O pár týdnů dříve začaly z čínského Wuchanu přicházet zprávy o neznámé plicní chorobě. Netrvalo dlouho a covid-19 zasáhl celý svět. Kotrbová v rozhovoru vypráví o tom, jak se plánovala opatření, připomíná pozdější kritickou dobu okolo Vánoc o rok později. Jako zlomový okamžik vnímá začátek očkování.
Kdy jste poprvé zaznamenala zprávy o neznámé nákaze a co vás na nich znepokojilo?
Bylo to koncem roku 2019, kdy jsem v médiích poprvé zaregistrovala zprávy z Číny. V televizi ukazovali plné čekárny pacientů se závažným respiračním onemocněním a objevovaly se informace o těžkých průbězích i úmrtích. Nevědělo se, co je původcem, a právě to pro mě jako pro epidemiologa byla velmi závažná informace. Věděli jsme jen to, že jde o nemoc, která se rychle šíří.
Zlom přišel, když se před Vánocemi opatření rozvolnila. Chápu, že to všichni potřebovali. Jenže najednou jsme měli dny, kdy bylo nahlášeno až tisíc pozitivních.