Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zemědělství i velkochovy ryb zatěžují jihočeské vody, varují hydrologové

Autor:
  11:13
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

K návrhu Aktualizace plánů dílčích povodí se kladně vyjádřil Jihočeský kraj, výhrady má Národní park Šumava či Agentura ochrany přírody a krajiny. Podle dokumentu se kvalita vod ani rizika při nakládání s nimi v krajině nezlepšují a je nutné problémy řešit. Na investice budou třeba miliardy korun.

Na mnoha místech zcela chybí nebo dosluhují čistírny odpadních vod (ČOV), podobné je to s kanalizacemi. Narůstají nánosy sedimentů v tocích nebo unikají chemikálie z intenzivního zemědělství. Vodu poškozuje také zvyšování chovů ryb. To píší hydrologové v jihočeské části zprávy o stavu povrchové a podzemní vody, kterou vydalo Povodí Vltavy.

Podle dokumentu se kvalita vod ani rizika při nakládání s nimi v krajině nezlepšují a je nutné problémy řešit. Pozornost se musí zaměřit hlavně na čistění splašků, odbahňování a zabránění tomu, aby se vody zamořovaly živinami, zejména dusíkem a fosforem. Na investice budou třeba miliardy korun.

Z rašelinišť nad Lipnem se uvolňuje více fosforu, ukázala studie. Ten pak kazí vodu

Popis vod je součástí dokumentu Aktualizace plánů dílčích povodí, který právě prochází zjišťovacím řízením a schvaluje se v šestiletých cyklech. Nový bude platit pro roky 2028 až 2033. Jihočeská část zahrnuje převážně povodí Horní Vltavy.

„Do roku 2020 se kvalita povrchových vod zlepšila, dále stagnuje,“ píše se ve zprávě. Třeba pro sinice důležitý fosfor se už nedostává do vod z pracích prášků, ale z jiné lidské činnosti.

Doporučené stavby ČOV a kanalizací

Volary – 110 milionů
Kamenice nad Lipou – 60 milionů
Dolní Třebonín – 54 milionů
Týn nad Vltavou – 51 milionů
Hořice na Šumavě – 51 milionů
Tábor-Hlinice – 46 milionů

Úpravy a čištění koryt:
Bezdrevský potok, Svinenský potok, Radomilický potok, Vltava k Hluboké, část Malš

Právě zapáchající sinice letos zamořily v Jindřichově Hradci rybník Vajgar. Ten vodou napájí Hamerský potok, který protéká rybniční soustavou a ve městě ústí do Nežárky. Hydrobiolog a zastupitel města Jan Pokorný vidí příčinu v zabahnění a přebytku živin v rybnících. Podle něj je třeba vodu vracet vegetaci a rybí obsádky stanovovat jen přiměřeně veliké.

„Měli bychom pečovat o krajinu, jak to uměli naši předci. Dnešní lidé jsou někdy až příliš pohodlní,“ míní Pokorný, který je členem výzkumné společnosti ENKI v Třeboni zabývající se krajinou.

Investice do nových ČOV a kanalizací potřebují podle dokumentu desítky jihočeských měst a obcí. Jejich samosprávy s tím počítají, ale peníze na ně nemají. „Máme hotový projekt na novou čističku, ale peníze ne. Budeme žádat stát o dotaci,“ zvažuje třeba starosta Dolního Třebonína na Krumlovsku Pavel Ševčík.

Podobná situace je na dalších místech. Ve Volarech chystají ČOV za 100 milionů korun, pomoc slíbil kraj. Kanalizace přitom chybí nejen v obcích, ale i městských částech. Třeba na okraji Českých Budějovic v Haklových Dvorech odkanalizování i díky novým stavebním parcelám konečně vzniká.

Kladné stanovisko kraje

V Rudolfově má zase nízkou kapacitu. Podle místního spolku Náš domov unikají splašky do volné přírody z nedostatečných odlehčovacích komor kanalizace. Je v nich až šestinásobně víc škodlivin než před rokem 1989.

Návrh aktualizace plánů povodí upozorňuje také na zhoršování podzemních vod vysycháním nebo kontaminací z hnojiv či poškozováním vrty pro tepelná čerpadla. V Jihočeském kraji se úbytek spodní vody týká západní části, východně pod Třeboňskem je stav lepší.

Naplněná jen ze 13 procent. Jihočeská nádrž v Husinci má nejméně vody v historii

K návrhu Aktualizace plánu dílčích povodí se už kladně vyjádřil odbor životního prostředí Jihočeského kraje. Naopak výhrady má Správa NP Šumava nebo Agentura ochrany přírody a krajiny, které označily uvedená opatření za málo konkrétní. Plány povodí se dělí na národní a dílčí. Národní schvaluje vláda a ministerstvo zemědělství a jsou závazným podkladem pro veřejné správy.

„Plány dílčích povodí schvalují zastupitelstva příslušných krajů. I tyto dokumenty jsou proto závazné,“ sdělila Jaroslava Vedlová z generálního ředitelství Povodí Vltavy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Naplněná jen ze 13 procent. Jihočeská nádrž v Husinci má nejméně vody v historii

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...

