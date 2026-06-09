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Lidé ruší prázdninové pobyty u Lipna, reagují na zprávy o kvalitě vody v přehradě

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  17:36
Letní sezona se blíží, ale ubytovatelé kolem Lipenské přehrady pozorují, že desítky lidí ruší své pobyty. Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup to spojuje s informacemi na sociálních sítích, kde se v posledních týdnech podle něj šíří vlna emocí, domněnek a údajných skandálů.
Pohled na kemp Modřín s Lipnem nad Vltavou v pozadí. (8. června 2026)

Pohled na kemp Modřín s Lipnem nad Vltavou v pozadí. (8. června 2026) | foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Detailní snímek břehu u Králičího ostrova, který se nachází u Lipna nad...
Pohled na Králičí ostrov. (8. června 2026)
Detailní pohled na břeh u mola v Lipně nad Vltavou. (8. června 2026)
Pohled na břeh v Lipně nad Vltavou. (8. června 2026)
12 fotografií

Instituce, která je zodpovědná za cestovní ruch v kraji zareagovala tím, že na webových stránkách lipno.info spustila ve spolupráci s destinačním managementem semafor čistoty hladiny v jezeře. „Těm, kteří se rozhodují, jestli pojedou na Lipno, dále nabídneme webové kamery, ať mají v reálném čase přesný přehled o tom, co se na Lipně děje,“ řekl Petr Soukup.

Zdrojem informací je Krajská hygienická správa (KHS) a uživatelé se k nim dostanou na dvě kliknutí. Ta je podle Soukupa relevantním zdrojem. Šéf centrály se zároveň obává, že jakýkoli šrám na dobré pověsti dopadá nejen na Lipno, ale i na celé jižní Čechy.

Kvalita vody v nádrži je v tuto chvíli podle hygieniků dobrá. Sledují sinice, chlorofyl, vodní květ, mikroskopický obraz, průhlednost, a pak e-coli a enterokoky. Vzorky odebírají každé dva týdny v pondělí a výsledek znají ve čtvrtek. Pokud vzorek výrazněji nevyhovuje, dělají mimořádné odběry.

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„Vycházíme z rozborů, které nám zasílá zdravotní ústav. Odebírali jsme tam minulý týden, šlo o opakovaný vzorek a byl na stupni číslo dva, takže úplně v pořádku,“ řekla Zuzana Šalandová z KHS. Aktuální rozbory zveřejní ve čtvrtek.

Šalandová dodala, že ve vodě je možné se bez obav koupat. Problém může nastat s dalším úbytkem vody. „Je to několik let stejné. Na začátku sezony v květnu a červnu je voda naprosto v pořádku, ale pak jak začíná být tepleji, tak se zkazí,“ upřesnila.

Hygienici se však zaměřují jen na takzvané planktonní sinice, které jsou viditelné okem. Neurotoxické bentické sinice už neřeší. Právě tento typ však mohl stát za úhynem dvou psů z konce května. Jejich majitelka tvrdí, že k němu došlo v důsledku toho, že se napili z přehrady, v níž tyto sinice byly.

Pohled na kemp Modřín s Lipnem nad Vltavou v pozadí. (8. června 2026)
Detailní snímek břehu u Králičího ostrova, který se nachází u Lipna nad Vltavou. (8. června 2026)
Pohled na Králičí ostrov. (8. června 2026)
Detailní pohled na břeh u mola v Lipně nad Vltavou. (8. června 2026)
12 fotografií

Hydrobiolog Petr Znachor, který se kvalitě vody v Lipně dlouhodobě věnuje, zkoumá příčinu. Variantu, že za tím stojí sinice, zatím nevyloučil. „Bohužel to reálné je, protože jsou skutečně známé případy ze světa, kdy k tomuto došlo,“ uvedl s tím, že zpočátku spojitosti se sinicemi nevěřil, potom se ale objevily další případy.

Aktuálně odborníci pokračují s analýzami a začnou psát zprávu pro policii. Jakmile dostanou svolení předběžné závěry zveřejnit, hodlají to udělat. Pokud by se tato příčina potvrdila, byl by to vůbec první případ na českém území.

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Znachor potvrdil i slova Šalandové, že kvalita vody je nyní dobrá, sinice v ní prakticky nejsou, takže při koupání by neměly hrozit problémy. Očekává i stejný vývoj v teplém létě.

Zatím neumí s jistotou říct, co ovlivňuje výskyt toxických sinic. Zmínil, že vyžadují čistou vodu. Až bude voda zelená, tak zmizí, protože nebudou mít světlo. Pracují tak zatím právě s poklesem hladiny. „Sinice, které byly původně na ponořených kamenech, se tak dostanou na břeh a tam je mohou psi sníst,“ naznačil. Pro dospělé je riziko malé, děti by jejich výskyt ohrozit mohl.

Případu se věnují i policisté. Ty mají dosud oznámené jen dva uhynulé psy. „Čekáme na vyhodnocení testů, které bychom měli mít zhruba do tří týdnů,“ uvedl mluvčí krumlovských policistů Miroslav Šupík.

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Na potíže pro cestovní ruch, na němž oblast stojí, poukázal i Radek Matouš, ředitel Turistického spolku Lipensko. Kvalitě vody se chtějí věnovat i v přeshraniční spolupráci a budou na ni chtít získat peníze z programu Interreg. Ty by bylo možné investovat do studií, konferencí a hlavně spolupráce s odborníky.

„Neznamená to, že studii za nás budou dělat zahraniční odborníci. Oni budou spolupracovat s vědci, kteří na ní pracovali, což má největší logiku,“ vysvětlil.

Lipensko má za posledních pět let poměrně stabilní návštěvnost. „Celoročně máme asi 340 tisíc příjezdů a skoro milion ubytování,“ doplnil Matouš. Pobyty ruší zatím primárně Češi, k Rakušanům a Němcům, kteří jsou pro oblast zásadní, se zřejmě nedostaly všechny informace.

25. září 2025
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