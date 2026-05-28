Z rašelinišť nad Lipnem se uvolňuje více fosforu, ukázala studie. Ten pak kazí vodu

Autor: ,
  14:52
Špatnou kvalitu vody v lipenské přehradě způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Z nich se pak látka, která vyhovuje množení sinic, dostává do nádrže. Podíl na znečištění vody mají i odpady z domů a jiných objektů. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila rada Jihočeského kraje.
Zelený led na Lipně v prosinci 2025 (8. ledna 2026) | foto: Petr Znachor

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.
Největší zdroj znečištění vodní nádrže Lipno je podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (Naše Česko) přírodního původu. Ukazuje to studie, na které se podíleli vědci, státní podnik Povodí Vltavy či obce u přehrady.

„Ale samozřejmě podíl člověka na znečištění tu je rovněž. Třeba čistírna odpadních vod ve Volarech nesplňuje potřebné parametry a nezachycuje vše, co by bylo nutné,“ uvedl Kuba.

Kvalita vody ve vodní nádrži Lipno se výrazně zhoršila v posledních letech. Na konci loňského roku se na hladině vytvořil zeleně zbarvený led. Podle vědců byl příčinou nadbytek fosforu ve vodě a změny ekosystému v souvislosti s oteplováním klimatu.

V minulosti se fosfor z rašelinišť nad nádrží neuvolňoval v takové míře jako nyní. Na zhoršené kvalitě vody se v současnosti podílí i dlouhodobé sucho. „Kvůli tomu je přítok do přehrady nižší. Ale Povodí Vltavy musí kvůli regulačnímu řádu stále zachovat na určitém objemu odtok, který však bývá větší než přítok,“ řekl hejtman.

Kvalitu vody by podle Kuby mohl zlepšit i šetrnější přístup lidí. Prospělo by, kdyby všechny domy měly kvalitní čističky odpadních vod. Některé domy a chaty mají podle něj pouze septik s přepadem ústícím do přehrady.

„Ideální by bylo, pokud by se podařilo všechny čističky odpadních vod stáhnout až pod Lipno. Ovšem zase se jedná o extrémně ekonomicky náročné projekty. A tím se teď bude zabývat návrhová část studie, která výši nákladů nastíní,“ uzavřel Kuba.

