?
Lenka Krausová: Když máme přednášky, tak upozorňujeme na falešné bankéře a falešné policisty, nabídka výhodného nakupování či láska přes internet.
David Kavan: Drtivá většina případů, kdy nastanou velké škody, jsou podvodné investice.

Takže někdo zavolá, představí se jako finanční poradce a tím se to celé roztáčí?
David Kavan: Někdy je to tak, že poškozený na začátku vyhledá toho podvodníka omylem sám. Hledá, kde by mohl investovat, reaguje na nějakou reklamu a brzy ho pak kontaktuje zaměstnanec a sdělí mu, že mu pomůže rychle zbohatnout bez rizik. Oběť pak často postupuje podle instrukcí a přijde o své peníze.

Vidí se někdy podvodník i oběť mezi sebou osobně?
David Kavan: Zloději se samozřejmě bojí a schovávají se za anonymitu internetu. Nicméně roste trend, kdy pachatelé vyšlou kurýra, který pod domluveným heslem převezme finanční prostředky.

To působí hodně jednoduše, přesto to funguje.
David Kavan: Nejjednodušší věci mnohdy fungují nejlépe. Divil byste se, jakou úspěšnost mají.

Zajímají vás, jaké další triky podvodníci používají, zda se někdy vrátí ukradené peníze majiteli či jak se nejlépe bránit? Poslechněte si celý podcast iDNES Lounge na téma kyberkriminality.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Znalci povolili apartmány u Teplé Vltavy, přitom je tam omezené i splouvání vodáky

Premium
Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu.

Známý kemp Soumarský most na Prachaticku dostane bohatého souseda. Zatímco skromné tábořiště mezi Volary a Lenorou na Šumavě, které využívají hlavně vodáci, je jedno z nejlevnějších na Vltavě, v...

V poli jsem viděla pumu, volala řidička na policii. Od šelmy prý byla deset metrů

Žena zvíře nemohla vyfotit, protože řídila, nicméně nechala si za pomoci AI...

Na policii se obrátila řidička, která podle svých slov v úterý ráno cestou do práce spatřila černou pumu. Policisté o oznámení na možný výskyt šelmy u Ševětína na Českobudějovicku informovali...

Člun s dětmi bez vest nesl vítr na otevřené Lipno, pomoc jim zavolal otec ze břehu

Vodní záchranáři na Lipně dojeli pro neovladatelný člun se třemi dětmi.

Posádka vodní záchranné služby na Lipně pomáhala třem dětem, u jejichž člunu se vybila baterie a sílící vítr je unášel na otevřenou vodu. Pomoc zavolal jejich otec, který vše sledoval ze břehu.

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

O čtvrtého Budějčáka bude zájem. Má větší letní atmosféru, říká o pivu sládek

Sládci připravili celkem 400 litrů, kdy pouze 100 litrů nechali stočit do...

Nový Budějčák pro letošní rok je venku. Už počtvrté pivo s tímto názvem uvařili v pivovaru Čtyrák, který je součástí českobudějovické Jihočeské univerzity. Jedná se o limitovanou edici...

iDNES Lounge: Podvodníkům na internetu je jedno, jestli jste dělník, nebo lékař

Jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová a její kolega policejní komisař David...

Falešní bankéři, zástupci investičních společností, falešní policisté nebo třeba láska přes internet s fiktivním válečným veteránem. Lidé jim posílají statisíce, někdy dokonce miliony. Jak na...

19. července 2026  18:58

Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zhroutila tribuna, dva lidé se zranili

Ilustrační foto.

Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu večer zhroutila část tribuny. Lehčí zranění při tom utrpěli dva lidé. Tribuna se zhroutila v areálu sokolovny.

19. července 2026  18:16

Muž v Budějovicích skočil do Vltavy, policisté ho našli u jeho známého

V Českých Budějovicích pátrá policie po muži, který skočil z Dlouhého mostu do...

