Promítání i hra pro děti. V šumavské Kvildě po opravě otevřeli vytížené infocentrum

  10:36
Infocentrum v šumavské Kvildě – jedno z nejstarších a zároveň nejnavštěvovanějších informačních center – je znovu otevřené po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor. Stála přes 2,5 milionu korun. Interiéry zdobí nové velkoformátové fotografie šumavských lesů a noční oblohy. Přibylo interaktivní promítání, které představuje obyvatele šumavského lesa, a nová interaktivní hra pro děti.
Za vstupním prostorem zůstává expozice tvořená 3D exponáty zvířat s novým interaktivním promítáním obyvatel lesa. (prosinec 2025) | foto: Václav Pancer, ČTK

Informační centrum v centru obce se návštěvníkům poprvé otevřelo před 28 lety – 17. prosince 1997. Hned v prvním roce provozu se mohlo pochlubit více než padesáti tisíci návštěvníky.

„Správa národního parku Šumava byla v budování a provozu infocenter velmi pokroková. V polovině devadesátých let byla totiž taková zařízení pro turisty v Česku spíše výjimečným zjevem,“ upozornila vedoucí informačního střediska Kvilda Dana Zývalová, která v něm pracuje od jeho otevření dodnes.

Rekonstrukce stála přes 2,5 milionu korun. Interiéry zdobí nové velkoformátové fotografie šumavských lesů a noční oblohy. Přibylo interaktivní promítání, které představuje obyvatele šumavského lesa, a nová interaktivní hra pro děti. (prosinec 2025)

První velkou rekonstrukcí prošlo infocentrum v roce 2012. Tehdy expozici oživily moderní interaktivní prvky, jako dotykové obrazovky, interaktivní promítání do prostoru a fotografie.

„Ale stejně jako se vyvíjí šumavská krajina a naše poznání o ní, vyvíjí se i technika. Proto bylo nutné expozici modernizovat a také doplnit nové poznatky o Šumavě. Nejde jen o nová zařízení, ale například o druhy, které se znovu vrátily do přírody,“ popsala Zývalová.

Vstupní část se změnila jen částečně. Nad stále využívanou interaktivní mapou celého národního parku je velká obrazovka, kde se budou promítat nově připravené videosekvence z nejrůznějších částí Šumavy. Lidé tak jednoduše nahlédnou do množství zajímavých míst Šumavy a také Bavorského lesa.

Příští rok upraví infocentrum Stožec

„Za vstupním prostorem zůstává expozice tvořená tradičními 3D exponáty zvířat s novým interaktivním promítáním obyvatel šumavského lesa. To vše je rámované novými velkoformátovými fotografiemi, které návštěvníky přenesou do různorodých místních lesů,“ představila expozici pracovnice infocentra Petra Matějů a dodala, že děti si mohou zahrát novou vzdělávací počítačovou hru vytvořenou speciálně pro kvildské „íčko“ s názvem Stopař.

Ve druhém patře budovy zůstává pro potřeby návštěvníků malý kinosál s výběrem několika krátkých filmů a videí a také prostor, ve kterém budou výstavy. Nyní jsou tam k vidění olejomalby Růženy Šeré.

„Informační střediska a návštěvnická centra jsou významným místem pro setkávání s návštěvníky, proto také správa parku klade velký důraz na postupnou modernizaci všech zařízení. Například příští rok začneme s plánováním modernizace infocentra Stožec,“ nastínil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

29. prosince 2025  10:36

