V Bajce o bajcích líčí cestu dvou cyklistek napříč bývalým Československem

Bajka o bajcích, cestopisný příběh dvou žen na kolech, je záznamem vystoupení z komfortní zóny. Příběh o 268 stranách, na nichž vzniká nové přátelství a dobrodružství na krkolomných československých cestách extrémního cyklistického závodu 1000 Miles Adventure. To vše se prolíná s humorem, ale také denním děním i pohledem do duše a života autorky.

Provozovatelka gastrozařízení v Táboře Květa Dvořáčková pokřtila v prosinci cestopisnou knihu plnou fotografií, poznatků a ilustrací nejen o ultramaratonu a cyklistice. Slíbila ji totiž tatínkovi.

Kniha 1000 mil: Bajka o bajcích je příběh dvou nových „mílařek“, Květy Dvořáčkové z Tábora a Adély Kundrátové z vísky pod Kletí na Českokrumlovsku. Mezitím, co Adéla Kundrátová byla na bicyklu jako doma, pro hospodskou Květu Dvořáčkovou (48 let) to je láska vcelku čerstvá.

„Kolo jsem milovala už jako malá. Jen jsem k němu měla housle, brýle, klapku, bříško, samé jedničky a spoustu knih na nosiči. Až před pár lety mě chtěl partner Jirka asi naštvat, tak mi koupil kolo, že jako budeme jezdit. A já na tom kole omylem vlítla do lesa. Do samoty. Do přírody. Mezi stromy. A tam jsem se znovu zamilovala,“ popisuje Dvořáčková.

Na kole jezdila pro radost a relaxaci od dennodenní práce s lidmi, ale závodit? Jet adrenalinový ultramaraton?

„Poprvé jsem o závodě 1000 Miles slyšela v dokumentu v televizi a nevěřila vlastním očím, že tohle někoho baví. Přišlo mi to jako exhibice, restart neuspokojených padesátníků a frustrovaných manažerů. Jenže jsem pak potkala známého, který míle jel a tráví tak dovolenou. V lese, v blátě, v brodech a kopřivách. A přesně tohle mám na kole ráda. Začala jsem koukat na videa se závodem, ptát se opatrně známých – zkušených cyklistů. Byla jsem za blázna, ale já se zaregistrovala, zaplatila startovné a jela,“ popisuje Květa Dvořáčková začátek cesty, na niž chtěla vyrazit sama, ale osud jí do cesty postavil cizí holku od Kletě.

1000 Miles Adventure Závod je určený těm, kteří se pohybují sami a bez pomoci. Lze využít kolo (i tandemové), koloběžku, nebo vyrazit pěšky. Nelze využít elektrokolo, ani jiný pohon. Od ročníku 2021 jsou dvě varianty tras – severní a jižní. Severní vede z nejzápadnějšího bodu v Česku, podél severní hranice Česka a slovenským vnitrozemím do obce Nová Sedlica. Jižní vede z Nové Sedlice slovenským vnitrozemím, podél jižní hranice Česka do obce Třebeň u Chebu. Délka každé trasy je zhruba 1 600 km a převýšení kolem 40 tisíc metrů. Směr se každoročně mění.

„Vůbec jsme se neznaly. Nevím, proč se rozhodla se mnou jet. Prostě si mě našla. A já se jí fakt bála. Fakt jsem před ní utíkala. Ale nepovedlo se to. Nesetřásla jsem ji. Prostě jsem na startu stála s touhle skvělou, veselou a extrovertní holkou. Bikerkou. Já, asociální Květa. Všichni mi říkali, že nemusím mít strach, že Adéla šlápne do pedálů a už ji neuvidím. Tak jsem v to věřila. Věřila jsem první den, věřila jsem druhý. Třetí den už jsem ji hledala, jakmile se kousek vzdálila, a devatenáctý den už jsem u sebe pozorovala jisté prvky závislosti. Thelma a Luisa na kolech. Nebo Prasátko a Květáček?“ naráží Dvořáčková na kreslenou brožurku s pohádkou O Prasátku a Květáčku, která je součástí čerstvé knihy.

Ilustrace pohádky i cestopisu Bajky o bajcích jsou prací výtvarnice Lucie Mrázové a studia Baskerville. To, že z veselí a útrap jednoho z nejtěžších tuzemských terénních závodů bude kniha, netušil v době startu nikdo. Měl to být jen deník.

„Táta mě hodně podporoval po celý závod. Nás podporoval. A Adéla mu říkala ‚náš mílařskej táta‘. Také mě neustále hecoval k lepšímu času. Jenže táta na svatého Martina, necelého půl roku po závodu, náhle zemřel. A já si dala slib, že pro něho ujedu míle v lepším čase a napíšu knihu,“ poodhalila Dvořáčková.

Oba sliby splnila. Loni 1000 Miles Adventure dojela jako třetí v kategorii žen a sepsala s lehkostí a nadhledem knihu. Vyšla v nákladu 2 tisíce kusů a je k zakoupení za 390 korun prostřednictvím Facebooku a Instagramu Bajky o bajcích, v Bistru Výkvět v Táboře a na webu či pultech knihkupectví.