Rozsáhlé pátrání zaměstnalo policisty, hasiče i strážníky v Českých Budějovicích, když hledali muže, který brzo ráno skočil do Vltavy. Na místě navíc zanechal své osobní věci, informovala mluvčí...

19. července 2026  10:59,  aktualizováno 

Vědci vyvíjejí systém, který zjednoduší vyhledávání srnčat ve vysoké trávě

Cílem vědeckého programu je vytvořit systém, který by dokázal část práce při...

Odborníci se snaží zjednodušit proces při vyhledávání srnčat v lukách a polích. Jeden operátor dohlédne na více dronů. Dobrovolníci, kteří každé jaro vyrážejí při sečích do terénu s pilotovanými...

19. července 2026  10:07

Bývalí spolužáci založili v Kaplici pivovar. Původně chtěli vyrábět cider

Čtveřice bývalých spolužáků založila v Kaplici pivovar. Habakuk. Jejich piva už...

Potkali se v jedné třídě na střední škole ve Veselí nad Lužnicí, kde studovali technologii potravin a učili se i vařit pivo. Devětadvacetiletí přátelé Václav Šrajer, Aleš Boubelík, Vlastimil Nohejl a...

18. července 2026  10:38

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

18. července 2026

Člun s dětmi bez vest nesl vítr na otevřené Lipno, pomoc jim zavolal otec ze břehu

Vodní záchranáři na Lipně dojeli pro neovladatelný člun se třemi dětmi.

Posádka vodní záchranné služby na Lipně pomáhala třem dětem, u jejichž člunu se vybila baterie a sílící vítr je unášel na otevřenou vodu. Pomoc zavolal jejich otec, který vše sledoval ze břehu.

17. července 2026  15:51

Znalci povolili apartmány u Teplé Vltavy, přitom je tam omezené i splouvání vodáky

Premium
Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu.

Známý kemp Soumarský most na Prachaticku dostane bohatého souseda. Zatímco skromné tábořiště mezi Volary a Lenorou na Šumavě, které využívají hlavně vodáci, je jedno z nejlevnějších na Vltavě, v...

17. července 2026  12:19

Zásah v azylovém domě. Problémový opilec si ubližoval, pak se chtěl zastřelit

Muž odmítl opustit azylový dům na Prachaticku, ze kterého ho vykázali, protože...

Přes hodinu trval dramatický zásah policistů v azylovém domě na Prachaticku. Jeho pracovnice tam hlídku zavolala kvůli klientovi, který opakovaně docházel opilý. Muž po příjezdu policistů vzal nůž a...

17. července 2026  9:52

Pečovatelský dům, škola, haly? O dalším rozvoji Včelné rozhodnou lidé v referendu

Nad okružní křižovatkou na okraji Včelné vede trať i cyklostezka. Odtud směrem...

Mají v obci vzniknout pečovatelské a rodinné domy, obchodní centrum nebo škola? Takovými otázkami se zabývají už několik let ve Včelné u Českých Budějovic. Odpovědi na ně se postupně mění. Obec chce...

16. července 2026  16:56

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Encefalitidy hlásí méně, borelióza opět posiluje. Vliv má i změna hlášení

Ilustrační snímek

Počet případů boreliózy byl loni rekordní a letos může být ještě vyšší. Přestože tomu napomáhá elektronizace systému hlášení, onemocnění je potřeba brát vážně a při pohybu v přírodě být opatrný....

16. července 2026  12:58

Místní se nového kravína bát nemusí. Bude je obtěžovat méně, slibuje investor

Zemědělské družstvo Novosedly se sídlem v Pšově na Karlovarsku investovalo do...

Nejistotu vystřídalo uklidnění. Tak by se dalo shrnout pondělní veřejné projednání návrhu změny územního plánu v lišovské osadě Kolný na Českobudějovicku. Místní družstvo spadající pod Zemědělské...

16. července 2026  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.