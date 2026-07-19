iDNES Lounge: Podvodníkům na internetu je jedno, jestli jste dělník, nebo lékař

Lounge – pořad iDNES.tvSledovat další díly na iDNES.tv
Hosty podcastu byly tentokrát jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová a její kolega policejní komisař David Kavan. Druhý jmenovaný je specialistou na kyberkriminalitu působící, Lenka Krausová se v této oblasti soustředí na prevenci.
Mně osobně ještě nikdy žádný podvodník nezavolal. Mám veliké štěstí?
Lenka Krausová: To máte docela štěstí, protože z mého pracovního i soukromého okolí už s tím má hodně lidí zkušenost a podvodníci je zkoušeli připravit o peníze.
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Takže se to děje den co den?
Lenka Krausová: Mám takový pocit, že ano.
David Kavan: Je to tak, je to den co den. Mají k tomu velké databáze s kontakty.
To znamená, že oni rovnou vědí, komu volají, kdo jsem?
David Kavan: Stačí, aby třeba podvodníci napadli méně chráněný e-shop a získají množství uživatelských dat.
Jak velká je jejich úspěšnost, řekněme třeba ze stovky hovorů, tak jim třeba 80 procent zavěsí, protože poznají, že to je podvod?
David Kavan: Na to je složité odpovědět. Hodně podvedených totiž policii vůbec nic nenahlásí.
Drtivá většina případů, kdy nastanou velké škody, jsou podvodné investice.
David Kavan, specialista na kyberkriminalitu
Stydí se?
David Kavan: Může to tak být. Nebo tomu nepřikládají takovou důležitost, když poznají, že to je podvodník, tak zavěsí a dál to neřeší.
A měli by to řešit, nebo ne, byť je nikdo neokrade?
Lenka Krausová: Máme často zpětnou vazbu z přednášek, kde nám pak účastníci říkají, jaké mají zkušenosti. Někdy je také třeba podvodníci připraví o menší částku, a tak to také nenahlásí. Pak je tu ta druhá skupina, která zavolá na linku 158 a oznámí, že se je někdo pokusil pod falešnou legendou připravit o peníze. Takových případů je hodně, to by byli kolegové úplně zahlcení.
David Kavan: Když za námi někdo přijde s poznatkem, tak ho určitě vyslechneme. Ale když to bylo jen ve stádiu pokusu, tak se nebavíme o trestném činu.
Kolik těch legend je, desítky, stovky? Nebo podvodníci sází třeba v poslední době na jeden osvědčený příběh, se kterým jim to vychází?
Lenka Krausová: Když máme přednášky, tak upozorňujeme na falešné bankéře a falešné policisty, nabídka výhodného nakupování či láska přes internet.
David Kavan: Drtivá většina případů, kdy nastanou velké škody, jsou podvodné investice.
Takže někdo zavolá, představí se jako finanční poradce a tím se to celé roztáčí?
David Kavan: Někdy je to tak, že poškozený na začátku vyhledá toho podvodníka omylem sám. Hledá, kde by mohl investovat, reaguje na nějakou reklamu a brzy ho pak kontaktuje zaměstnanec a sdělí mu, že mu pomůže rychle zbohatnout bez rizik. Oběť pak často postupuje podle instrukcí a přijde o své peníze.
Vidí se někdy podvodník i oběť mezi sebou osobně?
David Kavan: Zloději se samozřejmě bojí a schovávají se za anonymitu internetu. Nicméně roste trend, kdy pachatelé vyšlou kurýra, který pod domluveným heslem převezme finanční prostředky.
To působí hodně jednoduše, přesto to funguje.
David Kavan: Nejjednodušší věci mnohdy fungují nejlépe. Divil byste se, jakou úspěšnost mají.
Zajímají vás, jaké další triky podvodníci používají, zda se někdy vrátí ukradené peníze majiteli či jak se nejlépe bránit? Poslechněte si celý podcast iDNES Lounge na téma kyberkriminality.