Extrémní sucho trvá, déšť zatím nepomohl, zásoby vody v jihočeských přehradách jsou tak oproti normálu mnohem menší. Poklesu se proto musí přizpůsobit i provozní řády na přehradách. Pozornost...

Náhrobky trčí z bahna. Ustupující hladina Lipna odhalila příběh zpustošené piety

Premium
Podle vedoucí Musea Fotoatelier Seidel Zdeny Mrázkové nyní vylovené náhrobky...

Desítky let se hřbitov v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku ukrýval v hlubinách lipenské přehrady. Letošní sucho však odkrylo nejen jeho plochu, ale i některé z náhrobků. Ty aktuálně odborníci...

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

Zemědělství i velkochovy ryb zatěžují jihočeské vody, varují hydrologové

ilustrační snímek

K návrhu Aktualizace plánů dílčích povodí se kladně vyjádřil Jihočeský kraj, výhrady má Národní park Šumava či Agentura ochrany přírody a krajiny. Podle dokumentu se kvalita vod ani rizika při...

28. září 2026  11:13

Hora o Dynamu: Musí padnout na hubu, aby se ho ujali správní lidé

Premium
Jakub Hora v dresu budějovického Dynama.

V létě uzavřel po 18 letech profesionální kariéru, ale z fotbalu nezmizel. Dvojnásobný český šampion Jakub Hora úspěšně propojuje hned několik různých rolí. Působí jako hráčský skaut pro německou...

28. září 2026

Autrey naskočil a pomohl Olomoucku k výhře nad Ostravou. Písek dál stoprocentní

Lamb Autrey z Olomoucka střílí na ostravský koš, brání ho Andre Screen.

Po úvodních dvou výhrách basketbalisté Ostravy ve třetím kole Maxa NBL podlehli po napínavé koncovce na hřišti Olomoucka 76:77. Hanáci si připsali premiérový úspěch. Stoprocentní bilanci udržel...

27. září 2026  20:56,  aktualizováno  21:08

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

27. září 2026  15:45,  aktualizováno  20:37

Na kole nepřekážím, uvolňuji cestu autům, říká lídr, který by přidal i další bus pruhy

Do práce chodí Ondřej Talíř pěšky ze sídliště Vltava, v ulicích ho můžete...

Za Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) kandiduje na primátora Ondřej Talíř. Už učitelka na gymnáziu o něm řekla, že z něj bude politik. „Máme to tak trochu v genech. Snažil jsem se z toho...

27. září 2026  9:38

Člověk hledá něco, co neexistuje, svěřila se herečka z filmu Světlo z Pauliny

Režisérka Silvia Gregorová natáčí v těchto dnech v českokrumlovském...

Filmaři na Českokrumlovsku natáčeli snímek Světlo z Pauliny na námět českobudějovického spisovatele Jana Štiftera. Povídka sleduje ženu, která se po letech vrací do míst, kde vyrůstala. „Člověk hledá...

26. září 2026  15:18

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

25. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:33

Místo ulic je lepší kropit zeleň, naráží lídr Pirátů Tůma na letošní vedra

Pavel Tůma říká, že po otevření dálničního obchvatu ubylo ve městě aut a z...

Volební jedničkou Pirátů v Českých Budějovicích je Pavel Tůma. Ví, že do města by mohlo vyjet více cyklistů. Kdyby se stal primátorem, chtěl by se ze všeho nejdříve pustit do tří věcí. Začít řešit...

25. září 2026  17:03

Pane učiteli, gól! Školní zápas házenkářů nadchl, za Lovce hrál i hodný tělocvikář

Lovosice, 25.9. 2026, Lovosice - Strakonice, školní zápas, extraliga házené.

Páteční dopolední zápas extraligy pro školáky uhranul házenkáře Lovosic, pro jejich svalovce Patrika Stacha měl dvojnásobné kouzlo – v hledišti ho sledovali jeho žáci, je totiž tělocvikář. „Viděl...

25. září 2026  16:30

Kapitán Dezolát rozdává jménem strážníků falešné pokuty. Leták Motoristů řeší policie

Po Budějovicích se šíří předvolební leták koalice Motoristů, Svobodných a...

Volební kampaň lze vést různými způsoby. Velmi bizarní zvolila koalice Motoristů, Svobodných a Trikolóry v Českých Budějovicích. S podpisem kapitána Dezoláta rozdávají falešné pokuty, které na první...

25. září 2026  14:57,  aktualizováno  16:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Běsnící golem ohrožoval lidi pálkou, před policisty prchl do stoky

Opilý agresor skočil před policejními hlídkami do Mlýnské stoky.

Policisté, strážníci i záchranáři zasahovali kvůli agresivnímu muži v Českých Budějovicích. Ten nejdřív ohrožoval obyvatele jednoho z domů, pak před hlídkami skočil do Mlýnské stoky. Po zadržení...

25. září 2026  13:40

Cizinec ve vytuněném autě při driftování srazil chodce s jízdním kolem

Cizinec při driftování srazil v Týně nad Vltavou muže na přechodu.

Muže, který vedl kolo přes přechod, srazil v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku cizinec za volantem upraveného vozu. Nehoda se stala, když řidič auta nebezpečně driftoval. Muž utrpěl lehké zranění,...

25. září 2026  10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde